Семак о матче с «Краснодаром»: «Игроки понимают, что матч важный»

Главный тренер «Зенита» считает, что игроков «сине-бело-голубых» не нужно дополнительно мотивировать на матч против «Краснодара» в рамках 24-го тура РПЛ .

Встречаются команды, которые находятся на первом и втором местах — турнирное положение и уровень команд позволяет надеяться на хорошую и качественную игру между клубами. Это добавляет ажиотажа. Будем надеяться, что получится очень интересный футбол.

Матч действительно важный, игроки сами это прекрасно понимают. Дополнительно акцентировать внимание не нужно. Конечно, эта игра очень важна, но важность этого матча не отменяет важности других. Впереди у нас восемь игр в чемпионате, за победу в каждой даётся три очка.

Матч в Петербурге получился очень закрытым за исключением последних двадцати минут, когда соперник немного устал, а мы немного прибавили, сыграли более активно. У нас были хорошие моменты, чтобы победить. До этого был очень сложный матч без большого количества явных голевых моментов — достаточно неинтенсивный и неяркий. Мы всегда стараемся играть в интересный и красивый футбол, но многое зависит от того, как действует соперник.