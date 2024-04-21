Слишковичу важнее результат, чем красивая игра. «Ростов» столкнётся с автобусом «Спартака»

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сегодня, 10:15

В первую очередь будут работать над надёжностью.

«Ростов» прёт в топ-5

- Команда правда отлично выглядит по весне – значительно лучше, чем в первой части сезона. Ещё перед зимней паузой ростовчане начали своё восхождение, поэтому сейчас после резвого рестарта быстро включились в гонку преследования. В первых турах парни Валерия Карпина набрали 9 очков из 9 с «Крыльями», «Краснодаром» и «Динамо». Ничья с «Сочи» не так сильно бьёт по самолюбию – Роберт Морено кардинально перестроил команду, теперь соседи «Ростова» готовы выбираться в стыки. Поражение от ЦСКА , трудовая победа с «Химками» – всё это тоже не показывает истинный уровень южан.

- Зато его демонстрируют те же матчи против команд из топ-3, встреча с «Уралом». В первом случае «Ростов» оказался в статусе андердога – и оба раза безжалостно крушил мечты соперника о чемпионской гонке. Что касается «шмелей», их недавний кубковый поединок проходил в Екатеринбурге. И хозяева на волне успехов с «Динамо», «Локомотивом» и «Спартаком» задавали темп на первых порах. Первыми забили – и могли забивать ещё, только были неточны в завершении. А гости перетерпели, затем освежили игру заменами – и уже сами диктовали ход матча. Забили трижды, прошли в следующую стадию Кубка России.

- Ближайшие дни будут особенно тяжёлыми – всё потому, что на игры чемпионата и Кубка наслаивается перенесённый тур. Снова предстоит противостояние с «Уралом», опять на выезде. Там ростовчане сыграют на 4-й день после встречи со «Спартаком», ещё после такой же короткой паузы – игра с «Оренбургом» дома. А там неподалёку и кубковый матч с «Балтикой» планируется. Скамейка южан подвергнется жесточайшей проверке на соответствие амбициям.

Ориентировочный состав «Ростова» (4-3-3): Песьяков – Чернов, Осипенко, Лангович, Вахания – Щетинин, Глебов, Байрамян – Мохеби, Голенков, Роналдо.

Карпин – невольный участник тренерского вопроса «Спартака»

- Сейчас главный вопрос в отношении «Спартака» – даже не результаты в чемпионате, не предстоящее дерби с «Динамо» в Кубке. Куда активнее обсуждается выбор нового главного тренера. И как раз у наставника «Ростова» Валерия Карпина незавидная судьба – быть среди первых в числе тех, кого сватают к «красно-белым». Всё-таки бывший футболист москвичей с момента ухода из команды стал куда лучше как тренер и, очевидно, созрел для попадания в топ-клуб. Только нынешний «Спартак» к таким едва ли причислишь.

- Все слухи пошли после отставки Гильермо Абаскаля. Могли пойти на такой шаг куда раньше, но затянули – и получили порцию легендарных цитат от испанца. А команда на этом отрезке разучилась играть в атаке – 0 мячей с «Зенитом» и «Факелом», 3 гола – но в Кубке и дублёрам «Оренбурга». 0 голов «Уралу», 1 – «Зениту» в Кубке. 2 мяча, подаренные Лещуком в дерби. И снова «сухое» поражение от «Сочи». И это только по части результатов. Куда хуже было с содержанием. Испанский специалист давно перестал учиться на своих ошибках, растерял навыки матч-менеджмента, за который его хвалили в первые месяцы. Потерялись даже примерные очертания рисунка игры – команда просто страдала в агонии.

- Сейчас время передохнуть от постоянных пожаров – то в медиа, то на поле. Владимир Слишкович, скорее всего, поможет «красно-белым» додрейфовать до межсезонья. А дальше – работа нового спортивного директора. Томаш Амарал уже предлагал Паскаля Янсена. С одной стороны, голландские тренеры в России редко приживаются, а этот ещё и не работал за рубежом, малоопытен. С другой, топовые специалисты сейчас в нашу страну не поедут, Карпин не откажется от гармонии в «Ростове» и сборной России. А Ивич и Черчесов – это диссонанс с вектором, который продвигает Амарал. И зачем его приглашали, если потом будут игнорировать кандидатов португальца. Всё-таки тренер и менеджмент должны работать в тандеме.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-4-2): Максименко – Классен, Бабич, Дуарте, Хлусевич – Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Бонгонда – Угальде, Соболев.

Важнейший матч для раскладов в пятёрке

- 25-й тур стартовал в пятницу матчем «Краснодара» и «Факела». Вчера играли «Рубин», ЦСКА , «Локомотив» и «Крылья». «Армейцы» принимали «Ахмат», «железнодорожники» отправились в Казань, а самарцы боролись с «Балтикой». Москвичи на фоне просадки «бело-голубых» соседей включились в борьбу за топ-3, а КС со «Спартаком» – препятствие для «Ростова» на пути к пятёрке и потенциально – борьбе за медали.

- И конкуренты подарили южанам шикарную возможность совершить рывок выше. «Крылья» неожиданно уступили калининградцам, ЦСКА подарил 3 очка грозненцам, а «Локо» и «Рубин» поделили баллы.

- «Ростов» Карпина с 34 очками на счету отстаёт от идущих 5-ми «армейцев» на 3 пункта. 4 очка составляет отставание от «железнодорожников». И те, и те свои матчи сыграли. «Жёлто-синим» со «Спартаком» в такой ситуации нужна только победа.

Инициатива в очных матчах – за южанами

- Понятно, что матч будет складываться очень тяжело. Слишковичу важнее удержать команду от развала – и уже потом думать, как наладить игру в финальной трети. Это прослеживалось в первом поединке под руководством боснийца. Поэтому в оставшихся играх москвичи будут в первую очередь играть понадёжнее.

- Но в последних 20 встречах преимущество на стороне сегодняшних хозяев. Ростовчане одержали 9 побед, тогда как в активе «красно-белых» их 7. Да и в гостях у южан «Спартак» не побеждает с сезона-20/21.

Прогноз Soccer.ru: тяжелейшие 3 очка для «Ростова».