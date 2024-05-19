Рекорд Гвардиолы, бисиклета Кудуса и гол с центра поля. Завершился магический сезон АПЛ

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вчера, 21:40

Артета зря понадеялся на помощь «Вест Хэма».

«Манчестер Сити» выиграл четыре кубка подряд

Впервые за 135 лет существования высшей английской лиги есть клуб с четырьмя чемпионствами подряд. Подопечные Гвардиолы заигрывали с неудачей год назад, но тогда «Арсенал» потерял шансы на титул в концовке сезона. А сегодня «горожане» порадовали фанатов прытью. «Манчестер Сити» задавил «молотобойцев» в дебюте матча. Но дубль Фодена расслабил чемпионов, Кудус получил шанс сократить отрыв. До матча Гвардиола как в воду глядел, выделял индивидуальные качества атакующих игроков «Вест Хэма». Кудус шикарно жахнул в падении через себя, поэтому второй тайм в Манчестере мог оказаться решающим и напряженным.

«Арсенал» ведь в итоге додавил «Эвертон» 2:1. Лондонцы не реализовали несколько моментов и проверяли каркас чужих ворот. И без гола Родри чемпионов ждали бы жесткие последние минуты сезона. Но испанец в шикарной форме, по привычке не уступает в футболке «Манчестер Сити». У Родри 74 матча без поражений во всех турнирах без учета серий пенальти. У хавбека 9 голов и 13 ассистов в новом сезоне. Часть из мячей создал в АПЛ , где обошли «Арсенал». Отметим, что именно этот чемпионат подарил самую упорную борьбу на дистанции. Артета набрал 89 пунктов, а у Гвардиолы на два очка больше. Поздравляем «горожан», защитили титул.

Клопп попрощался с английским чемпионатом

Безумный и легкий на подъем в голевой вечер «Ливерпуль» подарил невероятные эмоции всем, кто следил за эпохой Клоппа в разных турнирах. Пусть в чемпионате Англии в этом сезоне не удалось зацепиться за титул, они старались. «Красных» подставили результаты против МЮ – две мировые, а также поражения от «Кристал Пэлас» и «Эвертона». На кону было десять дополнительных очков, Клопп претендовал на прощальный кубок. Не сложилось, но Юрген по праву наслаждался пением «Энфилд Роуд» в его честь. Знаменитые строчки из великой песни «Ты никогда не будешь один» в этот раз посвятили именно немцу.

Трибуны отработали идеально, звезд на «Энфилд Роуд» набилось много, все хотели встретить Клоппа в прощальном поединке. Команда не подвела наставника. Быстрое удаление у «Вулверхэмптона» помогло «Ливерпулю» четко разобраться с «волками» ещё до перерыва. Хотя не бежали за разгромом, получили комфортную разницу 2:0. Это вечер Клоппа, Юрген отправляется на отдых, а «красные» ждут Слота. Хороший был отрезок в истории «Ливерпуля». Немец верит, что команда без него не пропадет. Остаются сомнения, потому что крутой наставник поставил себя в один ряд с Пейсли и Шенкли, любимчик публики.

Последний тур не испортил тенденцию сезона

С середины шестидесятых годов в чемпионате Англии не забивали так много. Кто-то начнет бурчать о слабости последних клубов дивизиона, пропустивших много мячей. Другие скажут, что линии защиты не очень сильные, даже у «горожан» и «канониров» хватало ошибок. Но речь о тенденции, почти все тренеры ставят на атаку. Болельщикам точно нравится, ведь средняя результативность свежеиспеченного чемпионата Англии 3.28, то есть суммарно зрителям показали 1 246 голов. В последнем туре забили 37 мячей, прекрасный результат, особенно если учесть красоту некоторых комбинаций и ударов.

Кроме невероятного мяча Кудуса в падении через себя в ворота чемпионов, а также красивого выстрела Фодена – коронный удар Фила, которому желаем избежать травмы накануне Евро-2024, нужно выделить мяч хавбека «Челси». Кайседо провел плохой сезон, но напомнил, почему в Лондоне заплатили за контракт эквадорца сумасшедшие деньги. Мойсес пробил почти с центра поля, забросил мяч за шиворот голкиперу «Борнмута». Лондонцы выиграли, заняли шестое место в АПЛ . Почеттино умудрился финишировать над командами Хау и тен Хага. «Манчестер Юнайтед» на скромной восьмой строчке.

Показали себя явные и скрытые герои сезона

Официально лучший игрок сезона Фоден сделал дубль. «Арсеналу» не хватало Сака на правом фланге, Букайо получил травму. Но многие герои сезона вышли на поле. Палмер из «Челси» отдал победную голевую передачу. У Коула 22 мяча и 11 ассистов в АПЛ . И хотя Холанд не забил сегодня, промахнулся по пустым воротам, пытаясь достать мяч в акробатическом прыжке в стиле Ибрагимовича, Эрлинг выиграл «Золотую бутсу» в АПЛ второй год подряд. У двукратного чемпиона Англии 27 голов. Сегодня забил и сделал ассист ещё один крутой снайпер, Исак из «Ньюкасла». Швед пришел в гонке третьим, 21 гол. Недурно, учитывая проблемы «сорок».

В последнем туре уже хвалили одного из главных футболистов АПЛ Родри. Человек, который одинаково успешен на разных участках поля, отличился забитым мячом, подчеркнул преимущество «Манчестер Сити» в сложной гонке. У «Арсенала» две голевые передачи выдал недооцененный герой сезона Эдегор. Из-за количества актеров первого плана о нем порой забывают. Но норвежский капитан «Арсенала» отдал 10 голевых передач. Однако это не первое место в сезоне по ассистам, так как разошелся нападающий «Астон Виллы» Уоткинс. У Олли 13 голевых передач и 19 голов. Команду Эмери тоже надо похвалить за первый выход в Лигу чемпионов.

Хотя сегодня футболисты из Бирмингема снова валяли дурака, поскольку проиграли «Кристал Пэлас» 5:0. Зато разгром вписывается в результативный сезон, где у самой эффективной обороны – Салиба и Габриэль из «Арсенала» допустили всего 29 голов, хватало ошибок. «Шеффилд Юнайтед» – заняли последнее место, проиграв в 28 турах, хвалить точно не за что. Но даже «Эвертон», невзирая на минус восемь пунктов в таблице, достойно дрался во многих матчах. В том числе против «Арсенала», где победный гол «канониров» проверяли на предмет игры рукой. Если вынести за скобки проблему судейства, то сезон точно удался.