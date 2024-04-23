Главный тренер «Фейеноорда» может возглавить «Ливерпуль»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот может возглавить «Ливерпуль».
По данным источника, голландский специалист является одним из кандидатов на должность нового наставника «красных».
Действующий контракт Слота с «Фейеноордом» рассчитан до лета 2026 года.
Долго гулял слух про Аморима из Спортинга, но похоже тут мимо. Теперь вот Арне Слот, но пока это тоже слух.
Лично я, вижу у руля Ливерпуля Томаса Франка! Датский тренер и опыт работы в АПЛ хороший имеет, плюс скромным Брентфорд показывает достойный футбол и это чисто тренерская команда
Долго гулял слух про Аморима из Спортинга, но похоже тут мимо. Теперь вот Арне Слот, но пока это тоже слух.
Лично я, вижу у руля Ливерпуля Томаса Франка! Датский тренер и опыт работы в АПЛ хороший имеет, плюс скромным Брентфорд показывает достойный футбол и это чисто тренерская команда