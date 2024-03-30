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«Наполи» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:03
«Наполи» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Наполи»

Неаполитанцы вылетели из Лиги чемпионов и вряд ли примут участие в следующем розыгрыше, ведь в чемпионате у них идет не все так гладко. На данный момент «Наполи» занимает седьмое место с 45 баллами и на два пункта отстает от «Аталанты». У обеих команд шансов побороться за Лигу чемпионов, но предстоящий поединок может стать ключевым и помочь одному клубу вернуться в борьбу за четвертое место.

17 марта «Наполи» смог вырвать ничью у «Интера» на выезде (1:1), а ранее 12 числа команда проиграла «Барселоне» в Лиге чемпионов (1:3).

«Аталанта»

Клуб из Бергамо еще несколько туров назад был очень близок к четвертой позиции, но потеря очков в нескольких матчах подряд откинула его на шестое место с 47 пунктами. Теперь отрыв составляет семь очков, а потеря баллов с «Наполи» и вовсе может перечеркнуть все надежды подопечных Гасперини на Лигу чемпионов. В любом случае данный поединок можно расценивать как один из центральных в нынешнем туре, поэтому зрители должны остаться довольны качеством игры.

14 марта «Аталанта» обыграла «Спортинг» в Лиге Европы (2:1), а 10 числа поделила очки с «Ювентусом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Наполи» – 2.1
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Аталанта» – 3.45
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.05

Статистика

  • Восемь последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
  • «Аталанта» не может выиграть уже четыре матча подряд на выезде
  • «Наполи» выиграл четыре последних поединка с «Аталантой»
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Команда играет на своем стадионе и имеет хорошую статистику личных противостояний с «Аталантой». Прогнозируем победу хозяев

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 10:58
Наполи прибавил с приходом Кальцоны вместо Мадзарри, однако неаполитанцы вылетели из ЛЧ (1-1, 1-3) от юной Барселоны, пропускают в каждом матче при новом тренере, ну и 2 последних тура теряли очки. Сейчас чемпион Италии 7-ой, мысли о защите титула исчезли давно, да и 7-ая позиция не является еврокубковой - за них еще бороться, в том числе и с Аталантой. Не исключаю, что и Хвича может не сыграть с бергамасками, потому что его нещадно били греки в стыке и Саньоль заменил своего лидера на 109-ой минуте именно по этой причине. И морально, и физически, и эмоционально непросто будет грузину (лидеру атак Наполи с Осимхеном) выйти на этот матч с Аталантой.
h3zhs2m3c93k
h3zhs2m3c93k
вчера в 10:55
Как минимум по одному голу от каждой команды мы увидим в этом матче.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:33
В этом матче может быть забито много голов- ТБ(3).
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