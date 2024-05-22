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Экс-игрок ЦСКА: «Меня звал „Байер“. Хотел домой, поэтому выбрал „Кубань“»

вчера, 12:07

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов рассказал, почему после двух успешных сезонов за клуб в его игре наступил спад.

В августе 2004 года форвард перешёл из московской команды в «Кубань».

Наступили опустошение и самоуспокоение. Начал сбавлять обороты, снижал к себе требования. За два года я выиграл Кубок, взял чемпионство и был вызван в сборную России. Всё, о чём я мечтал с детства, осуществилось за максимально короткий срок. В такой ситуации трудно сохранять запал и мотивацию. Ну и плюс травмы — у меня только на одном колене было пять операций. У меня наступила апатия, я потерял игровой азарт.

Как это принял Гинер? Нормально. Он мне вообще до последнего предлагал продлить контракт. Более того, меня тогда звал «Байер», мы даже виделись с Баллаком в немецкой клинике. Но я уже настолько устал, что хотелось только домой. Поэтому выбрал «Кубань».

Хоть мне и было всего 25, я уже понимал — футбол скоро закончится. С постоянными травмами я уже не мог играть на прежнем уровне. Когда пришло предложение от немцев, я пошёл за советом к Гинеру. Он мне чётко и ясно всё растолковал: «Если уедешь в „Байер“, все вокруг будут тобой восхищаться. Но если ты решил, что футбол в скором времени уйдёт на второй план — езжай в „Кубань“. В твоей ситуации нужно выбирать деньги».

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 13:59
Советчиков всегда до хрена)))))
adekvat
adekvat
вчера в 13:21, ред.
В Кубани что медосмотры не проходят? Байер променять на Кубань это как то подозрительно с медицинской точки зрения.
ndsf9jrayzf5
ndsf9jrayzf5
вчера в 12:55
Про Байер, конечно, загнул.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:48
Это просто сказка, какой ещё Байер
112910415
112910415
вчера в 12:43
средний игрок, который выбирал деньги ! )
3rrzsaep6jz4
3rrzsaep6jz4
вчера в 12:31
Сам себе судьбу выбрал, чего уже ворошить прошлое
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 12:28
Ахаха, как сейчас читаешь это, кажется, топ-игрок даёт интервью, а я помню это время.

Дениска Попов был один из самых деревянных игроков на моей памяти, не только я, все над ним ржали. Уровень ФНЛ.

И не он выиграл что-то со своими несчастными 20 голами за 4 года, а спасибо Гинеру, что взял инвалида пассажиром и дал ему выиграть что-то))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:24
Гинер со всех сторон показал себя мудрым человеком. Мну так кажется, во всяком случае в ситуации с Поповым.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:21
ЕЛГ плохого не посоветует.
Правильный сделал выбор Денис.
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