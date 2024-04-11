«Крылья Советов» сняли занимательный проморолик к матчу с «Рубином»

«Крылья Советов» сняли проморолик к матчу 24-го тура РПЛ против «Рубина» под названием «Соседи». Игра состоится 14 апреля в Самаре в 19:00 по московскому времени.
|Крылья Советов-:-Рубин
|14.04.2024 в 19:00 Не начался
«Крылья Советов» сняли проморолик к матчу 24-го тура РПЛ против «Рубина» под названием «Соседи». Игра состоится 14 апреля в Самаре в 19:00 по московскому времени.
У нас только ролики и снимают...что-то в топ чемпионатах не видел такого, там больше времени уделяют самому футболу))
У нас только ролики и снимают...что-то в топ чемпионатах не видел такого, там больше времени уделяют самому футболу))