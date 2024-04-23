«Барселона» хочет заменить Хави Гвардиолой, Артетой или Энрике

Летом 2025 года у главных тренеров «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, «Арсенала» Микеля Артеты и ПСЖ Луиса Энрике закончатся контракты.
«Барселона» хочет заменить Хави одним из трёх испанских специалистов.
Фаворитом на должность считается Артета.
Летом 2025 года у главных тренеров «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, «Арсенала» Микеля Артеты и ПСЖ Луиса Энрике закончатся контракты.
«Барселона» хочет заменить Хави одним из трёх испанских специалистов.
Фаворитом на должность считается Артета.
Артета не бросит Арсенал, пока не добьется с ним определенного результата. Думаю он продлит срок соглашения примерно до конца сезона 27/28(до этого времени подписаны контракты у всех основных игроков), и добьется всего запланированного. Шансы на это велики,т.к гоавные конкуренты Сити и Ливерпуль ожидает и смена тренеров, и смена состава.
Не уверен, что Ливерпкль сразу же после ухода Клоппа будет претендавать на чемпионство, т.к будет новый тренер и всё такое. Гвардиола тоже заявил, что отработает контракт и покинет клуб. Не думаю что Челси или МЮ к тому времени снова станут грозной силой, так что у Артеты будет хороший шанс проявить себя и вот после этого он может быть и уйдет
Гвардиола точно еще минимум один сезон будет рулить в Сити, а дальше либо новый вызов, либо передышка, либо Барселона, тем более сейчас молодые таланты появояются в Барселоне чуть ли не каждый месяц, но тоже минимум года 2 в Барсе Гвардиолы не будет
Энрике вот тут может быть! Если ПСЖ снова не выиграет ЛЧ, то шейхи могут в очередной раз рубануть с плеча и уволить тренера, так что тут шансы высоки
Артета не бросит Арсенал, пока не добьется с ним определенного результата. Думаю он продлит срок соглашения примерно до конца сезона 27/28(до этого времени подписаны контракты у всех основных игроков), и добьется всего запланированного. Шансы на это велики,т.к гоавные конкуренты Сити и Ливерпуль ожидает и смена тренеров, и смена состава.
Не уверен, что Ливерпкль сразу же после ухода Клоппа будет претендавать на чемпионство, т.к будет новый тренер и всё такое. Гвардиола тоже заявил, что отработает контракт и покинет клуб. Не думаю что Челси или МЮ к тому времени снова станут грозной силой, так что у Артеты будет хороший шанс проявить себя и вот после этого он может быть и уйдет
Гвардиола точно еще минимум один сезон будет рулить в Сити, а дальше либо новый вызов, либо передышка, либо Барселона, тем более сейчас молодые таланты появояются в Барселоне чуть ли не каждый месяц, но тоже минимум года 2 в Барсе Гвардиолы не будет
Энрике вот тут может быть! Если ПСЖ снова не выиграет ЛЧ, то шейхи могут в очередной раз рубануть с плеча и уволить тренера, так что тут шансы высоки