Гвардиола или Анчелотти вылетит из Лиги чемпионов. Также не исключены судейские скандалы

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сегодня, 18:45

В Париже и Барселоне обвиняют друг друга.

«Благодарим» персон из УЕФА , которые за десятилетия не догадались разводить во времени четвертьфиналы Лиги чемпионов. Рассказы, будто люди не успеют на матч ранним вечером – бред. Когда купил дорогие билеты на игру «Реала» и «Манчестер Сити», или вообще отправился на матч в чужой город или страну, то отпроситься с работы точно сумеешь. Во вторник и среду поединки начнутся параллельно в 22:00 по московскому времени. Нормально посмотреть игры в Мадриде и Лондоне в прямом эфире не получится, ведь сыграют в один день.

«Реал» — «Манчестер Сити»

В этой паре не может быть фаворита, встречаются победители Лиги чемпионов. И многократные финалисты, ведь у Гвардиолы есть поражение от Тухеля в финале от «Челси». Сложно выделить одну из команд, когда столько звезд и мастерства. Понятно, что всегда можно доиграться до 0:4, как было год назад с «Реалом» в полуфинале в Манчестере. Но Анчелотти глубоко воспринял тот разгром. Беллингем приехал спасать положение. И накануне первого матча в Мадриде можно вспомнить, что Гвардиола перестал легко обыгрывать самых сильных оппонентов в АПЛ .

У «Реала» нет Куртуа и Алабы, а у «горожан» не сыграет Уокер. Зато голкипера Эдерсона ждут в воротах после травмы, ведь впереди большая битва. Испанцам нужен реванш за унижение, а вот англичане могут в первом матче из двух на выезде сыграть немного осторожнее. Это если Де Брюйне и Бернарду не закрутят знаменитую смертельную для соперника карусель. Интересно, как именно Анчелотти построит центр поля против «Манчестер Сити», и насколько удачно Карвахаль и Менди отработают против Доку и Фодена? Не удивимся, если команды устроят перестрелку, хотя могут немного осторожничать поначалу, ведь встречаются два великих тренера.

«Арсенал» — «Бавария»

10:2 в любую пользу по сумме двух матчей? Томас Мюллер едва сдерживал смех, когда комментировал результаты жеребьевки. Радовался, что снова сыграет против любимцев из «Арсенала», ждал встречи против соотечественника Хаверца. Для «канониров» матчи против «Баварии» стабильно приносят в копилку памяти кошмарные эпизоды. В Лиге чемпионов соперники сыграли 12 раз, но лишь трижды побеждали лондонцы. Они проиграли 7 матчей немцам из Мюнхена, пропустив 27 голов. Разница мячей – четырнадцать, разумеется, в пользу «Баварии».

Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов команды сыграли семь лет назад. Тогда «Бавария» дважды уничтожила «Арсенал» с одинаковым счетом 5:1. Только Нойер помнит, как Анчелотти тогда поиздевался над Венгером. Артета к тому времени завершил карьеру игрока, поэтому к тому позору не причастен. Но видел те разгромы, а новые матчи против нынешней «Баварии» станут настоящим вызовом для молодого наставника. Визуально кажется что «Арсенал» сейчас готов намного лучше. С другой стороны, неудачи немцев в Бундеслиге не мешают Кейну с напарниками настроиться на знакомого соперника. У Харри 14 голов и 3 ассиста в 19 играх против «Арсенала».

«Пари Сен-Жермен» – «Барселона»

Ультрас парижан выступили с кличем для всех фанатов ПСЖ , чтобы пришли на стадион и устроили психологический прессинг для «Барселоны», которой «так часто подсуживают» по их мнению. Каталонцам тоже есть что вспомнить из арбитража в поединках против французов. Вот только знаменитая «ремонтада», когда испанцы отыгрались 6:1 после поражения 0:4 в гостях, была завязана на нелепых ошибках главного судьи. Но с той поры появились повторы, босс ПСЖ начал катать на своем частном самолете президента УЕФА , а ещё катарцы забрали у «Барселоны» Неймара и Месси.

Сейчас отношения клубов накалены. А поскольку чемпионат Франции странный – там скромный «Брест» идет на втором месте, а ПСЖ давно бросил играть, не веря в потерю титула, то «Барселона», невзирая на все проблемы Хави, может дать бой Мбаппе. Зато Луис Энрике, последний тренер, который побеждал с «Барселоной» в Лиге чемпионов девять лет назад, прекрасно знает соперника. Мбаппе понимает, что ему надо достойно сыграть именно против каталонцев, ведь впереди у француза Эль Класико в составе «Реала». Две неидеальные команды с огромным количеством звезд могут и должны показать классный футбол. Особенно с учетом, что полуфинальный соперник у них немного слабее, чем во второй части сетки.

«Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд

Команда Симеоне сейчас в положении «Интера» год назад. Сетка турнира исключила встречу «матрасников» против «Реала», «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Баварии» до финала. Эти четыре команды в рейтингах букмекеров идут первыми. Теперь подросли виртуальные шансы ПСЖ , но не стоит списывать со счетов Гризманна. Как бы плохо не выступал «Атлетико» в Ла Лиге – часто проигрывают, им достаточно собраться на два классных матча против «Боруссии» Д, чтобы пройти дальше. Немцы нестабильные. Обыграли «Баварию», но уступили «Штутгарту».

Это будет третья двухматчевая встреча клубов Симеоне и Терзича в истории. В 90-х обменялись гостевыми победами на групповом этапе, а шесть лет назад «Атлетико» пережил разгром в Дортмунде 4:0, хотя потом выигрывал в ответном поединке 2:0. Радикальный подход. Оборона Облака сейчас слабее, чем раньше, Витсель не играет в центре защиты так стабильно, как Годин в лучшие годы. Зато есть умница Гризманн, который сегодня празднует дни рождения двух дочерей и сына – все родились 8 апреля, но в разные годы. А у «Боруссии» Д недавно родилось хорошее настроение. Лига чемпионов для Терзича на первом месте, ведь Бундеслигу выиграет «Байер».