Столкновение лучших в Ла Лиге. Победа над «Реалом» должна помочь атмосфере в «Барселоне»

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сегодня, 13:18

Но именно «сливочные» – фавориты матча.

До главного матча в Ла Лиге – меньше 12 часов. Готовимся к Эль Класико.

Уже не столкновение титанов

Сейчас противостояние «Барсы» и «Реала» – что угодно, но уж точно не столкновение равных по силе соперников. Фаворит встречи выделяется чётко. «Сливочные» идут ровно – из колеи их не выбила даже чудо-«Жирона», которая какое-то время лидировала в чемпионате Испании. Мадридцы не стали обращать внимание на шумных каталонцев и просто дожидались возможности проверить их на дистанции. По итогу легко вернули себе 1-ю строчку в первенстве. И уже давно её никому не отдают.

«Блауграна» по сезону продвигается куда более нестабильно. К зиме команду застал врасплох кризис, скверно провели январь – тогда Хави и решил покинуть клуб летом. Долгое время «Барса» вообще шла на 4-м месте и могла опуститься на 5-е. Лишь то заявление Хави сплотило каталонцев вокруг него. За 9 следующих туров коллектив не проиграл ни разу – в том числе разобрался с «Атлетико».

Сейчас «сине-гранатовые» всё же вернулись на более справедливое 2-е место, номинально они преследователи «Реала». Но по факту разница в уровне команд очевидна.

Гюндоган, Левандовски, Торрес – против Беллингема, Модрича, Вальверде

Хотя «Барсе» есть, кого противопоставить лидерам «Реала» – молодых топ-футболистов с обеих сторон достаточно.

Точно на поле появится вожак нового поколения «галактикос» Джуд Беллингем. Англичанин – не просто лидер центра поля, но и лучший бомбардир «сливочных» и всея Ла Лиги в отсутствие профильного топ-форварда (имя его мы все знаем). С ним бок о бок на по-настоящему элитный уровень вышел Федерико Вальверде, а надёжности в обороне помогают Орельен Тчуамени и выносливый работоспособный Эдуардо Камавинга.

Противостоять им будет сплав юных выпускников «сине-гранатовой» академии вместе с опытными лидерами. В поисках себя многообещающий бразилец Витор Роке, также в группе атаки стоит ждать Жоау Феликса и Феррана Торреса. Уже не усадить на скамейку не по годам зрелого центрального защитника Пау Кубарси – а на фланге обороны заигрывают 17-летнего паренька Эктора Гарсию. И все они – в сплаве с опытными Робертом Левандовским, Илкаем Гюндоганом и Марком-Андре тер Штегеном.

Полуфиналист ЛЧ принимает провалившуюся команду

«Сливочные» на «Барсу» наверняка будут смотреть сверху вниз – как полуфиналисты Лиги чемпионов смотрят на тех, кто умудрился вылететь от еврокубковых неудачников. На деле так и произошло – Эль Класико как бы подводит черту еврокубковой кампании для испанцев.

И «сливочные» – единственные от Ла Лиги, кто ещё борется за «ушастый» кубок. При этом соперник их был на порядок сильнее, чем у каталонцев. Противостояние мадридцев и «Сити» – уже настоящая еврокубковая классика. Лучшие игроки. Лучшие тренеры. Передовые подходы к тактике и гейм-менеджменту. Системность против креатива и импровизации. «Реал» из этой бойни, достойной финала, вышел победителем.

А «Барса» испугалась по-настоящему прорывного шага, которым бы красиво попрощалась с Хави. В паре с ПСЖ зрительские симпатии были на стороне каталонцев, которые внезапно задышали жизнью, при своих проблемах показывали симпатичный футбол. И были настоящей командой, где эго топ-игроков подчинено общей цели. По итогам первого матча казалось – дома дожмут. А в итоге получилось, что команде не хватило малости. Менталитета, опыта, характера или всего по чуть-чуть – ещё предстоит разобраться.

Наиболее лаконично по этому поводу высказался Илкай Гюндоган:

Все было в наших руках, и мы сами отдали победу самым простым образом. Мы просто подарили ее ПСЖ , и это самое обидное. Решающие действия, ключевые моменты – они либо вознаградят вас, либо накажут. К сожалению, вчера они нас наказали.

Хави уже выжал из этой «Барсы» максимум

Вылет от ПСЖ – необдуманный, незаслуженный, дурацкий. Но он не должен перечёркивать общего прогресса каталонцев. Хави подвёл к основному составу россыпь молодых воспитанников, прививает им менталитет победителей и позволяет набираться опыта – это важнейший фактор в период, когда «сине-гранатовые» не могут тягаться с европейскими грандами на рынке.

Он терпел непоследовательность менеджмента, необдуманные покупки – и планомерно встраивал тех, кого ему привозили. Самое главное, что он пользовался авторитетом в раздевалке, поэтому коллектив сохранил цельность. Это принесло чемпионство и Суперкубок в прошлом сезоне, прорывную еврокубковую кампанию в текущем. И, несмотря на вылет, она остаётся прорывной – в два предыдущих розыгрыша ЛЧ «Барса» даже в плей-офф не отбиралась.

Фаворит понятен без слов

Но всё вышеописанное – потолок для «блауграны» на этом этапе. Чтобы поднять планку, потребуется время – юные таланты должны вырасти и стать лидерами. А «Реал» просто на другом этапе формирования проекта. Прежде всего, тут нет серьёзных финансовых проблем, а также ограничений, с которыми работают каталонцы. А потому есть Беллингем, летом придёт Килиан Мбаппе – и соберётся новое поколение «галактикос».