«Динамо» против Карпина, а Мусаев против «Локомотива». Клубы РПЛ врываются в развязку сезона

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вчера, 22:46

У многих лидеров сложные матчи.

«Динамо» — «Ростов»

- Тренер москвичей Личка не проигрывал в РПЛ с конца сентября, в одиннадцати турах подряд. Неплохой результат, невзирая на пять ничьих на этом отрезке. «Динамо» в группе лидеров. И хотя отвлечения на сборные повлияет, тренерский штаб готовился к «Ростову». Если все готовы физически, то увидим лучшие основы, под вопросом только участие хавбека гостей Уткина.

- Карпин отвлекался на разгром сборной Сербии. Матч против Парагвая отменили из-за теракта в столице. Валерию Георгиевичу надо срочно переключаться на РПЛ , где «Ростов» набрал форму. Два матча нового года – две победы над «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Вот только игры были домашними, в гостях Карпин в текущем сезоне пока не побеждал.

«Крылья Советов» — «Зенит»

- У «Крыльев Советов» 12 побед и 9 ничьих против 30 поражений от «Зенита». Но в последнее время статистика ужасная – 1 ничья и 9 поражений в РПЛ . «Крылья Советов» не обыгрывали петербуржцев с лета 2015-го. А если искать домашний успех, то с 2006-го, восемнадцать долгих лет не радовали публику в Самаре тремя очками против «Зенита» в РПЛ .

- Семак после «Урала» сыграет с ещё одними «клиентами». В первом круге выиграл 3:1. Сейчас у «Крыльев Советов» может не успеть набрать форму Гарре. А легионеры Семака в порядке, хотя некоторые бегали за сборные. «Зенит» здесь явный фаворит, но что «Крыльям Советов» терять? После двух поражений нужно порадовать публику попыткой сыграть вничью.

«Сочи» — ЦСКА

- Странная пара. В РПЛ статистика красноречивая – 3 победы ЦСКА против 4 успехов «Сочи». Для испанского тренера Морено, которому поручено спасти южан от вылета, это идеальный шанс использовать плохую сочетаемость стилей команд. Вот только состояние «Сочи» далеко от идеального, пока нет ренессанса, слишком много ошибок.

- ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в чемпионате после ничьей против «Оренбурга». В субботу будут фаворитами, но многие «армейцы» играли за сборные, а это всегда опасно, можно нарушить игровые связи. Федотов должен обыграть «Сочи», ведь знает их принципы игры. Но в прошлый раз москвичи проиграли в гостях в РПЛ 2:0. Соперник опаснее, чем ЦСКА хотелось бы.

«Балтика» — «Пари НН»

- Клубы попроще, но со своими переживаниями. «Балтика» не проиграла «Сочи», однако у тренера Игнашевича давно нет побед и есть обидное поражение от «Оренбурга», когда всё могло сложиться иначе. Теперь матч против «Пари НН», самого беспечного из небогатых клубов. Тренер Юран неплохо начал год – ничья с «Факелом» и победа над «Рубином». Им морально проще.

- У «Пари НН» надежная защита, пропустили всего 17 мячей, но слабая атака – выжали лишь 17 голов, меньше только у «Балтики». Будет забавно, если матч в Калининграде завершится ничьей 3:3. Хотя Игнашевичу нужна только победа. В гостях в первом круге была нулевая ничья, и она вероятнее всего снова, особенно после длительной паузы на игры сборных.

«Спартак» — «Урал»

- Здесь всё просто. Возможен людей результат, даже крупное поражение «Спартака». Команда Абаскаля не вылетела из Пути РПЛ в Кубке России, отыгралась против «Оренбурга», но в чемпионате дела идут бесславно. Надо взять реванш у самих себя за поражение против «Факела». Вот только целая группа игроков «под вопросом» – Зобнин, Умяров, Дуарте и Медина.

- «Урал» выиграл один из последних пятнадцати матчей РПЛ . Огорчили «Краснодар», а до этого была победа над «Спартаком» 3:2. Вот только Ганчаренко не сумел законсервировать ту форму команды. Но для москвичей «Урал» точно опасен, ведь не боится «красно-белых». С другой стороны, Абаскаля надо увольнять, если он после длительной паузы не разнесет «Урал» тактически.

«Факел» — «Оренбург»

- Команда Таушева оторвалась от зоны стыковых матчей. «Факел» показал хороший футбол в стартовых матчах года. А вот «Оренбург» Деограсии пытается оторваться от аутсайдеров, чтобы в конце сезона поменяться местами с «Ахматом», выбравшись из зоны стыковых матчей. «Факелу» проще, дома получают поддержку шумной публики.

- «Оренбург» не может реализовать потенциал сильных иностранцев, отдельных из которых зовут в национальные сборные. Не сказать, что у этого аутсайдера ужасный футбол. У «Оренбурга» есть лидеры и яркие исполнители. Но нет последовательной серии успехов. Зато стартовали хорошо – ничья против ЦСКА , победа над «Балтикой».

«Рубин» — «Ахмат»

- Интересный поединок, ведь у казанцев и грозненцев несколько режимов работы. Обе команды мало забивают, но могут активно атаковать. Обе команды чередуют неплохие матчи в обороне – чаще это делает нынешняя команда Рахимова из Казани, с откровенно ужасными матчами, где вратари Дюпин и Шелия постоянно летают с угла в угол ворот.

- «Рубин» подрастерял интерес. Если заберутся выше, то это ничего не даст, ведь нет путевок в еврокубки. А вот «Ахмату» нужны очки, чтобы спокойно завершить сезон, а не переживать из-за переходных матчей. Не удивимся, если гости выиграют в Казани, поскольку у них были нереализованные моменты и просветления на флангах в предыдущих играх.

«Локомотив» — «Краснодар»

- На десерт остался один из центральных матчей тура. «Локомотив» Галактионова примет недавнего лидера РПЛ . В «Краснодаре» неожиданно сменили наставника, хотя Ивич ничего криминального в РПЛ сделать не успел. Вот только после ничьей с «Рубином» случилось поражение от «Ростова». Потеряли пять пунктов, пропустили «Зенит» в таблице.

- «Локомотиву» хотелось бороться за титул, но не хватило взрослых скоростей. Команда классно включается в концовках, волевая, со скамейкой, в заявке немало выносливых молодых игроков. Но плохо планируют поединки и часто теряют концентрацию в обороне. В удачный день «Локомотив» обыграет даже «Зенит», а в плохой проиграют всем подряд.