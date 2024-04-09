Победитель Лиги чемпионов определится задолго до финала. «Сити» и «Реал» сошлись слишком рано

1712647155

сегодня, 10:19

Афиша, достойная финала.

«Манчестер Сити» и «Реал» стабильно участвуют в еврокубковых разборках на решающих стадиях – в двух последних сезонах победитель Лиги чемпионов выходил именно из их пары, ещё за год до этого «Челси» для победы в турнире пришлось пройти и «сливочных», и «горожан». Есть ощущения, что два титана этого турнира опять сошлись слишком рано. В четвертьфинале мы увидим очередной раунд борьбы противоположностей. И даже страшно понимать, что кто-то из них вылетит.

Свобода творчества – против тотальной проработки

Это становится клише – но актуальность не снижается. Профессорский подход Пепа Гвардиолы ежегодно проверяется отеческими отношениями между Карло Анчелотти и его подопечными. В «Сити» вся философия выстроена по канонам испанского менеджера. Упор на владение, великолепное техническое оснащение и видение поля. Множество микровзаимодействий в атаке. Гвардиола сделал себе славу как специалист, внимательный к каждой детали, разбирающий любого соперника. Это помогает в полной деконструкции соперника. Но иногда выходит боком: ещё одно клише – «Гвардиола перемудрил». Например, сделать из Уокера латераля, закрывающего всю бровку, в 1/8 финала против «Лейпцига» ( ЛЧ -22/23).

«Сливочные» на фоне «Сити» кажутся слишком свободными. В мадридском коллективе исторически сложился другой тип управления – там успешен менеджер, который занимается преимущественно психологической составляющей. Карло Анчелотти – не гений тактики. Он просто находит нужный подход к звёздам, объединяет их в сильный коллектив. Способствует гармоничной атмосфере в раздевалке. И это работает из года в год. В том числе против английского гегемона.

На поле будут лучшие

«Реал» против «Ман Сити» – это не только противостояние Пепа и Анчелотти. Среди 15 самых дорогих футболистов в мире 4 собрались в Мадриде, ещё трое – в «синей» части «Манчестера». Это для понимания, какие монстры будут делить поле в четвертьфинале Лиги чемпионов. Причём сразу двое – с самой вершины топа оценочной стоимости.

Всё внимание будет приковано к Джуду Беллингему и Эрлингу Холанду и сюжетам вокруг них. Английский полузащитник стремительно ворвался в жизнь «сливочных» и перетянул одеяло на себя. Это не по годам зрелый исполнитель. Возможно впервые, молодой игрок, за которого отвалили 100+ млн евро, не потерялся в мировом гранде – не просто выдержал психологическое испытание, а подтвердил претензии на лидерство. Хавбек сразу повёл испанцев за собой. Вся игра в центре поля проходит через него. И даже отсутствие форварда компенсирует именно Беллингем. Главный вопрос – может ли уже сейчас 20-летний хавбек делать разницу в решающих стадиях, принесёт ли «Реалу» победу в ЛЧ ?

Холанд был джокером «Сити» в прошлом году и сметал всё на своём пути. И это как-то ладилось со слабостью в прессинге – Пеп умудрялся находить компромисс. Но в этом сезоне монструозный шлейф пропал. Норвежец вдруг столкнулся с проблемами реализации, появились эпизоды с промахами с трёх метров. Нет, забивает страйкер по-прежнему много – 19 мячей за 25 игр чемпионата. Только это уже не тянет на гегемонию в топе бомбардиров АПЛ . Стоит держать в уме ещё и тот факт, что Эрлинг периодически пропадает в ключевых матчах. Именно сейчас ему предстоит разобраться с обеими проблемами.

Попутно нам предстоит восхищаться утончённостью Родри, Вальверде, возмущаться скандальности Винисиуса, следить за Филом Фоденом.

МС избавился от комплекса неполноценности

Надо уловить и перемены в восприятии этого столкновения. Команды пересекаются в решающих стадиях в двух последних сезонах и ещё дольше – прямо или косвенно влияют на исход турнира. Сейчас «горожане» впервые не испытывают комплекс неполноценности по отношению к «Реалу».

Раньше при схожести во внешних факторах – отличном менеджменте, доминации в чемпионате, элитном подборе игроков – разница проявлялась в глубинном содержании. У мадридцев были повадки чемпиона, инстинкт киллера. А у «Сити» — нет. Поэтому при прочих равных в полуфинале ЛЧ -21/22 именно банда Анчелотти пробилась дальше.

Такое же ощущение – от встречи команд на следующий год. «Горожане» вышли победителями из крайне тяжёлого боя. На прочность их перед играми с «Реалом» проверила «Бавария». И уже потом нужно было сломить прагматичный «Интер».

Команды встречаются вот уже третий год кряду – опять слишком рано для такого топ-противостояния. Это вывеска, подходящая финалу. Но имеем, что имеем. Разница же в том, что теперь «Сити» избавился от того комплекса неполноценности шедевральным прошлым сезоном. В текущем он опять в пекле – воюет сильнейшим арсеналом с «канонирами» и «Ливерпулем» в АПЛ , пробирается к Кубку Англии и готовится к четвертьфиналу ЛЧ . Теперь это такой же клуб с инстинктами победителей, как «Реал».

Оружие «Реала» — добывать результат в неочевидных ситуациях

«Горожане» — фавориты. В виду описанной выше расстановки сил. И ввиду кадровых проблем «сливочных». Есть 3 недостатка, которые сильно бьют по испанскому гранду: травмированы основной вратарь Тибо Куртуа и лидер обороны Давид Алаба, также нет профильного топ-форварда (хотя и у «Сити» есть потери).