Столкновение лучших в Ла Лиге. Победа над «Реалом» должна помочь атмосфере в «Барселоне»

Но именно «сливочные» – фавориты матча.
До главного матча в Ла Лиге – меньше 12 часов. Готовимся к Эль Класико.
Уже не столкновение титанов
Сейчас противостояние «Барсы» и «Реала» – что угодно, но уж точно не столкновение равных по силе соперников. Фаворит встречи выделяется чётко. «Сливочные» идут ровно – из колеи их не выбила даже чудо-«Жирона», которая какое-то время лидировала в чемпионате Испании. Мадридцы не стали обращать внимание на шумных каталонцев и просто дожидались возможности проверить их на дистанции. По итогу легко вернули себе 1-ю строчку в первенстве. И уже давно её никому не отдают.
«Блауграна» по сезону продвигается куда более нестабильно. К зиме команду застал врасплох кризис, скверно провели январь – тогда Хави и решил покинуть клуб летом. Долгое время «Барса» вообще шла на 4-м месте и могла опуститься на 5-е. Лишь то заявление Хави сплотило каталонцев вокруг него. За 9 следующих туров коллектив не проиграл ни разу – в том числе разобрался с «Атлетико».
Сейчас «сине-гранатовые» всё же вернулись на более справедливое 2-е место, номинально они преследователи «Реала». Но по факту разница в уровне команд очевидна.
Гюндоган, Левандовски, Торрес – против Беллингема, Модрича, Вальверде
Хотя «Барсе» есть, кого противопоставить лидерам «Реала» – молодых топ-футболистов с обеих сторон достаточно.
Точно на поле появится вожак нового поколения «галактикос» Джуд Беллингем. Англичанин – не просто лидер центра поля, но и лучший бомбардир «сливочных» и всея Ла Лиги в отсутствие профильного топ-форварда (имя его мы все знаем). С ним бок о бок на по-настоящему элитный уровень вышел Федерико Вальверде, а надёжности в обороне помогают Орельен Тчуамени и выносливый работоспособный Эдуардо Камавинга.
Противостоять им будет сплав юных выпускников «сине-гранатовой» академии вместе с опытными лидерами. В поисках себя многообещающий бразилец Витор Роке, также в группе атаки стоит ждать Жоау Феликса и Феррана Торреса. Уже не усадить на скамейку не по годам зрелого центрального защитника Пау Кубарси – а на фланге обороны заигрывают 17-летнего паренька Эктора Гарсию. И все они – в сплаве с опытными Робертом Левандовским, Илкаем Гюндоганом и Марком-Андре тер Штегеном.
Полуфиналист ЛЧ принимает провалившуюся команду
«Сливочные» на «Барсу» наверняка будут смотреть сверху вниз – как полуфиналисты Лиги чемпионов смотрят на тех, кто умудрился вылететь от еврокубковых неудачников. На деле так и произошло – Эль Класико как бы подводит черту еврокубковой кампании для испанцев.
И «сливочные» – единственные от Ла Лиги, кто ещё борется за «ушастый» кубок. При этом соперник их был на порядок сильнее, чем у каталонцев. Противостояние мадридцев и «Сити» – уже настоящая еврокубковая классика. Лучшие игроки. Лучшие тренеры. Передовые подходы к тактике и гейм-менеджменту. Системность против креатива и импровизации. «Реал» из этой бойни, достойной финала, вышел победителем.
А «Барса» испугалась по-настоящему прорывного шага, которым бы красиво попрощалась с Хави. В паре с ПСЖ зрительские симпатии были на стороне каталонцев, которые внезапно задышали жизнью, при своих проблемах показывали симпатичный футбол. И были настоящей командой, где эго топ-игроков подчинено общей цели. По итогам первого матча казалось – дома дожмут. А в итоге получилось, что команде не хватило малости. Менталитета, опыта, характера или всего по чуть-чуть – ещё предстоит разобраться.
Наиболее лаконично по этому поводу высказался Илкай Гюндоган:
Все было в наших руках, и мы сами отдали победу самым простым образом. Мы просто подарили ее ПСЖ, и это самое обидное. Решающие действия, ключевые моменты – они либо вознаградят вас, либо накажут. К сожалению, вчера они нас наказали.
Хави уже выжал из этой «Барсы» максимум
Вылет от ПСЖ – необдуманный, незаслуженный, дурацкий. Но он не должен перечёркивать общего прогресса каталонцев. Хави подвёл к основному составу россыпь молодых воспитанников, прививает им менталитет победителей и позволяет набираться опыта – это важнейший фактор в период, когда «сине-гранатовые» не могут тягаться с европейскими грандами на рынке.
Он терпел непоследовательность менеджмента, необдуманные покупки – и планомерно встраивал тех, кого ему привозили. Самое главное, что он пользовался авторитетом в раздевалке, поэтому коллектив сохранил цельность. Это принесло чемпионство и Суперкубок в прошлом сезоне, прорывную еврокубковую кампанию в текущем. И, несмотря на вылет, она остаётся прорывной – в два предыдущих розыгрыша ЛЧ «Барса» даже в плей-офф не отбиралась.
Фаворит понятен без слов
Но всё вышеописанное – потолок для «блауграны» на этом этапе. Чтобы поднять планку, потребуется время – юные таланты должны вырасти и стать лидерами. А «Реал» просто на другом этапе формирования проекта. Прежде всего, тут нет серьёзных финансовых проблем, а также ограничений, с которыми работают каталонцы. А потому есть Беллингем, летом придёт Килиан Мбаппе – и соберётся новое поколение «галактикос».
Банда Карло Анчелотти сыграет с «Барсой» дома. В отличном настроении после победы над «Сити» в предвкушении скорого чемпионства и борьбы за финал ЛЧ. Они и будут фаворитами – если только все эти мысли их не расслабят.
Левандовски заявил что знает, как победит Реал.
Вроде говоришь правильные вещи.
Но когда ты начнешь сделать качество в игре? Где твои голы, Роберт?
Забивать табак в гильзы тоже надо уметь правильно.
Так сделай сегодня правильные вещи на поле ст.Сантьяго Бернабеу, уважаемый.
Будет тяжело, но иногда ради результата приходится терпеть.
у Реала есть фактор Беллингема, который принес победа в первом круге.
Это стало первым поражением в сезоне, которое и выбыло уверенность из Барсы.
Помнится, как ажиотаж перед игрой подогрел член совета директоров Барселоны некий Микель Кампс, обидно назвав клоуном лидера сливочных Винисиуса.
Вице-президенту клуба Рафе Юсте пришлось извиняться, чтобы как то сгладить градус противостояния: мол, такое больше не повторится. Но сказать об этом Роберту забыли в Барсе.
Будет прикольно, если и сегодня Реал припаркуется в штрафной нескрываемым автобусом, как первом круге, пока у Барсы есть дыхание, а затем раз-два атаки Беллингема и победит, и снова Джуд на вершине претендентов ЗМ.
Логично, что в такой дуэли все решают детали.
Но все же думаю победа Реала на своем стадионе очевидно.
Барселона уже не способна остановить очень гибкий Реал.
Сливочные обязательно найдут моменты и не уйдут без гола.
Понятно, что каталонцам нечего терять, а Левандовски так заряжен на матч, но конкретно есть ДНК чемпиона мадридскго Реала, это их воле к победе и стремлению сливочных добиться результата ценой всего совсем наплевать, и не удивлюсь, если в итоге великий Лунин здесь оформит сухарь.
2-0.
Вот так, Реал не проигрывает дома больше года!
Левандовски заявил что знает, как победит Реал.
Вроде говоришь правильные вещи.
Но когда ты начнешь сделать качество в игре? Где твои голы, Роберт?
Забивать табак в гильзы тоже надо уметь правильно.
Так сделай сегодня правильные вещи на поле ст.Сантьяго Бернабеу, уважаемый.
Будет тяжело, но иногда ради результата приходится терпеть.
у Реала есть фактор Беллингема, который принес победа в первом круге.
Это стало первым поражением в сезоне, которое и выбыло уверенность из Барсы.
Помнится, как ажиотаж перед игрой подогрел член совета директоров Барселоны некий Микель Кампс, обидно назвав клоуном лидера сливочных Винисиуса.
Вице-президенту клуба Рафе Юсте пришлось извиняться, чтобы как то сгладить градус противостояния: мол, такое больше не повторится. Но сказать об этом Роберту забыли в Барсе.
Будет прикольно, если и сегодня Реал припаркуется в штрафной нескрываемым автобусом, как первом круге, пока у Барсы есть дыхание, а затем раз-два атаки Беллингема и победит, и снова Джуд на вершине претендентов ЗМ.
Логично, что в такой дуэли все решают детали.
Но все же думаю победа Реала на своем стадионе очевидно.
Барселона уже не способна остановить очень гибкий Реал.
Сливочные обязательно найдут моменты и не уйдут без гола.
Понятно, что каталонцам нечего терять, а Левандовски так заряжен на матч, но конкретно есть ДНК чемпиона мадридскго Реала, это их воле к победе и стремлению сливочных добиться результата ценой всего совсем наплевать, и не удивлюсь, если в итоге великий Лунин здесь оформит сухарь.
2-0.
Вот так, Реал не проигрывает дома больше года!
в спокойную игру на результат, даже ничья 1:1 кашу не испортит, ведь позади айсберг МанСити и все всё прекрасно понимают! Я бы дал даже с первых минут Луке с Тони вместе начать,как в старые
добрые времена, а то Джуд слишком наелся в ту игру! Хала МАдрид! Дербиднём бандерлогов!!!
в спокойную игру на результат, даже ничья 1:1 кашу не испортит, ведь позади айсберг МанСити и все всё прекрасно понимают! Я бы дал даже с первых минут Луке с Тони вместе начать,как в старые
добрые времена, а то Джуд слишком наелся в ту игру! Хала МАдрид! Дербиднём бандерлогов!!!
Каталонцы сейчас не представляют из себя ничего. Абсолютно бесхребетная команда, которая не умеет держать удар. Чуть что, сыпается как карточный домик.
О чем тут говорить, если самый духовитый игрок в этой команде, это совсем ещё юный Гави!? И то он травмирован..
Каталонцы сейчас не представляют из себя ничего. Абсолютно бесхребетная команда, которая не умеет держать удар. Чуть что, сыпается как карточный домик.
О чем тут говорить, если самый духовитый игрок в этой команде, это совсем ещё юный Гави!? И то он травмирован..