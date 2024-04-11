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«Крылья Советов» сняли занимательный проморолик к матчу с «Рубином»

вчера, 17:00
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин14.04.2024 в 19:00 Не начался

«Крылья Советов» сняли проморолик к матчу 24-го тура РПЛ против «Рубина» под названием «Соседи». Игра состоится 14 апреля в Самаре в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:29
Забавный ролик.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:06
В концовке КС признались, что договорники катают?
Ну если "занимали" надо ворачивать, а то в следующий раз не "займут".
Матч можно не смотреть...
112910415
112910415
вчера в 18:30
добродушный, забавный, славный ролик !
ну молодцы же !
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:57
...ну конечно не профессионалы, но получилось жизненно и Зеню поддели с
Первым этажом(местом) так по мне сравнили ещё и с первым каналом,всё в тему, молодцы!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:47
Котяра понравился на заборе...:))))
memphis
memphis
вчера в 17:35
Очень креативный ролик)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:29
РПЛ- Режиссерская Премьер Лига))
У нас только ролики и снимают...что-то в топ чемпионатах не видел такого, там больше времени уделяют самому футболу))
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:10
Молодцы ролик с юмором записали - посмотрим насколько "весёлая" будет игра...)
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