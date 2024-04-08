Тен Хаг похвалил 19-летнего Камбвалу за быстрый прогресс

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил прогресс молодого защитника Вилли Камбвалы:
Вилли Камбвала хорошо прогрессирует. Такие игроки как он — наше будущее. Он заслужил шанс на тренировках и доказал свой уровень на поле.
19-летний Камбвала дебютировал за основу МЮ в декабре 2023 года и с тех пор успел провести 6 матчей в АПЛ.
Это как и в "Барселоне", где защитники настолько на измене у тактического гения Эрнандеса, который против "Реала" с двумя бегунками Вини и Родриго играет с высокой линией обороны, что любой взятый из школы Кубарси уже испортить каши не может (а по факту он средний неплохой молодой игрок только, игроков держать тоже не умеет, ну, пас у него неплохой вперёд).
Это как и в "Барселоне", где защитники настолько на измене у тактического гения Эрнандеса, который против "Реала" с двумя бегунками Вини и Родриго играет с высокой линией обороны, что любой взятый из школы Кубарси уже испортить каши не может (а по факту он средний неплохой молодой игрок только, игроков держать тоже не умеет, ну, пас у него неплохой вперёд).