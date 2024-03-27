Выбор «Спартака» – Карпин или европеец, шансы «Динамо» на титул. На финише РПЛ несколько топ-интриг

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сегодня, 00:51

Жаркие бои, непредсказуемая концовка.

Развязка в отношениях Абаскаля и «Спартака»

Уже очевидно, что испанцу не удаётся выстроить в клубе ничего внятного. Конфликты с Соболевым и Джикией ещё можно понять – претензии к отсутствию гибкости, потере грамотного матч-менеджмента, сомнительные кадровые перестановки. На это наслаиваются ошибки в части управления – потеря Промеса, проблемы с газоном на домашнем стадионе, отсутствие разъяснений, нерасторопность в решениях.

Нынешний «Спартак» не в состоянии бороться за медали – вряд ли может замахнуться даже на топ-5. Поэтому главная интрига – останется ли Абаскаль в команде до конца сезона. Если обойдётся без новых провалов (как с «Факелом»), рокировку проведут в межсезонье – до этого подберут шорт-лист подходящих специалистов. Но менеджер может просто вынудить клуб пойти на экстренные меры.

Следующий вопрос – в каком направлении двинутся «красно-белые». Клуб уже заложил вектор с иностранными специалистами – пригласили Томаша Амарала. Португалец обладает широкой сетью связей в Европе, может привозить качественных легионеров. Но нужно укрепить позиции в клубе, найдя подходящего тренера. И, например, назначение Валерия Карпина или Станислава Черчесова вступало бы в диссонанс с намеченной стратегией. Клуб на перепутье.

Отдача от рокировки Ивич-Мусаев

Сергей Галицкий решился на рискованный шаг – отправил Владимира Ивича в отставку. Владельцу не нравился футбол, в который «быки» играли при сербе. Но менеджеру удавалось подчинить всё общей цели – борьбе за чемпионство. Всё развалилось, как только начались ошибки.

В понимании Галицкого всё логично – главная команда не продвигает философию, которой подчинена вся клубная вертикаль. Значит, пора прощаться. В то же время есть Мурад Мусаев, который сам воспитанник той самой вертикали. И примирял утопичные идеи с результатами. Кроме того, он не так авторитарен, как Ивич.

Но болельщикам результат – прогресс, борьба за чемпионство с «Зенитом», нравился. И недовольство от отставки сербского тренера может перенестись на Мусаева. Мураду предстоит решать множество задач. Прежде всего – удержать команду на плаву в чемпионской гонке. Его назначили до окончания сезона, так что и права на ошибку нет. Попутно проработать стратегию дальнейших действий. И заново завоевать доверие фанатов.

Шанс «Динамо» перехватить инициативу

В этих реалиях отличный шанс – у «бело-голубых». У «Динамо», кажется, мэтч с Марцелом Личкой. Команде очень понравился типаж неравнодушного темпераментного тренера, близкого к коллективу – поэтому от работы со Шварцем был сильнейший эффект (финал Кубка, медали РПЛ ). Это подтверждает и то, что Йоканович с холодным деловым подходом был отвергнут. А Личка стал «своим» – тем, к кому «бело-голубые» потянулись, за кого захотели биться. Плюс терпение руководства, топ-трансферы Чавеса и Битело, открытие в Лаксальте опорника.

Гармония между игроками и тренером, наставником команды и руководством, отличная летняя кампания, прекрасные результаты – это не повод записывать «Динамо» в чемпионы. Но с кризисом, с которым в последние пару лет столкнулись все гранды, «бело-голубые» справляются быстрее.

Команда обходит ЦСКА с «Локомотивом» аж на 6 баллов, а тут ещё «Краснодар» лихорадит. Вопрос – смогут ли москвичи погнаться за набирающим ход «Зенитом»?

Федотову и ЦСКА нужна чудо-весна

«Армейцам» с Федотовым тоже повезло. Клуб под санкциями и каждый трансфер даётся со скрипом. А Владимир привык работать в условиях дефицита – справляется с тем, что есть, открывает в футболистах новые грани, показывает чудеса универсализма и мотивации.

Первый год в ЦСКА тоже начинался скверно – просадка перед зимней паузой. Зато весной открылось второе дыхание. «Красно-синие» рванули в топ-3, обошли «Ростов» и «Спартак» (они разыгрывали медали ранее) и взяли серебро, а в финале Кубка России разобрались с «Краснодаром».

Теперь команда опять в пограничном положении, но хотя бы держится в пятёрке. Чтобы удержаться от падения, нужно срочно разобраться с причинами спада Файзуллаева, решить проблемы с реализацией. А они серьёзные – победу над «Крыльями» принёс дубль центрального защитника Виллиана Роши, а с «Оренбургом» забил выходящий на замену Тамерлан Мусаев. Тем временем у Чалова голевая засуха – Давила и Обляков создают ему моменты, но Фёдор никак не может их реализовать.

5 клубов – в пекле борьбы за выживание

В подвале таблицы, кажется, оформился пул клубов, которые будут бороться за выживание. Аутсайдеры – «Балтика» и «Сочи». Из-за отставания в 5-6 очков от команд из зоны стыков и результатов, которые не позволяют его сокращать. Менеджмент южан свою часть работы сделал – нашёл интересного тренера, избавился от балласта и привёз качественных игроков. Но у тех нет времени на адаптацию – надо сразу забирать очки. А у команды – лишь две ничьи. С «балтийцами» похожая ситуация. Они подписали пару футболистов с опытом игры в РПЛ , но с прямыми конкурентами – «Сочи» и «Оренбургом» – 0:0 и 0:1.

С другой стороны, и конкуренты не торопятся наращивать отрыв – «Урал» и «Оренбург» в их текущем состоянии будут скорее оборонять дистанцию от зоны прямого вылета, чем гнаться за «Факелом», «Ростовом». Резервов, которые бы позволили забраться выше, просто не видно. У «шмелей» принципиальный поединок был с «Ахматом», на кону – 13-я строчка и потенциальный отрыв. Да, в Грозном, но очки терять было нельзя – «уральцы» уступили. Следом – разгром от «Зенита». Без шансов на иной результат. С «Родиной» тяжелейшая победа. А дальше в чемпионате – «Спартак» и «Крылья», которым есть что доказывать. Южноуральцам же предстоят игры с более крепкими «Факелом», «Рубином» и «Пари НН».