ПСЖ застрял между развалом клуба и триумфом. Шейхам нужна победа в Лиге чемпионов

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сегодня, 11:59

Иначе потеряют мотивацию к парижскому футболу.

Все мегазвёзды бегут из ПСЖ , или отказываются приехать (Канте, Бензема, Бернарду и многие другие). Неймар отправился в Саудовскую Аравию, короля вечеринок выгнали, но не сумели отдать «Челси». А вот Месси много раз повторил в интервью, что был несчастлив в Париже. Слова Лионеля услышал каждый, кого туда зовут летом. Даже капитан ПСЖ Силва уехал в «Челси», устал от разговоров о победе парижан в Лиге чемпионов.

Многие достойные тренеры не продержались в ПСЖ долго, вроде Анчелотти. Тухеля уволили посреди сезона. Теперь Мбаппе переходит в «Реал». Такими темпами шейхи устанут вкладывать огромные деньги, перейдут на слабое финансирование, проект заглохнет. Но эта весна решающая. Букмекеры вывели ПСЖ на второе место в списке фаворитов Лиги чемпионов. Прогнозисты выбирают парижан. Оценим их шансы на триумф или провал.

За триумф. Жеребьеёка плей-офф

Последний раз ПСЖ проигрывал в ноябре «Милану» в гостях со счётом 2:1. После этого собрали серию из 27 матчей без поражений. В восьми случаях были мировые, иногда с откровенно слабыми соперниками. Но когда такая успешная команда получает в оппоненты небезгрешную «Барселону», а дальше по курсу ещё два аутсайдера общего рейтинга на победу в Лиге чемпионов – «Атлетико» и «Боруссия» Дортмунд, то лучшей возможности для выхода в финал может не предвидится. ПСЖ настрадался в еврокубках, нарываясь на невероятных соперников, а теперь им повезло чуть больше. Или не повезло?

За провал. Низкие нагрузки в Лиге 1

Свежесть поможет ПСЖ на короткой дистанции в плей-офф Лиги чемпионов, но на длительной навредит отсутствие сильных соперников каждую неделю. Не хочется принижать клубы Лиги 1, там есть мастеровитые команды, которые хорошо кусают фаворита. Но ПСЖ оторвался от «Бреста» на 10 пунктов. За весь сезон у парижан одно поражение. И хотя наплевательски относятся к матчам, поэтому 9 раз подписывали мировые, статистика как раз и отражает проблему. ПСЖ играет дома одной левой, допуская немало ошибок. Они даже не лучшие в Лиге 1 по пропущенным голам, хотя 65 % игрового времени в атаке. Отсутствие во Франции соперников уровня «Барселоны» и «Арсенала» — проблема для ПСЖ в Лиге чемпионов.

За триумф. Фактор Килиана Мбаппе

На поле будет человек, который может превратить поражение в победу двумя ударами. Мбаппе, в отличие от Холанда, хорош в центральных матчах. Из-за Килиана страдает командный прессинг, Луис Энрике ругал игрока за эгоизм и ставку на статистику вместо общих интересов. Но в плей-офф Лиги чемпионов не раз видели, когда индивидуальности переворачивали сложные матчи. Так делали Месси и Роналду, Салах и Бензема. Мбаппе хочет оказаться на их месте с кубком в руках, поэтому выложится на 100 %. Против «Реал Сосьедада» забил три из четырёх голов своей команды.

За провал. Очевидные слабости

У Луиса Энрике есть проблемы накануне матча против «Барселоны». Например, дисквалификация Хакими, которого может подменить справа юный хавбек Заир-Эмери. Хотя Доннарумма является голкипером невероятного уровня, с детства любит допускать ошибки на ровном месте. В центре поля у ПСЖ теперь намного меньше звёзд. Как они сработают под давлением Гюндогана и Де Йонга – увидим вечером. Наконец, в центре атаки у ПСЖ нет игрока мирового уровня. Иногда можно сыграть без центрального форварда, как вчера удалось фаворитам, но парижане не на таком космическом уровне. Португалец Рамуш может навредить шансам ПСЖ в ЛЧ .

За триумф. Опыт тренера Энрике

Сейчас в плей-офф лишь у Гвардиолы, Анчелотти, Тухеля и Энрике есть победы в Лиге чемпионов. Луис выиграл с «Барселоной» девять лет назад, но и Гвардиола брал длительную паузу перед прошлогодним триумфом. Энрике открытый наставник, который спокойно общается с публикой, снова проводил стримы с фанатами, как было во время ЧМ -2022 в Катаре, когда тренировал сборную Испании. Луис как специалист явно сильнее, чем Терзич и Хави. А против Симеоне сразится на равных, если встретятся. В финале ПСЖ тоже может тактически закрыть свои минусы.

За провал. Второй финалист ЛЧ

Фаворит финала во второй части сетки, если не увидим повторения матча «Баварии» и ПСЖ . «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Реал» мощнее, чем чемпионы Франции без россыпи опытных звёзд, которые играли за команду совсем недавно. Но тот состав не добился результата, а этот попробует сыграть с позиции аутсайдера финала. Однако если команды Де Брюйне, Беллингема или Кейна покажут свой максимум, то ПСЖ мало что светит. Банально нет такого количества великолепных игроков, чтобы надеяться на победу в решающем матче.

За триумф. Нераскрытый потенциал

«Боруссия» Дортмунд, «Барселона» и «Атлетико» добились успехов, оказавшись на этой стадии. Скорее всего, эти команды близки к реализации потенциала, намного лучше не сыграют, если не усилят состав за большие деньги. А вот ПСЖ , где средний возраст основы на матч против «Барселоны» может оказаться всего 24 года, ещё меньше, чем у соперника, планирует раскрыться именно в плей-офф Лиги чемпионов, ведь это будет их первый подобный опыт в обновленном составе. Есть причины ждать от Доннаруммы, Угальде и Дембеле правильного футбола в апреле и мае.

За провал. Психология команды