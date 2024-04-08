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Тен Хаг похвалил 19-летнего Камбвалу за быстрый прогресс

вчера, 11:13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил прогресс молодого защитника Вилли Камбвалы:

Вилли Камбвала хорошо прогрессирует. Такие игроки как он — наше будущее. Он заслужил шанс на тренировках и доказал свой уровень на поле.

19-летний Камбвала дебютировал за основу МЮ в декабре 2023 года и с тех пор успел провести 6 матчей в АПЛ.

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Фата лист
Фата лист
вчера в 20:00
Пока не уровень МЮ!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:23
У них в МЮ как раз бонус есть, эффект низкой стартовой базы)

Это как и в "Барселоне", где защитники настолько на измене у тактического гения Эрнандеса, который против "Реала" с двумя бегунками Вини и Родриго играет с высокой линией обороны, что любой взятый из школы Кубарси уже испортить каши не может (а по факту он средний неплохой молодой игрок только, игроков держать тоже не умеет, ну, пас у него неплохой вперёд).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:17
Очень "сырой" этот негр. Пока не для АПЛ. Но для МЮ норм видимо, елси там Мага-Эванс лучшая связка)))
Гость
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