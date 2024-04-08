Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМолодёжьРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Тренер академии «Зенита» рассказал о перспективах молодых игроков

вчера, 22:58

Тренер академии «Зенита» Константин Коноплёв рассказал, почему молодые российские футболисты не играют за основную команду.

Это выбор главного тренера первой команды. У «Зенита» очень хороший состав, очень хорошие футболисты. Пацанам в 19–20 лет трудно составлять им конкуренцию. Так что аренда — правильное направление. Набраться опыта и вернуться.

Что нужно доносить до современной молодежи? Объяснять те требования, что предъявляет футбол на высшем уровне. Умение проявлять лучшие качества именно в условиях сопротивления со стороны квалифицированных футболистов. Основной момент — внутреннее понимание себя, умение проявлять себя не только в тренировочном процессе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тен Хаг похвалил 19-летнего Камбвалу за быстрый прогресс
Вчера, 11:13
Мбаке тренируется с основной командой «Барселоны»
06 апреля
Ямаль рассказал о своих ожиданиях от игровой карьеры
05 апреля
Ямаль оценил возможность своего выступления на Евро и Олимпиаде
05 апреля
Сын Аршавина забил гол за юниорскую команду «Спартака» ударом с углового
01 апреля Видео
Слухи16-летний футболист хочет покинуть «Реал» из-за отношения клуба к себе
30 марта
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:30
перспективы только у бразильцев )
ky5b3qyuxca5
ky5b3qyuxca5
сегодня в 06:40
Перспективы есть, но только не в Зените.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:37
Конечно, бразильцы сильнее...
Futurista
Futurista
вчера в 23:31
Молодёжка Зенита...

Интерес
Интерес
вчера в 23:29
Какие перспективы у выпускников школы "Зенита"? Конечно-периферия,это он совершенно честно сказал.Копакабанцы там в цене.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 