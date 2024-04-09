Победа в Лиге чемпионов может стать прощальным подарком от Мбаппе и Хави. Но ПСЖ мешает комплекс «Барселоны»

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сегодня, 19:22

Кто-то должен пробиться в финал.

Мбаппе должен отплатить ПСЖ

- Килиан и так бесплатно покинет французский гранд летом. Француз выпил слишком много крови у клуба. Конфликтовал с Неймаром, что печально сказывалось на атмосфере в раздевалке, на баснословных условиях согласился остаться в команде – игрок стал больше, чем клуб. И всё это для того, чтобы прошлым летом демонстративно отказаться от опции автоматического продления контракта и начать заново выстраивать мосты с «Реалом». «Сливочные» и рады – они обновляют проект и снова хотят собрать «галактикос». Сейчас точка в этой саге, кажется, поставлена. Килиана ждёт счастливое воссоединение с испанским грандом – ещё и в качестве свободного агента. А ПСЖ остался с расшатанными нервами, потраченными миллионами – в общем, ни с чем. Сами хороши – сорили деньгами, устроили Диснейленд в клубе. Но из уважения к совместному прошлому форвард должен отблагодарить команду.

- Одной победы в Лиге 1 ничтожно мало – внутренние трофеи давно перестали что-то значить для парижан. С приходом Луиса Энрике ПСЖ только на старте сезона поиграл в интригу, а потом ворвался на 1-е место. Сейчас коллектив обходит ближайшего преследователя на 10 очков. Да и какая конкуренция? 2-м идёт «Брест» – тёмная лошадка, но без стабильности, прочного фундамента. И «Монако» – клуб, который только недавно излечился от лихорадки и потихоньку возвращается в топ-3.

- Куда важнее еврокубковая кампания. Групповой этап получился на грани. Попали в группу смерти с «Миланом», «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией». Последние двое были тёмными лошадками, способными обойти фаворитов, – и в итоге «чёрно-жёлтые» заняли 1-е место. А парижане едва не упустили 2-е, сыграв с дортмундцами вничью в заключительном туре. В отличие от прошлого сезона, французский гранд прошёл в четвертьфинал – но и соперник был в разы проще (тогда вылетели от «Баварии», теперь выбили «Сосьедад»). Да и доля везения в дальнейшей жеребьёвке есть – парижане миновали самое пекло (пары «Арсенал» – «Бавария» и «Реал» – «Ман Сити», победители которых сыграют между собой), получили более лайтовую версию с непредсказуемыми, но не страшными «Боруссией», «Атлетико» и «Барсой». С этим неустойчивым парижанам хотя бы можно работать.

Ориентировочный состав «Пари Сен-Жермен» (4-3-3): Доннарумма – Эрнандес, Беральдо, Данилу, Хакими – Руис, Витинья, Заир-Эмери – Мбаппе, Коло Муани, Дембеле.

«Барса» может замахнуться на финал ЛЧ в последний год при Хави

- Красивая бы получилась история. Хави приходил на останки команды, которая когда-то была великой. Страшно принимать родную команду на 9-м месте. Испанский менеджер получил в распоряжение полностью разбалансированный коллектив. С не вписавшимся в него Гризманном, немотивированным Дембеле, нераскрывшимся Тринканом и россыпью молодёжи, на которую приходится делать ставку за неимением лучшего. Долго Хави приходилось мириться с замашками руководства, которые не совпадали с реальным положением дел. В спортивной плоскости дважды подряд оставался без плей-офф Лиги чемпионов, а в сезоне-22/23 так вообще сразу вылетел и из ЛЕ (от МЮ ). Годы страданий и давления вынудили Хави объявить об уходе предстоящим летом. И на этом фоне команда преобразилась.

- Для наглядного сравнения – в первой части сезона коллектив просел в сентябре-октябре (ничьи с «Мальоркой» и «Гранадой», поражение в Эль Класико) и ноябре-декабре (1 победа в 4 турах, поражение в дерби с «Жироной» и ничьи с «Валенсией» и «Райо Вальекано»). Уже в новом году – вылет из Кубка Испании и 1:4 от «Реала» в финале Суперкубка, поражение от «Вильярреала» в 22-м туре. С момента заявления Хави о летнем уходе прошло 8 туров и стадия 1/8 финала ЛЧ . В Ла Лиге «блауграна» сделала рывок вперёд – и если раньше шла даже за пределами топ-3, то теперь вернулась и сместила «Жирону» со 2-й строчки, дождавшись осечек «бело-красных».

- В Лиге чемпионов противостояние с «Наполи» оказалось на порядок тяжелее – но в этом заслуга неожиданной смены главного тренера. Маццарри не смог реабилитировать команду, а вот Кальцона напомнил неаполитанцам, в какой футбол они умели играть при Спаллетти. За счёт эффекта неожиданности коллектив зацепил ничью дома. А вот в Каталонии «Барселона» разобрала соперника, не оставив и шанса.

- Сетка плей-офф без «Реала», «Сити» или «Арсенала» – кармическая награда для «сине-гранатовых» и лично для Хави. Они натерпелись за последние годы. Тренер заслужил прощальный подарок. По такой сетке можно добраться и до финала.

Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): тер Штеген – Канселу, Араухо, Кубарси, Кунде – де Йонг, Гюндоган, Лопес – Рафинья, Левандовски, Ямаль.

У парижан комплекс «Барселоны»

- Прежде всего на ум приходит 1/8 финала ЛЧ в сезоне-16/17. Тогда ПСЖ в Париже победил 4:0, но в Каталонии был абсолютно разбит – 1:6.

- Но речь и о том, что этому предшествовало. Два матча четвертьфинала ЛЧ -14/15 завершились с общим счётом 5:1 в пользу каталонцев, а в сезоне-12/13 «блауграна» прошла в полуфинал при двух ничьих.

- Лишь в сезоне-20/21 ситуация изменилась – и французы после победы 4:1 в гостях одержали минимальную победу дома (1:0).

Прогноз Soccer.ru: ничья.