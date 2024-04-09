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«Порадовался, но не поздравлял». Аршавин — о голе сына за «Спартак»

вчера, 10:32

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин отреагировал на гол своего сына Арсения с углового. Аршавин-младший занимается в академии «Спартака».

Порадовался за сына, но никак не поздравлял. Почему? Думаете, он первый гол в своей карьере забил? (смеется) Надеюсь, он так каждую неделю забивает.

Хочу ли, чтобы сын забивал такие мячи в цветах другой команды? Да нет. Ему пока там (в академии «Спартака») все нравится.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:02
Да его бывшая спецом сына отдала в Спартак ,шобы насолить Андрюхе.
Радоваться этому не стОит...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:57
Пусть занимается и играет ПОКА за Спартак.... в Зенит еще успеется... подумал Андрюша.
Интерес
Интерес
вчера в 11:54
Порадовался,но не поздравлял...
Вроде и сын,да вроде и не сын...
Вроде родил,да не воспитывал...
Вроде физический отец,да только материнство относительно достоверно...
la-respect0
la-respect0 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:53
Да нет, наверное)
Шуnя771
Шуnя771 ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 11:48
Всем Доброго дня!

А что здесь непонятного?

Человек дал слово играть с одного аккаунта!

Ждем аналогичного от всех участников КП у кого рой аккаунтов!

............................................................................................................)!)?)
Capral
Capral
вчера в 11:09, ред.
Молодец, Аршавин- всё верно сказал. Не стал сваливаться, на глупые клубные распри. В Большой клуб пацана отдал! Надеюсь, достойного парня воспитает.

Всегда прикольно наблюдать за словосочетанием "да нет". Такое, вероятно, только в русском языке услышать можно...
112910415
112910415
вчера в 11:07
о, дело тонкое !
не со всяким голом можно поздравлять ! )
ctue2s3dz4jy
ctue2s3dz4jy
вчера в 10:59
Спартак подготовит игрока, а потом Зенит его переманит.
Гость
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