Решающие недели в карьере Кейна, Гризманна, Мбаппе и Беллингема. Многие звёзды не выигрывали Лигу чемпионов

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сегодня, 12:42

Никогда не держали ценный кубок в руках.

Харри Кейн («Бавария», 30 лет)

В десятке лучших игроков топ-5 по средним оценкам лидирует именно Харри. У него 32 гола и 7 ассистов в 28 матчах Бундеслиги. Новый двигатель «Баварии» попал в бракованный на заводе немецкий автомобиль, такое тоже случается. Суперкубок, Кубок Германии и Бундеслигу команда Тухеля не выиграет. «Байеру» нужна одна победа для досрочного титула. Но Кейн понимает, что надо драться в Лиге чемпионов. Шансы невысокие, «Арсенал» крутой соперник. Но Харри знаменит хорошей игрой в дерби Северного Лондона, для него это знакомый оппонент.

Джуд Беллингем («Реал», 20 лет)

«Баварии» надо одолеть «Арсенал», а у «Реала» задача не легче – пройти действующего обладателя трофея из Манчестера. Беллингем отказался от приглашений Гвардиолы и выбрал «Реал». Анчелотти сразу встроил «десятку» в игру своей команды, однако после яркого дебюта юный Джуд чаще играет не так мощно и результативно, как осенью. Но у Беллингема не только голевые задачи. Против «Манчестер Сити» Джуду нужно раздавать результативные передачи и быть эффективным в атаке. Но юный хавбек не забивал с середины февраля.

Килиан Мбаппе ( ПСЖ , 25 лет)

Мбаппе может считать себя лучшим игроком мира прямо сейчас. Конечно, по уровню формы француз время от времени уступает Кейну или Беллингему, но Килиан чемпион мира, фаворит будущего кубка Европы. Пересидел в Лиге 1, что очевидно. Зато по мастерству точно не ниже Холанда, который уже выиграл Лигу чемпионов, но столкнулся с критикой в новом сезоне. Мбаппе выше многих даже из этого списка. Когда Килиан в ударе, то его нереально остановить. ПСЖ нужен ещё один финал, а Мбаппе – первая победа в ЛЧ .

Джамал Мусиала («Бавария», 21 год)

Юный парень не застал успех Флика и Левандовски в ковидные времена. Мусиала дебютировал в еврокубках после победы Нойера над форвардами ПСЖ . А сейчас от Джамала прямо зависит успех «Баварии» в поединках против опасного «Арсенала». У «канониров» очередь из желающих впервые выиграть Лигу чемпионов. Но Мусиала, который выбрал сборную Германии, отказав команде Англии, планирует ударную весну и лето. Нужно становиться лидером «Баварии» и команды Нагельсманна.

Букайо Сака («Арсенал», 22 года)

Классный правый вингер, один из многих достойных игроков «канониров», которые по итогу перевоплощения – компанию неудачников сделали одной из самых мощных команд мира, заслужил подержаться за блестящий кубок. «Арсенал» не имеет опыта побед в серьёзных еврокубках, поэтому даже «Бавария», невзирая на внутренние поражения, в состоянии навязать Артете борьбу. Но если Сака будет царить на своём фланге, то шансы «канониров» сыграть против Гвардиолы или Анчелотти вырастут.

Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд, 34 года)

У «Боруссии» Дортмунд почти у всех нет победы в Лиге чемпионов. Только защитники Хуммельс и Зюле выигрывали с «Баварией» в разных сезонах. Ройс не уехал в Мюнхен или зарубежный гранд. Поэтому невезучий Марко, который часто маялся с травмами, понимает – впереди последний шанс на большой финал. Клубу из Дортмунда повезло со жребием, «Атлетико», парижане и каталонцы не сильнее, чем соперники из другой части сетки. Но немцы аутсайдеры, так что шансы Ройса на триумф пока теоретические.

Деклан Райс («Арсенал», 25 лет)

В прошлом сезоне поднял над головой кубок Лиги Конференций, а теперь после перехода из «Вест Хэма» в «Арсенал» надеется на ещё один европейский финал. Райс среди лучших футболистов сезона, один из главных центральных полузащитников планеты. Родри из «Манчестер Сити» опытнее и порой ещё круче, но чужая сила не отменяет плюсы Деклана. Оказался игроком экстра-класса, что можно было проверить только в составе одного из борцов за чемпионство в АПЛ .

Ламин Ямаль («Барселона», 16 лет)

Сенсация нового сезона. Ребёнок, которого ПСЖ мечтает забрать у «Барселоны», воспользовавшись финансовыми проблемами каталонцев. Юный вингер не может работать как опытные Гюндоган или Левандовски, не допуская пауз, но в шестнадцать лет подросток легко проходит взрослых соперников. Если Ямаль поможет «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов, то это будет большой сенсацией. Тогда «десятку» Месси точно отдадут именно ему. Ламин в центре внимания.

Джанлуиджи Доннарумма ( ПСЖ , 25 лет)

Сейчас нет ярко выраженного главного голкипера в мире, но по характеристикам лучший игрок Евро-2020 точно среди фаворитов. Доннарумма застрял в ПСЖ , но если «Ювентус» летом возглавит интересный тренер Мотта из «Болоньи», то запросит у боссов гранда из Турина подписание ещё одного Джанлуиджи. Наследник Буффона хорош, но настоящий тест пройдёт в плей-офф Лиги чемпионов, где его команда – формальный фаворит в четвёрке. Только ПСЖ лидирует в своей национальной лиге, Симеоне, Терзич и Хави уступали дома чаще.

Антуан Гризманн («Атлетико», 33 года)

Один из лучших игроков сезона в Лиге чемпионов. У Гризманна шесть голов, делит первое место с другими знатными снайперами. Но из этой четвёрки только у Холанда есть победа в Лиге чемпионов. Кейн, Мбаппе и Гризманн не поднимали ушастый кубок над головой. Антуан понимает, что в 33 года у него не осталось так много времени, как у Беллингема и Мусиалы, чтобы верить в финал через год или два. Поэтому «Атлетико» должен отдать все силы прямо сейчас, а Гризманн включить режим плеймейкера, который играет по всему полю. Проход «Интера» подарил Антуану исторический шанс. Но на клубном уровне Гризманну не везёт. У него даже нет победы в национальной лиге.