Миранчук на «Энфилд Роуд», а «Вест Хэм» против Алонсо. Сегодня топ-матчи в Лиге Европы

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сегодня, 12:32

Все хотят выиграть еврокубок.

Миранчук хочет сыграть в Ливерпуле

Алексей вряд ли сделает покер на «Энфилд Роуд», как удалось Аршавину после четырёх ударов по воротам «красных». Но российский атакующий полузащитник имеет шанс показать себя, ведь «Аталанта» должна пользоваться игровыми проблемами «Ливерпуля». Не говоря об отсутствии основного голкипера Алиссона. Вот только в четвертьфинале Лиги Европы против серьёзного оппонента в лице Гасперини опытный Клопп вряд ли позволит себе убрать из основы ключевых футболистов. Англичане фавориты в паре, но нужно обеспечить себе комфортный счёт после домашнего поединка, использовав сильные стороны МакАллистера, Салаха и Нуньеса.

«Аталанту» ждёт сложный матч против основы «Ливерпуля». Хотя и самим итальянцам есть что показать. К сожалению, не сыграет талантливый центральный защитник Скальвини. Миранчук, кстати, тоже рискует начать поединок на скамейке. «Аталанта» в последнем матче выбрала схему «3-4-1-2», Алексей не появился на замену, а клуб из Бергамо уступил 2:1 «Кальяри». Поскольку параллельно с еврокубками есть мечта догнать «Рому» в Серии А, пятое место может стать счастливым и подарить бонусную путёвку в Лигу чемпионов, то «Аталанте» приходится использовать ротацию. Шанс для Миранчука. Быть может, сегодня Гасперини поверит в силу его передач?

«Байер» охраняет роскошную серию

У команды Хаби Алонсо шесть побед подряд. Но на этом пути хватало приключений. Например, пришлось останавливать атаки «Карабаха» с Лунёвым в воротах. Российский голкипер не помог создать сенсацию в Лиге Европы, немцы с боями прошли дальше. Но «Хоффенхайм» и «Унион» переиграли с разницей в один мяч. Против «Вест Хэма» будет непросто, ведь у Мойеса опытная в еврокубках команда, они выиграли Лигу Конференций в прошлом году. Лондонцы богатые, поэтому состав у англичан солидный. Не стоит забывать, что пока «Вест Хэм» выше в таблице АПЛ , нежели «Ньюкасл» и «Челси». Понятно, что у соперников есть матчи в запасе, но «молотобойцы» останутся в верхней части.

У «Байера» сейчас 41 поединок без поражений подряд, впечатляющая серия. Но с каждым новым случаем сохранить ритм всё сложнее. Везение не вечно, а силы не безграничны. В Леверкузене знают, что если на выходных переиграют «Вердер», то досрочно станут чемпионами Германии. Немцы принимают «Вест Хэм» дома, но не должны расслабляться и считать себя однозначными фаворитами. Европейские соперники иначе смотрят на широкую схему «Байера», высокие фланги можно нагрузить с помощью Кудуса и Пакеты, ведь это футболисты, которыми интересуются гранды. «Вест Хэм» не «Манчестер Сити», но даже без мексиканца Эдсона Альвареса в центре поля у гостей много опций, чтобы огорчить «Байер».

В Лиссабоне схватка неудачников

«Бенфика» проиграла «Спортингу» сначала в Кубке Португалии, где по сумме двух матчей забили на гол меньше, а потом в чемпионате. Второе поражение для тренера Шмидта особенно обидное, ведь его команда пропускала на первой и девяносто первой минутах матча. Допускали ошибки, потеряли очки в центральной схватке. Теперь у «Спортинга» на четыре очка больше и матч в запасе. Тренер Аморим, которого приглашает «Ливерпуль», близок к ещё одному чемпионскому титулу. А вот «Бенфика» скрестила пальцы, чтобы не сработало «проклятие Гуттманна» в еврокубках. «Орлы» много раз были в различных международных финалах, но постоянно их проигрывают.

Даже ПСВ в 1988-м году в финале КЕЧ не обыграли. А вот «Марсель» выиграл свой решающий поединок. Хотя спустя более чем три десятилетия у французского клуба намного больше проблем и нет таких жуликов-покровителей, как Бернар Тапи. Сейчас у «Марселя» чёрная полоса. Французы провалились в национальном чемпионате – «Олимпик» на восьмой строчке, хотя в зоне Лиги чемпионов есть «Брест». Также очередная смена тренера – выгнали Гаттузо, а назначили 70-летнего Гассе, не изменила положение команды. У «Марселя» четыре поражения подряд. Так что матч против «Бенфики» в Лиссабоне как один из двух финалов сезона для Жиго, Арита и Обамеянга.

«Милан» и «Рома» назовут лишнего

В Лиге чемпионов о мотивации говорить не приходится. А вот в Лиге Европы раньше были сезоны, когда гранды плевали на турнир. Сейчас собралась восьмёрка команд, где каждому нужен кубок. «Милан» и «Рома» очень хотят выиграть. У «волков» аппетит не уменьшился после успеха в Лиге Конференций. В прошлом решающем поединке Лиги Европы «Севилья» обыграла Моуриньо в серии пенальти. Сейчас «Рому» тренирует молодой наставник Де Росси, и Даниэле впечатлил даже бывалых экспертов. Оказалось, что опытный Жозе заложил неплохой базис, а свежий взгляд итальянского наставника позволяет упрямой «Роме» набирать очки. Даже обыграли «Лацио» в римском дерби. У «волков» 1 осечка в 11 последних матчах.