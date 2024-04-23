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вчера, 18:57

Главный тренер «Фейеноорда» может возглавить «Ливерпуль».

По данным источника, голландский специалист является одним из кандидатов на должность нового наставника «красных».

Действующий контракт Слота с «Фейеноордом» рассчитан до лета 2026 года.