«Локомотив» Москва – «Краснодар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.03.2024)

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вчера, 18:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Локомотив» – «Краснодар», который состоится 31 марта 2024 года

«Локомотив»

«Локо» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ входит в пятёрку самых сильных команд. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Железнодорожников». На своём поле в матче 20-го тура Премьер-лиги «Паровозы» раскатали ничью с командой «Сочи» (2:2).

14 марта после серии пенальти «Локомотив» проиграл «Балтике» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России и не вышел в следующий раунд.

«Краснодар»

Краснодарские «Быки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают второе место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Чёрно-зелёных» за последнее время. В матче 20-го тура РПЛ «Краснодар» с разницей в один мяч уступил в гостях «Жёлто-синим» из Ростова-на-Дону (1:2).

12 марта в 1/16 Кубка России «Путь регионов» со счётом 0:2 «Быки» проиграли команде «Химки».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 2.60

Ничья – 3.60

Победит «Краснодар» – 2.70

Победит «Локомотив» с форой -1 гол – 4.30

Тотал голов больше 2.5 – 2.02

Тотал голов меньше 2.5 – 1.80

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Два поражения потерпели «Железнодорожники» в десяти последних матчах

За такой же период «Чёрно-зелёные» уступили своим соперникам в трёх матчах.

Прогноз

Обе команды в недавних своих матчах не показывают свою лучшую игру. Компания Pinnacle ставку в будущей встрече предлагает сделать с коэффициентом 1.80 на тотал меньше 2.5 мячей за игру.