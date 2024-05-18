«Зенит» продолжает решать свой главный вопрос. Вратарь «Балтики» — очередной конкурент Кержакова

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18 мая 2024, 10:13

Клуб в поисках вратаря.

Как для «Спартака» всегда актуальны поиски опорника-камертона, так и для «Зенита» — поиски вратаря. «Сине-бело-голубые» никак не могут найти топ-игрока на эту позицию. Хотя пробовали разные варианты. Теперь готовы попробовать снова.

Надежды на Одоевского не оправдались

А помните, был такой? Появился примерно в один период с Даниилом Худяковым из «Локомотива». Оба быстро сверкнули в Премьер-Лиге – последний стал преемником Гильерме.

А воспитанник «Зенита» попал в стартовый состав в первых турах сезона-22/23. Сыграл и с «Химками», и с «Крыльями», и с «Локомотивом». Отправился на выезд в Грозный – но там был удалён на 41-й минуте.

А дальше странности. В конце августа перед игрой с «Уралом» тренер «Зенита» Сергей Семак говорил, что у Даниила небольшое повреждения – в скором времени ждали его возвращения в общую группу. Прошёл месяц, вот комментарий Семака перед «Спартаком»:

Нет, к сожалению, Даниил не восстановился. Он еще чувствует определенные проблемы, поэтому проходит дообследование. Посмотрим, насколько все серьезно и когда он вернется.

Уже в ноябре стало известно – Даниил вернётся в строй не раньше января. Осмотр в Италии показал, что у него мышечное воспаление. С тех пор вратарь за «Зенит» так и не сыграл. А летом отправился в «Волгарь» на правах аренды.

Адамов не стал стопроцентным первым номером

Вариант с воспитанником в воротах не прокатил – петербуржцы перешли к поискам на рынке. И остановились на Денисе Адамове. Воспитанник академии «Краснодара», значительно вырос в «Сочи» и выиграл конкуренцию у Заболотного и Джанаева – послужной список достойный.

В Санкт-Петербурге пробовали довериться Денису – в первой части текущего сезона он играл с «Сочи», «Крыльями Советов», «Ахматом», «Пари НН». После зимней паузы начинал тоже Адамов – выходил на матчи против «Спартака», «Урала» и тех же самарцев.

Но с последними случилась результативная ошибка, которая позволила самарцам забрать ничью (1:1). После этого – ротация, Денис опять на скамейке. Не сказать, что это резкое решение – просто объективная ротация после осечки. Экс-голкиперу «Сочи» не хватило надёжности и стабильности, чтобы закрепиться в старте.

Бесконечно выезжать на Кержакове не получится

И в каждом из этих случаев петербуржцам приходилось возвращаться к варианту с Михаилом Кержаковым. Он был первым номером после ухода Андрея Лунёва. Он вернул себе этот статус, когда не получилось с Одоевским. Он остался основным, когда Адамову не удалось навязать конкуренцию. Сейчас это снова бессменный голкипер «сине-бело-голубых». Играет в 7 последних турах и видит, как команда просто остановилась.

За Кержаковым закрепился статус надёжной подстраховки. Топ-голкипером Михаила никогда не считали – поэтому поиски продолжались из года в год. Но никто не выдерживал груза ожиданий и давления – тогда «сине-бело-голубым» приходилось возвращаться к своему плану Б.

Михаилу уже 37 лет. Он способен подстраховать – но не подходит на роль полноценного первого номера. И дальше ситуация будет только усугубляться. У клуба и так появилась острая необходимость в обновлении – борьба за чемпионство даётся с трудом. Эти два вопроса придётся решать параллельно.

На радарах появился Латышонок

Теперь с «Зенитом» связывают Евгения Латышонка – сообщается о возможности перехода. По последним данным, руководство «сине-бело-голубых» активно подключилось к переговорам – хотя сделка ещё не согласована. Сообщается, что в Петербурге «уже считают Евгения своим». Побороться за вратаря придётся с ЦСКА . По другим данным, переговоров с «Балтикой» у «Зенита» нет, кандидатура Евгения даже не рассматривается.

Спрос на голкипера в любом случае будет. Опять же, это выпускник академии «Краснодара» – это уже марка качества. Кроме того, он быстро покинул родной клуб в поисках практики на взрослом уровне – так попал в «Балтику». В Калининграде играет с сезона-19/20, на протяжении последних четырёх сезонов является основным вратарём. И теперь дотянулся до уровня РПЛ .

«Балтийцы» очень близки к вылету – календарь тяжелейший, а до зоны стыков 3 очка. Латышонок и по уровню, и по опыту уже перерос Первую лигу и должен остаться на элитном уровне. Спрос будет, вопрос – кто зацепится за вратаря. Для «Зенита» это хороший вариант.

Можно обратиться к Лунёву

У игрока с клубом были определённые споры – по версии Андрея, у «Зенита» оставались перед ним задолженности по зарплате, а также удержанные деньги из премиальных. Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев отвечал, что информация не соответствует действительности, а сам голкипер действует под влиянием агента.

Но об этом конфликте ничего не слышно с 2022 года. С того времени Лунёв сменил «Байер» на «Карабах», поддерживал форму на базе «Зенита». К тому же прекратил сотрудничество с агентом.

В Азербайджане Андрею осталось полгода по контракту, на него вышло «Динамо» — «бело-голубым» тоже нужен топ-вратарь, включиться в переговоры готовы летом. Но ведь у игрока наверняка сохранились тёплые отношения с «Зенитом». Он моложе Кержакова и закроет вратарский вопрос ещё на несколько лет – почему бы не попробовать вернуться к сотрудничеству? Тем более проверенный вариант всегда лучше, чем коты в мешке.