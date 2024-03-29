«Ростов» – киллер фаворитов. Ивич не прошёл чемпионскую проверку, теперь это испытание предстоит «Динамо»

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сегодня, 10:25

Могут ворваться на 2-е место.

Личка воспитывает Скопинцева и хочет обойти «Краснодар»

- Кризис «Краснодара» – лучшая возможность для «Динамо» перехватить инициативу в погоне за «Зенитом». Команды пришли в топ-3 разными путями. «Быки» – неожиданным лидерством с первых туров, москвичи – долгой настройкой, притиркой с главным тренером. При этом сейчас Сергей Галицкий уволил Ивича (решил вернуть прошлое, назначив Мусаева), дождавшись первых осечек – а «Динамо» в этот момент набрало ход.

- Отлично вкатились в сезон после паузы. В первом же туре пришлось играть в дерби против «Локомотива» – но банда Лички собралась, выдала цельный рисунок и заслуженно забрала 3 очка. Сразу после – уверенная победа над «Ахматом» в домашних стенах (2:0). Даже вылет в нижнюю сетку Кубка России не портит впечатления. Во-первых, уступили «Зениту» в Санкт-Петербурге, который достаточно кошмарили в последних встречах. Во-вторых, шанс на трофей остаётся – нужно обыгрывать « СКА -Хабаровск» в Пути регионов, продвигаться дальше.

- Во всех трёх играх весеннего отрезка в старте не появлялся недавний лидер «Динамо» Дмитрий Скопинцев – каждый раз он выходил после 60-й минуты с замены. Что-то произошло во время зимней паузы. Тогда на охоту за левым защитником-россиянином вышел «Зенит» – они отправили Кругового в дубль за договорённость о трансфере в ЦСКА . Рассматривались Тикнизян из «Локо», Хлусевич из «Спартака». И Скопинцев. Для всех это были игроки старта – «Локо» заломил ценник в 8-10 млн евро, Наир потребовал огромную зарплату. Петербуржцы отказались. Обратились к «бело-голубым» – те последовали примеру соседей. Сообщалось, что «сине-бело-голубые» предлагали 5 миллионов, в «Динамо» потребовали 10. Так москвичи издевательски ответили на амбиции гегемона. Но, вероятно, интерес «Зенита» не лучшим образом повлиял на Скопинцева. Он и до этого был главным выбором Лички на левый фланг обороны, а отсутствие конкуренции расхолаживало (есть пример Джикии). А теперь интерес чемпионов страны мог вскружить голову. В феврале Личка просил левого защитника – понимал, что пора встряхнуть Дмитрия. Но пока приходится задействовать Паршивлюка – профильного правого защитника.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-3-3): Лещук – Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Даса – Чавес, Фомин, Карраскаль – Битело, Тюкавин, Макаров.

Ростовчане умеют разбирать соперника

- «Ростов» будет серьёзнейшей проверкой «Динамо» на готовность к чемпионской гонке. Чуть ранее они уже деконструировали «Краснодар» – главного конкурента «Зенита» в этом сезоне. Подготовили отличный план на игру – забрали мяч, выставили высокий блок при прессинге и лишили «быков» пространства для разгона (важно для реактивных вингеров). Топ-матч по объёму работы выдал Хорен Байрамян, дублем выстрелил Мохеби – «горожанам» оказалось недостаточно функционала, чтобы соответствовать статусу лидера и сломить сопротивление ростовчан. 2:1, «Краснодар» опустился на вторую строчку. Теперь южанам будет противостоять ещё один борец за медали и потенциально – за титул.

- Перекусывать шею фаворитам – это в характере «Ростова» Валерия Карпина. Даже если команда в тяжёлом положении. Коллектив ведь в какой-то момент опускался в зону стыков и свой подъём начал незадолго до зимней паузы. Теперь – две победы в чемпионате кряду, которые вывели южан в топ-10 и открыли дорогу выше. Учитывая, какую интенсивность, какое сопротивление могут выстроить ростовчане, они вполне могут побороться и за первую пятёрку. Конкурировать предстоит с «Пари НН», «Крыльями», «Рубином» – но по сравнению со всеми «Ростов» выглядит крепче. А дальше – лихорадящий «Спартак», неоднозначный «Локомотив». Нет тех, кого невозможно подвинуть.

- После «Динамо» будет достаточно интересных игр. Уже в начале апреля предстоит кубковая встреча с «Химками» Талалаева, которые тоже разобрали «Краснодар». Потом в домашних стенах – дерби с «Сочи». Андердог провёл эталонную селекцию, привёз топ-иностранца на пост главного тренера. И теперь представляет куда большую опасность. «Факел» и «Спартак» тоже крайне неуступчивые. Первые показывают характер и выходят на каждый матч, как на последний бой. Вторые не лишены понимания собственного класса и обладают качественным подбором лидеров, чтобы цепляться за очки.

Ориентировочный состав «Ростова» (4-3-3): Медведев – Чернов, Осипенко, Сако, Вахания – Щетинин, Глебов, Байрамян – Мохеби, Голенков, Роналдо.

Принципиальные соперники

- Опять же – для ростовчан нет авторитетов. В их ДНК Карпин вшил дерзость, которая и позволяет разбираться с пока ещё зелёными претендентами на титул. И с «бело-голубыми» тоже. Для «Динамо» даже домашний матч таит опасность.

- Это видно и по статистике после возвращения москвичей в Премьер-Лигу. В первый же сезон обменялись победами, потом – две безголевые ничьи. В последних 8 встречах по 3 победы у обеих команд, а также 2 ничьи.

Прогноз Soccer.ru: Поединок пройдёт в Москве, а у «бело-голубых» огромная мотивация обойти «Краснодар», которому предстоит тяжёлый выезд к «Локомотиву». В чемпионской гонке напрашиваются тектонические сдвиги. Поставим на то, что дело двинется сейчас – и отдадим победу подопечным Марцела Лички.