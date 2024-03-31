«Сассуоло» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.04.2024)

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сегодня, 21:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Серии A чемпионата Италии «Сассуоло» – «Удинезе», который состоится 1 апреля 2024 года

«Сассуоло»

«Чёрно-зелёные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на предпоследней строчке. Ознакомимся с несколькими матчами с участием «Сассуоло» за последнее время. С минимальным счётом на своём поле «Чёрно-зелёные» обыграли дома «Фрозиноне» в рамках матча 28-го тура Серии A.

17 марта со счётом 0:1 «Сассуоло» проиграло на выезде «Роме».

«Удинезе»

«Маленькие зебры» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A занимают четырнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Чёрно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Чёрно-зелёными» из Сассуоло. В матче прошлого тура чемпионата Италии «Удинезе» проиграло дома «Быкам» из Турина (0:2).

В рамках товарищеской встречи «Маленькие зебры» с разницей в один мяч уступили «Падове» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 2.90

Ничья – 3.35

Победит «Удинезе» – 2.55

Победит «Удинезе» с форой -1.5 гола – 4.80

Тотал голов больше 2.5 – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 – 1.76

Статистика

Четыре поражения потерпели «Чёрно-зелёные» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Маленькие зебры» проиграли своим соперникам в трёх встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на исход тотал больше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 2.06. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи. С большой долей вероятности не меньше трёх голов болельщикам посчастливится увидеть в будущей игре.