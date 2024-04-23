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Главный тренер «Фейеноорда» может возглавить «Ливерпуль»

вчера, 18:57

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот может возглавить «Ливерпуль».

По данным источника, голландский специалист является одним из кандидатов на должность нового наставника «красных».

Действующий контракт Слота с «Фейеноордом» рассчитан до лета 2026 года.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 07:01
Согласен, помнится камня на камне не оставил Брентфорд Франка в гостях от Челси (1-4). Все линии у команды сбалансированны, чего не хватает Франку это качество состава у пчёл. Хотелось посмотреть что сможет сделать с Ливерпулем Франк и на какой уровень выйдет Ливерпуль. Клоппу не хватало надёжной обороны, если Франк закроет этот пазл и совместит это с хорошей игрой в атаке, то Ливерпуль может не потерять позиций в АПЛ или станет лучше.
112910415
112910415
сегодня в 06:04
нет !... давайте уже весь список !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
вовсе не фанат Ливерпуля, но за Аморима))
Аморим как и Хави Алонсо, могли стать для Ливерпуля его лучшим перезапуском,
за Брентфорд мало слежу, но команда симпатичная. дерзкая.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:51
Мне конечно было бы интересно узнать мнение болельщиков Ливерпуля, которые имеются на soccere, по поводу того, кого они хотят видеть на месте Клоппа!
Долго гулял слух про Аморима из Спортинга, но похоже тут мимо. Теперь вот Арне Слот, но пока это тоже слух.
Лично я, вижу у руля Ливерпуля Томаса Франка! Датский тренер и опыт работы в АПЛ хороший имеет, плюс скромным Брентфорд показывает достойный футбол и это чисто тренерская команда
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:43
Ну у Хиддинка не так уж плохо шли дела во время первого захода в Челси
rs9upzjas348
rs9upzjas348
вчера в 20:27
В дворовом чемпион те у него неплохо получается.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:43
даже такой мастодонт тренерской мысли, как Луи ван Гаал, мало чего добился в АПЛ.
а эти что смогут?!
в АПЛ были еще Гуллит в Челси с Ньюкаслом, временщик Гус Хиддинк на подработке Абрамовича, Дик Адвокаат и Куман...все ничего такого великого не достигли.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 19:29
Сомнительный вариант для «Ливерпуля», но вариант.
la-respect0
la-respect0 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:14
Одного лысого точно уволят летом )
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:10
В Англии скоро битва лысых будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:09
Круговорот тренеров в футболе...
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