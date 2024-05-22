Экс-игрок ЦСКА: «Меня звал „Байер“. Хотел домой, поэтому выбрал „Кубань“»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России рассказал, почему после двух успешных сезонов за клуб в его игре наступил спад.

В августе 2004 года форвард перешёл из московской команды в «Кубань».

Наступили опустошение и самоуспокоение. Начал сбавлять обороты, снижал к себе требования. За два года я выиграл Кубок, взял чемпионство и был вызван в сборную России. Всё, о чём я мечтал с детства, осуществилось за максимально короткий срок. В такой ситуации трудно сохранять запал и мотивацию. Ну и плюс травмы — у меня только на одном колене было пять операций. У меня наступила апатия, я потерял игровой азарт.

Как это принял Гинер? Нормально. Он мне вообще до последнего предлагал продлить контракт. Более того, меня тогда звал «Байер», мы даже виделись с Баллаком в немецкой клинике. Но я уже настолько устал, что хотелось только домой. Поэтому выбрал «Кубань».

Хоть мне и было всего 25, я уже понимал — футбол скоро закончится. С постоянными травмами я уже не мог играть на прежнем уровне. Когда пришло предложение от немцев, я пошёл за советом к Гинеру. Он мне чётко и ясно всё растолковал: «Если уедешь в „Байер“, все вокруг будут тобой восхищаться. Но если ты решил, что футбол в скором времени уйдёт на второй план — езжай в „Кубань“. В твоей ситуации нужно выбирать деньги».