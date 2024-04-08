Тренер академии «Зенита» рассказал о перспективах молодых игроков

Тренер академии «Зенита» рассказал, почему молодые российские футболисты не играют за основную команду.

Это выбор главного тренера первой команды. У «Зенита» очень хороший состав, очень хорошие футболисты. Пацанам в 19–20 лет трудно составлять им конкуренцию. Так что аренда — правильное направление. Набраться опыта и вернуться.

Что нужно доносить до современной молодежи? Объяснять те требования, что предъявляет футбол на высшем уровне. Умение проявлять лучшие качества именно в условиях сопротивления со стороны квалифицированных футболистов. Основной момент — внутреннее понимание себя, умение проявлять себя не только в тренировочном процессе.