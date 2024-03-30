«Локомотив» Москва – «Краснодар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Локомотив» – «Краснодар», который состоится 31 марта 2024 года
«Локомотив»
«Локо» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ входит в пятёрку самых сильных команд. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Железнодорожников». На своём поле в матче 20-го тура Премьер-лиги «Паровозы» раскатали ничью с командой «Сочи» (2:2).
14 марта после серии пенальти «Локомотив» проиграл «Балтике» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России и не вышел в следующий раунд.
«Краснодар»
Краснодарские «Быки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают второе место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Чёрно-зелёных» за последнее время. В матче 20-го тура РПЛ «Краснодар» с разницей в один мяч уступил в гостях «Жёлто-синим» из Ростова-на-Дону (1:2).
12 марта в 1/16 Кубка России «Путь регионов» со счётом 0:2 «Быки» проиграли команде «Химки».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Локомотив» – 2.60
- Ничья – 3.60
- Победит «Краснодар» – 2.70
- Победит «Локомотив» с форой -1 гол – 4.30
- Тотал голов больше 2.5 – 2.02
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.80
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Два поражения потерпели «Железнодорожники» в десяти последних матчах
- За такой же период «Чёрно-зелёные» уступили своим соперникам в трёх матчах.
Прогноз
Обе команды в недавних своих матчах не показывают свою лучшую игру. Компания Pinnacle ставку в будущей встрече предлагает сделать с коэффициентом 1.80 на тотал меньше 2.5 мячей за игру.