«Марсель» – «Ницца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

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сегодня, 21:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Марсель» – «Ницца», который состоится 24 апреля 2024 года

«Марсель»

«Южане» в турнирной таблице французской Лиги 1 находятся на девятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Провансальцев», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Ниццей». С общим счётом 3:2 по сумме двух встреч «Марсель» взял верх над «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги Европы.

На прошлых выходных со счётом 2:2 «Бело-голубые» раскатали ничью с «Малышами» из Тулузы.

«Ницца»

«Гимнасты» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Франции занимают пятое место. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Орлов» за последнее время. Нулевую ничью раскатала «Ницца» с «Реймсом».

19 апреля со счётом 3:0 «Гимнасты» взяли верх над «Лорьяном».

Котировки БК Pinnacle

Победят «Марсель» – 2.24

Ничья – 3.45

Победит «Ницца» – 3.30

Победит «Марсель» с форой -1.5 гола – 3.90

Тотал голов больше 2.5 – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 – 1.80

Статистика

Только одну победу одержали «Южане» в пяти крайних матчах

За такой же период «Орлята» обыграли своих соперников в двух встречах

В двух крайних очных встречах «Ницца» выиграла у «Провансальцев».

Прогноз

Предстоящий футбольный поединок не станет исключением. Свои три очка не без труда, но «Гимнасты» увезут из Марселя. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 3.30 на победу «Ниццы».