«Динамо» лучшее по ударам, а «Спартак» крут в прессинге. Хвалим участников вечернего дерби

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сегодня, 12:40

Важные детали о принципиальных соперниках.

Козыри «Динамо» — техника, удары и умение драться

Удары по воротам. У команды Лички восемь футболистов собрали более 20 ударов по чужим воротам. У Тюкавина 57 попыток, первый в РПЛ . «Динамо» лидирует по общему количеству выстрелов. И статистика впечатляет ещё сильнее, если сравнить с показателем «Зенита». У «Динамо» на 48 ударов больше, разница огромная. А с такой реализацией моментов, как у команды Семака, москвичи шли бы первыми с большим отрывом. Хотя сам факт первенства по ударам служит заявкой на будущее.

Отборы и перехваты. Даже «Рубин» и «Факел» уступают москвичам по перехватам. «Динамо» 206 раз вернуло себе мяч, прочитав действия соперников. Для сравнения, у «Спартака» всего 130 таких действий и последнее место в таблице. На средней высоте «красно-белые» намного пассивнее, чем полузащитники и латерали «Динамо». А вот у Лички рисунок игры компактнее. По успешным отборам разница тоже огромная, «бело-голубые» 259 раз выходили победителями в единоборствах, снова первое место в РПЛ .

Дриблинг и техника. В этом сезоне привычного «Ахмата» среди лидеров нет, и даже легионеры «Оренбурга» уступают «Динамо» по успешным обводкам. Оживший весной вингер Карраскаль, Нгамалё, Скопинецев и Битело без труда обходят соперников. Даже футболисты, которым поручено отбирать мяч, могут сыграть технично. У центральных хавбеков Лаксальта и Чавеса высокая точность передач. Даже центральный форвард Тюкавин не бракует так много пасов, как его коллеги по амплуа, ведь умеет вести мяч на скорости.

Щедрость в атаке. В завершающей фазе атак «Динамо» использует комбинации с выходом на удар напарника. Если у «Зенита» больше эгоистов, которые берут игру на себя, то у «Динамо» первое место по пасам под удар. Отметим, что «Спартак» на второй строчке, то есть по многим параметрам в атаке команду Абаскаля можно сравнить с коллективом Лички. Вот только у «Динамо» не было ярко выраженного лидера, коим являлся у соседей опытный Промес. Без Квинси последних пасов «Спартаку» не хватает.

Интенсивность игры. Особенность впечатляющей статистики «Динамо» в том, что они владеют мячом всего 49 % времени. Значит, игра невероятно интенсивная. Если бы научились спокойнее работать первым номером, то могли минимизировать допущенные удары, ведь голкипер Лещук тащит неприлично много выстрелов соперников. Но вратарь не может спасать вечно, как показала игра с «Ростовом». Вот только «Динамо» на первом месте по форме в РПЛ , так что один матч это повод взять реванш в следующих. На отрезке в шесть туров, то есть с конца прошлого года, «динамовцы» набрали больше всех очков. Если эта команда в ударе, то их остановить сложно, очень агрессивные и резкие мастера.

Козыри «Спартака» — высокий прессинг и короткий пас

Высокий прессинг. Успешный, разумеется. «Спартак» дает своим оппонентам сделать минимум передач до удачного отбора на чужой половине поля. «Красно-белые», если бы команду с их подходом поручили опытному наставнику, могли достичь большего. А вот у Абаскаля хватает явных минусов. Разумеется, к классу и стабильности Соболева, Бонгонда и Медины хватало вопросов, да и Зиньковский точно не второй Аршавин по пиковому уровню футбола. Но эти ребята дерутся за мяч, причем часто успешнее, чем защитники «Спартака».

Владение мячом. Только у «Зенита» процент выше. У Абаскаля большое желание играть первым номером, независимо от переключений схемы. Играли в два форварда, выходили в испанской модели «4-3-3», но в обоих случаях «Спартак» владел мячом. Впрочем, некоторые соперники успешно использовали одержимость тренера Абаскаля ставкой на короткие комбинации против самих москвичей. Самые опытные клубы РПЛ могут не работать с мячом против «красно-белых», но получить нужный результат. Примером стала победа «Зенита», который сменил схему после слабого тайма и победил в кубковом матче на выезде.

Точность выстрелов. Если «Динамо» — короли ударов, но вес одного выстрела в пересчете на xG не самый высокий, то «Спартак», который идет следом по общему количеству выстрелов, отличается высоким процентом попаданий в створ. Показатели у соседей очень крутые. Только «Крылья Советов» намного выше, поскольку тщательнее готовят атаки с ударами. «Спартак» спешит чаще. И снова можем вспомнить о реализации, но уже применительно к команде Абаскаля. Были бы в группе лидеров, имей они конвертацию ударов в створ в голы, как у «Зенита» или даже «Локомотива». «Динамо» и «Спартак» объединяет отсутствие финального аккорда.

Игра в короткий пас. Из обороны «Спартак» выходит через короткий пас, причем рекордсменом является голкипер. Максименко спокойно задействуют при построении атак. Хавбек Литвинов и вингер Зиньковский тоже активно участвуют в комбинациях, латерали Денисов и Хлусевич явно не боятся мяча. «Спартак» теряет его ещё реже, чем это делает «Динамо», хотя обе команды в пятерке лучших в этом сезоне. Подход правильный, а вот реализация задуманного, особенно без мяча, хромает у обоих соседей. Отсутствует гармония и зрелость, но есть желание.