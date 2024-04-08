Тен Хаг похвалил 19-летнего Камбвалу за быстрый прогресс

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вчера, 11:13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» отметил прогресс молодого защитника :

Вилли Камбвала хорошо прогрессирует. Такие игроки как он — наше будущее. Он заслужил шанс на тренировках и доказал свой уровень на поле.