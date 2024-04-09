«Порадовался, но не поздравлял». Аршавин — о голе сына за «Спартак»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин отреагировал на гол своего сына Арсения с углового. Аршавин-младший занимается в академии «Спартака».
Порадовался за сына, но никак не поздравлял. Почему? Думаете, он первый гол в своей карьере забил? (смеется) Надеюсь, он так каждую неделю забивает.
Хочу ли, чтобы сын забивал такие мячи в цветах другой команды? Да нет. Ему пока там (в академии «Спартака») все нравится.
Всегда прикольно наблюдать за словосочетанием "да нет". Такое, вероятно, только в русском языке услышать можно...
Всегда прикольно наблюдать за словосочетанием "да нет". Такое, вероятно, только в русском языке услышать можно...
Вроде и сын,да вроде и не сын...
Вроде родил,да не воспитывал...
Вроде физический отец,да только материнство относительно достоверно...
Вроде и сын,да вроде и не сын...
Вроде родил,да не воспитывал...
Вроде физический отец,да только материнство относительно достоверно...