Новый эшелон звёзд в Саудовской Аравии. Шейхи хотят обворовать АПЛ, под прицелом не только Салах

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вчера, 21:52

Охота открывается.

Алиссон

Это было бы одно из наиболее громких приобретений летнего трансферного окна. Алиссон зарекомендовал себя ещё в «Роме», а мировой славы добился в «Ливерпуля» — он стал частью феноменального проекта Клоппа. Взял Лигу чемпионов, стал чемпионом Англии. Конкурировал с «Сити» и Эдерсоном и собрал все возможные для вратаря личные награды в 2019 году – в том числе был первым обладателем премии Льва Яшина.

Сейчас время Клоппа в «Ливерпуле» подходит к концу (хлопает дверью не так громко, как хотелось) – и недавние лидеры задумываются над сменой обстановки. У того же Алиссона и так есть за плечами перспективный сменщик Куимхин Келлехер. С мерсисайдцами бразильский голкипер собрал все трофеи, а теперь надвигается неизвестность – новый тренер, новая система, обновление костяка, неизбежная стагнация. Трофеев, вполне вероятно, придётся ждать ещё долго. Есть причины думать об уходе.

Эдерсон

У соотечественника Алиссона перспективы радужнее. Эдерсон в процветающем «Сити», который тоже наконец взял ЛЧ годом ранее и продолжает бороться за все возможные титулы в Англии. Пеп эффективно перестраивает команду, проблем с борьбой за трофеи быть не должно.

Не будет их и с игровым временем. Эдерсон – не яркий, но довольно надёжный вратарь. К тому же отлично играет ногами, участвует в розыгрыше мяча. Для команд Гвардиолы это ключевое качество. Плюс он даже моложе Алиссона, так что причин покидать Премьер-Лигу в целом и европейский гранд в частности ещё меньше.

Это было бы амбициозное приобретение, но для Эдерсона лучше остаться в «Сити». Тем более если лигу покинет Алиссон, это ещё больше укрепит позиции Эдерсона в сборной. Пока у соотечественника была травма, он уже вставал в раму – теперь есть шанс закрепиться в качестве стопроцентного первого номера.

Мохамед Салах

С Салахом шейхам может помочь ситуация с его контрактом. Соглашение рассчитано до лета 2025 года – и пока сюжет только закручивается. Спортивный директор клуба настаивает на сохранении лидера, несмотря на его возраст и уход Клоппа. При этом самому Мохамеду ещё предстоит определиться с будущим. В «Ливерпуле» он сформировался как топ-исполнитель мирового класса, его любят болельщики. В то же время египтянин стал менее стабилен. Да и проект вступает в перестройку.

Ближний Восток стал бы местом для спокойной футбольной пенсии. Да и шейхи много заплатят за такого игрока – это огромная помощь «Ливерпулю», который сможет потратиться на соответствующую замену (поиском уже занялись).

Кевин Де Брюйне

Даже в страшном сне тяжело представить, чтобы Гвардиола отпустил бельгийца. Это центральный элемент его системы, многолетний лидер «Сити» и машина по созданию остроты у чужих ворот.

Полузащитник пропустил первую часть сезона из-за серьёзной травмы, да и финал ЛЧ в прошлом году выигрывали без него – есть жизнь и без Кевина. Но это не значит, что нужно резать по живому. С Де Брюйне «горожане» прекрасны. Прерывать этот союз нет никакого смысла. Хотя в списках шейхов бельгиец всё же есть – не сейчас, так в следующем году к переговорам вернутся. А там уже можно будет подумать.

Каземиро

А вот опорник МЮ – тот, кому объективно пора сменить чемпионат. Подписание бразильского опорника изначально выглядело сомнительным для МЮ . Каземиро стоил дорого, потому что успел сделать себе имя в «Реале», но при этом уже вышел на пик со «сливочным». Оставался короткий период, в который хавбек ещё показывал бы свой максимум. Плюс в АПЛ выше уровень сопротивления, плюс с возрастом тяжелее набирать форму, плюс у МЮ с игроком нет общей истории, что повышало бы лояльность Каземиро в отношениях с клубом.

Сейчас манкунианцы просто пожинают плоды своего риска. Опорник часто обрезается, рискует, а отрезки, в которых он показывает максимум, довольно коротки. Самый яркий перформанс – разгром от «Кристал Пэлас». Каземиро помог «орлам» сразу в нескольких голах. Саудовская Аравия – единственная возможность для «Юнайтед» хотя бы частично отбить потраченные деньги. Больше, чем шейхи, всё равно никто не предложит. А в Европе на опорника уже нет такого спроса.

Бруну Фернандеш

Один из немногих, кто даже в нынешнем МЮ даёт такой же эффект, какой «Сити» получает от присутствия Кевина Де Брюйне. Речь о масштабе таланта, индивидуальных качествах и способности за счёт них решить исход момента.

Португалец – одно из немногих эффективных приобретений «красных дьяволов», креативный центр в атаке. И ему всего 29. Атмосфера в «Юнайтед» стала родной, тем более в клубе на него надеются. Когда окрепнет молодёжь, в статусе лидеров закрепятся Гарначо, Майну, Хейлунд, именно он будет дядькой-наставником, лидером раздевалки. Если к такому уровню доверия и статусу в команде прибавить перспективы, причин уходить не останется. А это уже работа нового совладельца клуба.

Стоит посмотреть на Ройса, Левандовского и Де Хеа

Аравийцы не первый год скупают звёзд – но выбрали самое тяжёлое направление из возможных. Они решили бороться с английскими клубами за топ-игроков. Причём уже не таких возрастных, не всегда стагнирующих, на которых соглашались ранее.

В этом поле у саудовцев нет никакого преимущества. В Англии точно такие же богатеи. Но они ещё и спортивную составляющую могут предложить матчи с лучшими тренерами, лучшими командами, еврокубки и т.д.

Шейхам же стоит повременить со сменой весовой категории. Тем более среди возрастных игроков ещё остались топ-исполнители. Тот же Роберт Левандовски всё меньше на виду в «Барселоне». Марко Ройс проводит свой последний сезон в «Боруссии» — и проводит его на пике, попав в финал ЛЧ . Лучше уже не будет. А Давид Де Хеа после ухода из МЮ вообще не нашёл команду.

Всем им пора задуматься о футбольной пенсии.