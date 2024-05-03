В РПЛ посыпались тренерские отставки. Ушли Абаскаль, Ташуев, Юран, уже есть следующие кандидаты

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сегодня, 16:21

Размышляем, кто следующим останется без работы.

Роберт Морено

Тот случай, когда расставание – не из-за спортивной составляющей. Нынешнее положение «Сочи» не вина испанца. Он принял коллектив уже на дне таблицы и в сжатые сроки заставил южан играть лучше. Уже с «Локомотивом», ЦСКА , «Ростовом» «леопарды» смотрелись уверенно, активно шли в прессинг и созидали. Для победы не хватало минимума – но чего ждать от состава, который значительно обновился зимой?

Просто руководство поздно спохватилось – как итог, у команды 1 победа весной, что, скорее всего, аукнется вылетом в Первую лигу. Тогда расставание будет логичным – но произойдёт скорее по инициативе самого тренера. Роберт работал с Луисом Энрике, имеет опыт в сборной Испании. Что тренер с таким резюме забыл в Первой лиге? Плюс своим появлением, изменениями в «Сочи» он уже навёл шороху – другим клубам этого бывает достаточно, чтобы рискнуть с назначением.

Владимир Слишкович

Как кризис-менеджер босниец сработал отлично – в этой части к нему вообще нет вопросов. Тренер сбросил с команды груз ответственности, вернул уверенность в себе, климат в команде благоприятный. Плюс с журналистами общается адекватно, стабилизировал информационный фон. И делает всё необходимое для результата – отказывается от атаки в пользу надёжной обороны, играет по счёту и не стесняется говорить об этом.

И «Спартак» при Слишковиче так ни разу и не проиграл – хотя встречался с «Зенитом» в гостях, играл в дерби с ЦСКА , «Локомотивом», «Динамо». Результаты впечатляющие, общественность уже бросило из холода в жар – теперь его хотят видеть главным.

Но опять же, всё это – кризис-менеджмент. Работа в таких условиях кардинально отличается от строительства полноценного проекта. Оставить Слишковича – не значит продолжить подъём в следующем сезоне. Перед руководством будет тяжелейшая дилемма. По результатам и ментальному оздоровлению команды Слишкович очевидно наработал на то, чтобы остаться у руля. Контраргумент – желание строить далекоидущий проект согласно стратегии, которая не предусматривала Слишковича. И то, и то – риск.

Виктор Ганчаренко

Попрощаться с Ганчаренко соблазн тоже велик. В команде нет прогресса на протяжении очень длительного отрезка – ни один из последних сезонов не проходил без тяжелейшей борьбы за выживание. Понятно, что возникают вопросы и к менеджменту – такая же ситуация была при предыдущих тренерах. Но часто в таких случаях обходятся тренерской отставкой.

Тем более разумное зерно в этом есть. «Шмели» превратились в команду серий. Если делают результат, то со всеми, если проигрывают, то всем. Можно парировать, что были победы на характере над лидерами – «Краснодаром» и «Динамо». Только куда полезнее были бы победы над конкурентами (но «Ахмату» проиграли 0:1, с «Сочи» – упущенные 2:0 и итоговые 2:2). Какие-то изменения должны произойти – с каждым годом команда всё ближе к стыкам, а там и до зоны вылета недалеко.

Давид Деограсия

Сезон подходит к концу – и в целом кажется, что Деограсия, независимо от результата, свою роль исполнил. Его назначение – экстренная мера после провала с чешским курсом и рокировкой Личка-Ярошик. На первых порах эффект был, позднее улетучился. Южноуральцы ещё и потеряли свой шарм – так что от испанца было логичнее ждать сохранения прописки в Премьер-Лиге, не больше.

Но в последних четырёх турах у команды одна победа и 3 поражения. Да, от «Зенита», «Динамо» и «Ростова». С другой стороны – предстоящий календарь не легче. С «Локомотивом» разве проще бороться за очки? Или со «Спартаком», да даже с «Крыльями»?

Если южноуральцы по итогу вылетят, в пору будет начинать строительство заново. При позитивном сценарии удастся остаться в РПЛ через стыки – но и в этом случае с Деограсией лучше прощаться. Стиля в «Оренбурге» не видно, команда деградировала, а сильных сторон лидеров испанец не раскрывает.

Игорь Черевченко

Казалось бы, глупо говорить об отставке тренера, который проработал в клубе неделю. Но логика есть. В прошлом году воронежцы уже шли на такой шаг – прощались с Дмитрием Пятибратовым и назначали Вадима Евсеева, у которого большой опыт в борьбе за выживание. Кстати, это тоже происходило в конце апреля – и тогда ставка сыграла.

Сейчас ситуация мало чем отличается. Да, можно отметить, что Ташуев покинул коллектив «по семейным обстоятельствам». Но как-то слишком они идеально ложатся под 6 туров без побед. «Факелу» снова надо выгрызать место под солнцем. И методами Черевченко похож на Евсеева – минимум стиля и тактики, максимум надёжности и характера.

Евсеева летом всё же оставили – но быстро попрощались в начале следующего сезона. Сейчас стоит ожидать аналогичного сценария, если отставка не произойдёт ещё раньше. Может, в клубе захотят видеть более презентабельную игру.

Владимир Федотов

Невозможно выдавать максимальный КПД постоянно. Федотов эффективно работал с ограниченными ресурсами «Оренбурга» и «Сочи», выдал шикарный первый сезон у руля ЦСКА .

И именно эти два фактора могут сыграть с тренером злую шутку. Взятие Кубка и серебра РПЛ в предыдущем сезоне – не отражение объективного уровня «армейцев». Чтобы хотя бы подобраться к таким результатам снова, нужна глубина скамейки, качественная селекция – человеческий ресурс имеет свойство заканчиваться.

В текущем сезоне на длительном отрезке Федотову приходилось играть неопытными воспитанниками (из-за травм лидеров). При этом москвичи в трёх очках от топ-5 и в финале Пути РПЛ Кубка России, где сыграли вничью с «Зенитом» в первом матче.

Тоже неплохо. Но на фоне прошлогодних успехов нынешние результаты могут оценить как провал. Вопрос – пойдёт ли на резкие перемены руководство при том, что Федотов хотя бы не устраивает скандалов, учитывая ограниченные ресурсы клуба.