«Порадовался, но не поздравлял». Аршавин — о голе сына за «Спартак»

Экс-игрок сборной России отреагировал на гол своего сына Арсения с углового. Аршавин-младший занимается в академии «Спартака».

Порадовался за сына, но никак не поздравлял. Почему? Думаете, он первый гол в своей карьере забил? (смеется) Надеюсь, он так каждую неделю забивает.

Хочу ли, чтобы сын забивал такие мячи в цветах другой команды? Да нет. Ему пока там (в академии «Спартака») все нравится.