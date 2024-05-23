«Солдат» отвоевался. Не стало легендарного защитника Шнеллингера

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вчера, 11:17

Участвовал в четырех чемпионатах мира.

Зимой покинул этот мир Кайзер Франц — Франц Беккенбауэр. Через несколько месяцев не стало ещё одной легенды немецкого футбола — в возрасте 85 лет скончался его партнёр по обороне сборной ФРГ Карл-Хайнц Шнеллингер. И неизвестно, успели ли они помириться.

Забытый на родине

На чемпионат мира 2006 года, проходивший в Германии, получили приглашения почти все знаменитые немецкие ветераны. Вот только про живущего в Милане Шнеллингера забыли. И старый «солдат» прибыл на полуфинальный матч сборных Германии и Италии за свой счёт. После чего затаил обиду на Беккенбауэра, который был членом оргкомитета.

А ведь когда-то Шнеллингер помог молодому баварцу акклиматизироваться в сборной ФРГ . Подсказывал, помогал. А потом добровольно уступил молодому товарищу место либеро, передвинувшись на «неродную» позицию переднего центрального защитника. В знаменитом полуфинале чемпионата мира 1970 с итальянцами, когда Франц повредил ключицу и играл на морально-волевых, Карл отработал в обороне за двоих. И не только в обороне. Но об этом позже.

Во всех некрологах написано, что Шнеллингер — двукратный призёр чемпионатов мира. А это, между прочим, вопрос спорный. Может, и трёхкратный. Ибо ФИФА нередко вручала четыре комплекта наград — золотые, позолоченные, серебряные и бронзовые. Во всяком случае, так было в 1966, 1970, 1982, 1986 годах. Честно, не знаю, сколько медалей разыгрывалось в 1958 году. Если тоже четыре, то у Карла-Хайнца имелась ещё и бронза за четвёртое место.

И эту возможную награду Шнеллингер завоевал в 19 лет, будучи игроком любительского «Дюрена». Что уже достижение. До поездки в Швецию Карл всего раз вызывался в Манншафт. Что немудрено. Сборная Западной Германии отправилась на чемпионат мира защищать титул, завоеванный в 1954 году. В строю оставалось немало героев баталий в Швейцарии. Но тренер Зепп Гербергер включил в заявку юного футболиста, не нюхавшего пороха. Юноша был чем-то похож на новобранца, поэтому к нему приклеилось прозвище «солдат». Свою вторую известную кличку «Фольксваген» Карл обрёл уже в «Кёльне».

Чемпионат мира вместо армии

Кстати, если бы не чемпионат мира, то Шнеллингеру пришлось бы стать солдатом безо всяких кавычек. Его ждала служба в бундесвере. Но раз Гербергер вызвал молодого человека в сборную, то армия может подождать. У «солдата» возникли более важные дела.

Подтвердить свои чемпионские полномочия немцы не смогли. Золотая богиня уехала в Бразилию. В матче за третье место команда Гербергера была бита французами 3:6. Шнеллингер играл в этой встрече. После игры молодой защитник был готов разрыдаться, а потом и вовсе забросить футбол. Но в раздевалке мудрый Гербергер похвалил рыжеволосого юношу. А вскоре Карл стал основным игроком Манншафт.

Рослый, а в 50-е и 60-е годы футболист с габаритами метр восемьдесят считался рослым, хорошо играющий головой, проворный и хорошо видевший поле Шнеллингер не мог долго задержаться в «Дюрене». Какой ещё «Дюрен», когда на другом берегу Рейна имеется «Кёльн» из одноимённого города. Долго уговаривать не пришлось. «Кёльн» в то время был одним из сильнейших клубов страны, даром что в Западной Германии ещё не существовало единого чемпионата. Шнеллингер вписался в игру «козлов» очень легко. Сразу укрепил оборону. Да и впереди был полезен. За пять лет, проведенных в «Кёльне», «солдат» забил 9 мячей. Солидный результат для защитника тех времён.

В 1962 году «Кёльн» стал чемпионом Западной Германии, а его центральный защитник был признан лучшим футболистом страны. Карл номинировался и на «Золотой мяч», но занял третье место. Немецкий футбол ждали большие перемены. В 1963 году запускалась Бундеслига, в которую собирались все лучшие клубы ФРГ . Но Шнеллингер не успел сыграть в новом турнире, к тому времени Карл покинул родину и отправился покорять Италию. Стал одним из первых немецких легионеров Серии А.

Золотой Карло

Первым итальянским клубом стала скромная «Мантова», где «солдат» отыграл сезон. Будучи игроком «Мантовы», Карл приехал в сборную мира на матч, посвящённый столетию английского футбола. Тот самый, где блистал Лев Яшин. Кстати, Льву Ивановичу довелось больше всех общаться со Шнеллингером, игравшим на позиции последнего защитника. Лев Иванович не владел немецким, а Карл-Хайнц — русским. Поэтому весь диалог сводился к фразам Zurück (Назад) и Arbeiten (Работай).

В 1964 году Шнеллингер перешёл из «Мантовы» в «Рому», а через год получил приглашение в «Милан». Как же тут отказаться? В «Милане» и прошли лучшие годы футболиста. Кубок чемпионов, Кубок Кубков, Межконтинентальный Кубок, Скудетто, четыре Кубка Италии — все эти трофеи миланцы завоевали, когда их оборону цементировал Carlo il Oro, — «Золотой Карло». Именно так называли немца миланские тиффози, обожавшие легионера.

Гол, готовившийся годами

Но за девять лет, проведенных в «Милане», Шнеллингер не забил ни одного мяча. Он вообще редко появлялся у чужих ворот. Таковы были тренерские установки. Однако вряд ли Карл переживал по этому поводу. На вопросы журналистов по поводу результативности Carlo il Oro отшучивался: «Я готовлю свой гол». И надо же — не обманул.

На чемпионате мира 1970 года в полуфинале встретились сборные Италии и ФРГ . На восьмой минуте итальянцы вышли вперёд после гола Роберто Бонинсеньи. Этот гол оставался единственным до 90-й минуты. Судья Ямасаки уже посматривал на секундомер. Но тут в штрафной сборной Италии вдруг возникла рыжеволосая фигура Шнеллингера, который с близкого расстояния расстрелял ворота. В тот момент вся Италия, включая болельщиков «Милана», возненавидела 15-го номера Манншафт. Пришлось задержаться на поле ещё 30 минут. Итальянцы в итоге выиграли 4:3, а полуфинал чемпионата мира 1970 года вошёл в историю как «Матч столетия». Для Шнеллингера этот исторический гол стал первым в составе сборной и последним в карьере.