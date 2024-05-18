От «Ливерпуля» до «Манчестер Сити». Лучшие команды, не выигравшие АПЛ

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18 мая 2024, 16:14

Бывали сезоны, когда чемпионства была достойна не одна команда, а парочка.

Чемпионская гонка в этом году, безусловно, радует. Конечно, она была бы еще более крутой, если бы «Ливерпуль» в ней задержался подольше. Но забег «Арсенала» с «Манчестер Сити» до последнего тура оставил яркое впечатление. Независимо от исхода этой гонки проигравшая команда войдет в историю – в число тех клубов, которые выдали абсолютно чемпионскую статистику, но не смогли взять титул.

Да, такое бывает. Потому что напряженность гонки не всегда на таком уровне. И титул добывается отнюдь не в очных встречах претендентов, а в более стабильном путешествии через все туры. Взять нынешний сезон. В нем «Арсенал» набрал четыре очка из шести возможных в двух матчах как с «Манчестер Сити», так и с «Ливерпулем». Но шансы «канониров» на титул к последнему туру букмекеры оценивают в 7 процентов.

Главной причиной, по которой «Арсенал» не станет чемпионом в этом году, будет не тот факт, будто команда Микеля Артеты не соответствует чемпионскому уровню. Проблема «канониров» в том, что помимо них этот уровень демонстрирует в сезоне и «Манчестер Сити». А титул только один. И это не первая подобная история. Поэтому ESPN собрал список из английских команд, которые в тот или иной сезон уверенно шли чемпионским графиком, но кто-то другой оказался сильнее.

1-е и 2-е место. «Ливерпуль» сезона 2021/22 и сезона 2018/19.

Для начала давайте разберемся в критериях, которые заложены в систему оценки. Брались два основных показателя: набранные очки за игру и разница забитых и пропущенных мячей в среднем за матч. Эти показатели ранжировались по вероятности того, сколько бы чемпионатов в других сезонах выиграла команда с такими показателями.

Так команда Юргена Клоппа в сезоне 2021/22 показала лучшую разницу мячей (+1,79) среди всех не завоевавших в эпоху АПЛ титул. Показатель набранных очков был 2,42. А в сезоне 2018/19 «Ливерпуль» был уже лучшим среди не взявших титул по средним очкам за матч – 2,55, а разница мячей тогда составила (+1,76).

Это самые обидные не взятые титулы в истории АПЛ , исходя из качества игры. В сезоне 2021/22 у «красных» была четвертая лучшая разница забитых мячей вообще за всю историю лиги. А в сезоне 2018/19 – четвертое лучшее количество набранных очков. Вдумайтесь, этих баллов хватило бы, чтобы выиграть 29 из 32 сезонов АПЛ . То есть победа случилась бы с 91-процентной вероятностью. А если сложить вероятности вместе, то шанс того, что «Ливерпуль» не выиграл чемпионство в 2019 и 2022 годах вместе был бы равен всего лишь 0,8 процента. И он оправдался. Математика опять уступила футболу.

Впрочем, команда 2019 года выиграла Лигу чемпионов, а команда 2022 года завоевала оба национальных кубка и дошла до финала ЛЧ . Хоть какое-то утешение.

3-е место. «Арсенал» сезона 2023/24

Да, вот настолько обидным будет для «канониров» упущенное чемпионство в этом году. Еще один матч с «Эвертоном» придется провести, но предположим, что «Арсенал» победит, а «Манчестер Сити» обыграет «Вест Хэм». Эта вероятность крайне велика. Тогда «канониры» не станут чемпионами, обладая вполне чемпионскими показателями: 2,32 очка за игру при разнице голов +1,65. Вы сравните с тем, какие показатели были у чемпионов за 31 сезон в АПЛ : 2,29 очка за игру в среднем, разница мячей +1,32.

Нынешняя команда Артеты набрала больше очков, чем среднестатистический чемпион, забивает больше среднестатистического чемпиона, а пропускает меньше. Но конкретно в нынешнем сезоне это роли не играет, потому что из средней статистики выбился и «Манчестер Сити», которому титул и достанется, скорее всего. Если же «Арсенал» выиграет у «Эвертона», то станет 14-й командой в истории АПЛ по количеству набранных очков. И без титула.

4-е и 5-е место. «Манчестер Юнайтед» сезона 2011/12 и «Тоттенхэм» сезона 2016/17

В 2012 году оба клуба из Манчестера финишировали вровень по очкам, но чемпионство досталось «Сити». Иначе он был бы в этом списке. Но тут оказался МЮ , который имел те же 2,35 очка за игру в среднем, а разница мячей была +1,47. В том сезоне «Юнайтед» был крепко бит «Сити» в очных встречах, казалось, что это финал команды сэра Алекса Фергюсона с ветеранами в составе.

Но год спустя МЮ набрал те же 89 очков, и этого уже хватило для чемпионского титула. Вот там наступил финал, как выяснилось позднее, уже после ухода Фергюсона. Это может вселять надежду в нынешний «Арсенал», если он сохранит уровень своей игры и на следующий сезон.

Однако есть и пример «Тоттенхэма», который был крайне близок к историческому титулу в 2017 году. У «шпор» была лучшая разница мячей (+1,58), а в среднем за игру они набирали 2,26 очка. Это была самая молодая команда в лиге – 25,3 года в среднем. У нынешнего «Арсенала» тоже молодой состав (25,8 года). Но с тех пор «шпоры» ни разу не поднялись выше третьего места. А ближе всего к крупному трофею они оказались в 2019 году, когда в финале Лиги чемпионов уступили «Ливерпулю». Так что молодость и перспективность – еще не гарантия будущего успеха.

6-е место. «Манчестер Юнайтед» сезона 2009/10

Среднее количество очков за игру – 2,24, а разница мячей — +1,58. Вполне чемпионские показатели. Вообще, можно оценить стабильность МЮ в последние восемь сезонов работы Алекса Фергюсона. Вот сколько очков команда последовательно набирала: 83, 89, 87, 90, 85, 80, 89, 89. Этого хватило на пять титулов. Однако в современную эпоху, вероятно, с такими же показателями «Юнайтед» собрал всего два-три чемпионства.

Впрочем, с момента ухода Фергюсона «красные дьяволы» не набирали больше 81 очка. А за десять полных сезонов, прошедших после его ухода, в среднем команда собирала 69 очков за чемпионат.

7-е место. «Ливерпуль» сезона 2008/09

В среднем за игру команда набирала 2,26 очка при разнице мячей +1,32. Это был очень мощный сезон в исполнении «красных». Они тогда дважды обыграли «Манчестер Юнайтед» (4:1 и 2:1), потерпели всего два поражения за весь сезон. Но уступили чемпионство тому же МЮ с отставанием в четыре балла.

8-е место. «Ливерпуль» сезона 2013/14

Кажется, у нас намечается лидер по числу выдающихся сезонов без чемпионства. В этом чемпионате «красные» набирали в среднем 2,21 очка за игру при разнице мячей +1,34. Подопечные Брендана Роджерса снова дважды обыграли будущего чемпиона, добились выдающихся статистических показателей и незадолго до финиша чемпионата были главными его фаворитами. Но все упустил.

Хотя, кто знает, если бы тогда «Ливерпуль» взял титул, возможно, в итоге не было бы принято решение расстаться с Роджерсом и пригласить на его место Юргена Клоппа, который определил современную успешную эпоху «красных», которая в этом году завершается с уходом немца.

9-е место. «Арсенал» сезона 2004/05

Разница мячей в том сезоне у команды Арсена Венгера была +1,34, а среднее количество очков за игру 2,18. Это один из самых недооцененных чемпионатов. За год до этого «канониры» прогремели, выиграв титул в статусе непобежденных. Но интересно, что в данном сезоне они улучшили свои показатели разницы голов. А повторить успех не удалось, потому что «Челси» подписал Жозе Моуриньо и выдал какой-то невероятный сезон с рекордными на тот момент 95 очками.

10-е место. «Манчестер Сити» сезона 2019/20

А вы думали, что эта команда тут не окажется? Нельзя сказать, что в том сезоне «Манчестер Сити» упустил чемпионство «на флажке» или как-то особенно обидно. Он отстал от «Ливерпуля» в итоге на 18 баллов. Но в среднем за матч набирал 2,13 очка, что довольно много. Просто «красные» выдали феноменальный сезон с 99 очками.

Зато обращает на себя внимание разница мячей у «горожан» — +1,76. Она у них составила 67 мячей против всего 52 у «Ливерпуля». Подопечные Хосепа Гвардиолы наколотили 102 гола в ворота соперников при шестой лучшей разнице мячей за всю историю Премьер-Лиги. Но это каким-то образом превратилось всего лишь в 43-е место по количеству набранных очков за ту же историю. Так что важно не количество голов, а их своевременность. Кажется, с тех пор «Сити» хорошо закрепил это понимание.