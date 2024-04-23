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«Барселона» хочет заменить Хави Гвардиолой, Артетой или Энрике

вчера, 18:27

Летом 2025 года у главных тренеров «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, «Арсенала» Микеля Артеты и ПСЖ Луиса Энрике закончатся контракты.

«Барселона» хочет заменить Хави одним из трёх испанских специалистов.

Фаворитом на должность считается Артета.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:18
быть может, Энрике освободится ...
остальные-то нет
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:34
Как говорится "хотеть не вредно!"
Артета не бросит Арсенал, пока не добьется с ним определенного результата. Думаю он продлит срок соглашения примерно до конца сезона 27/28(до этого времени подписаны контракты у всех основных игроков), и добьется всего запланированного. Шансы на это велики,т.к гоавные конкуренты Сити и Ливерпуль ожидает и смена тренеров, и смена состава.
Не уверен, что Ливерпкль сразу же после ухода Клоппа будет претендавать на чемпионство, т.к будет новый тренер и всё такое. Гвардиола тоже заявил, что отработает контракт и покинет клуб. Не думаю что Челси или МЮ к тому времени снова станут грозной силой, так что у Артеты будет хороший шанс проявить себя и вот после этого он может быть и уйдет
Гвардиола точно еще минимум один сезон будет рулить в Сити, а дальше либо новый вызов, либо передышка, либо Барселона, тем более сейчас молодые таланты появояются в Барселоне чуть ли не каждый месяц, но тоже минимум года 2 в Барсе Гвардиолы не будет
Энрике вот тут может быть! Если ПСЖ снова не выиграет ЛЧ, то шейхи могут в очередной раз рубануть с плеча и уволить тренера, так что тут шансы высоки
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:01
Не один из этих тренеров не пойдет в Барсу. Это из той же серии что гном остается. Ляпорта вешает барсафанам лапшу на уши а в итоге найдут какого ноунейма. Век трофеев не видать!!
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 19:33
Разве им не нужны эти три тренера сразу? Пеп - главный тренер, Артета - помощник, Энрике - главный помощник.
allemz
allemz
вчера в 18:39
Артета не оставит свое детище, дешевле выйдет клоуна на Эрнандесе уговорить остаться ещё на один сезон
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:38
Сразу вcех берите! Одного для ЛЧ, второго для чемпионата, а третий в кубке будет руководить
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:37
Неплохие хотелки у Барсы
Гость
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