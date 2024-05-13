«Балтика» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.05.2024)

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вчера, 22:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч Кубка России «Путь регионов» «Балтика» – «Спартак», который состоится 14 мая 2024 года

«Балтика»

«Сине-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают предпоследнее место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Балтийцев» за последнее время. В рамках матча 27-го тура Премьер-лиги «Балтика» уступила екатеринбургским «Шмелям» (1:2).

На прошлых выходных со счётом 2:3 «Сине-белые» проиграли дома «Динамовцам».

«Спартак»

«Народная команда» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ входит в пятёрку самых сильных. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Спартака». Нулевую ничью раскатали «Красно-белые» с «Нижегородцами» в позапрошлом туре Премьер-лиги.

11-го числа текущего года «Спартачи» дома выиграли с минимальным счётом у краснодарских «Быков».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Балтика» – 3.60

Ничья – 3.40

Победит «Спартак» – 2.14

Победит «Спартак» с форой -1.5 гола – 3.70

Тотал голов больше 2.5 – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 – 1.74

Статистика

Две победы одержали «Балтийцы» в пяти крайних матчах

За тот же период «Спартачи» взяли верх над своими оппонентами в трёх футбольных поединках

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Спартака» с коэффициентом 2.14. «Спартачи» ни разу не проигрывали «Балтийцам».