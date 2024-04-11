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Семак о матче с «Краснодаром»: «Игроки понимают, что матч важный»

вчера, 13:43
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что игроков «сине-бело-голубых» не нужно дополнительно мотивировать на матч против «Краснодара» в рамках 24-го тура РПЛ.

Встречаются команды, которые находятся на первом и втором местах — турнирное положение и уровень команд позволяет надеяться на хорошую и качественную игру между клубами. Это добавляет ажиотажа. Будем надеяться, что получится очень интересный футбол.

Матч действительно важный, игроки сами это прекрасно понимают. Дополнительно акцентировать внимание не нужно. Конечно, эта игра очень важна, но важность этого матча не отменяет важности других. Впереди у нас восемь игр в чемпионате, за победу в каждой даётся три очка.

Матч в Петербурге получился очень закрытым за исключением последних двадцати минут, когда соперник немного устал, а мы немного прибавили, сыграли более активно. У нас были хорошие моменты, чтобы победить. До этого был очень сложный матч без большого количества явных голевых моментов — достаточно неинтенсивный и неяркий. Мы всегда стараемся играть в интересный и красивый футбол, но многое зависит от того, как действует соперник.

Ранее сообщалось, что на матче между «Краснодаром» и «Зенитом» ожидается аншлаг.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:21
Игра за 6 очков!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 15:13
Зенит обязан победить!
Futurista
Futurista
вчера в 14:51, ред.
Вот и посмотрим какой из Педро тореадор)...Быкам удачи...
lotsman
lotsman
вчера в 14:49
Этот матч очень важный. Матчи все важны, но этот особенно. Отрыв от Краснодара всего одно очко, от Динамо шесть. Надо отрываться от Краснодара и, как минимум, сохранить отрыв от Динамо. А в идеале и от Динамо увеличить отрыв. Но если даже всё так получится, это не будет решающим, как некоторые считают. До конца чемпионата будет ещё семь туров и в них игры с Динамо, ЦСКА, Ростов.......... расслабляться нельзя.
nubom
nubom
вчера в 14:34
Судя по всему матч покажет, что после себя оставит Семак, и какое хозяйство досталось Мусаеву...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:49
Да это по моему все понимают , что этот матч ключевой на данном этапе во всех отношениях...
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