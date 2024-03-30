«Наполи» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:03

«Наполи»

Неаполитанцы вылетели из Лиги чемпионов и вряд ли примут участие в следующем розыгрыше, ведь в чемпионате у них идет не все так гладко. На данный момент «Наполи» занимает седьмое место с 45 баллами и на два пункта отстает от «Аталанты». У обеих команд шансов побороться за Лигу чемпионов, но предстоящий поединок может стать ключевым и помочь одному клубу вернуться в борьбу за четвертое место.

17 марта «Наполи» смог вырвать ничью у «Интера» на выезде (1:1), а ранее 12 числа команда проиграла «Барселоне» в Лиге чемпионов (1:3).

«Аталанта»

Клуб из Бергамо еще несколько туров назад был очень близок к четвертой позиции, но потеря очков в нескольких матчах подряд откинула его на шестое место с 47 пунктами. Теперь отрыв составляет семь очков, а потеря баллов с «Наполи» и вовсе может перечеркнуть все надежды подопечных Гасперини на Лигу чемпионов. В любом случае данный поединок можно расценивать как один из центральных в нынешнем туре, поэтому зрители должны остаться довольны качеством игры.

14 марта «Аталанта» обыграла «Спортинг» в Лиге Европы (2:1), а 10 числа поделила очки с «Ювентусом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 2.1

Ничья – 3.7

Победит «Аталанта» – 3.45

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.05

Статистика

Восемь последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»

«Аталанта» не может выиграть уже четыре матча подряд на выезде

«Наполи» выиграл четыре последних поединка с «Аталантой»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Команда играет на своем стадионе и имеет хорошую статистику личных противостояний с «Аталантой». Прогнозируем победу хозяев