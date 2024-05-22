Турнир длиной в три года. Первый Кубок ярмарок разыграли 10 команд

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вчера, 16:51

Вспоминаем предшественника Кубка УЕФА .

Сегодня в Дублине состоится финал Лиги Европы — второго по значимости футбольного турнира Европы. Наверняка все знают, что ранее это соревнование носило имя Кубок УЕФА . А при рождении турнир получил название Кубок ярмарок. Это тоже не секрет.

Но для многих читателей станет открытием тот факт, что будущие Лига чемпионов и Лига Европы — ровесницы. Более того, когда-то были конкурентами. Хотя иногда можно было участвовать в обоих турнирах одновременно. Например, «Барселона» в 1960 году выиграла свой второй Кубок ярмарок и добралась до полуфинала Кубка чемпионов.

Каких ещё ярмарок?

Позвольте, спросит дотошный читатель. Как же это так. Первый обладатель Кубка ярмарок определился в 1958 году, а «Реал» в том же 1958-м выиграл свой третий Кубок чемпионов. Как же турниры могут быть ровесниками? Могут, ибо первый Кубок ярмарок отправился в путь 4 июня 1955-го, а его обладатель определился только 1 мая 1958-го. Без малого три года длилось соревнование, в котором участвовало всего 10 команд. Подчёркиваю, команд, а не клубов.

Во Франции любят говорить «футбол придумали англичане, но все соревнования — мы, французы». И приводят примеры — Жюль Риме изобрёл чемпионат мира, Габриэль Ано — Кубок чемпионов, а Анри Делоне — чемпионат Европы. Иногда в этом ряду упоминается Пьер де Кубертен, возродивший Олимпиады. Отчасти верно. Кубок Либертадорес точно придумали не французы, а Кубок чемпионов во многом калька с него. Да и чемпионаты Южной Америки стали проводиться намного раньше остальных соревнований среди сборных. Вот и Кубок ярмарок не является французским изобретением. Его придумал швейцарец, первый вице-президент ФИФА Эрнст Томмен. Он предложил провести турнир с участием сборных городов, в которых проводились международные ярмарки. Отсюда странное, даже нелепое название.

Но эта идея пришлась не по вкусу национальным лигам. Пришлось бы искать окна в календарях домашних чемпионатов. Кубок чемпионов, кстати, тоже не все приняли. Поэтому расписание матчей создавалось уже по ходу соревнований. Отсюда и какие-то немыслимые паузы между играми. Например, первый матч Кубка ярмарок был сыгран 4 июня 1955-го, а второй — только 26 октября. За этот промежуток многие уже и забыли о создании нового турнира.

Итак, для участия в первом розыгрыше были привлечены сборные Барселоны, Лондона, Франкфурта-на-Майне, Лейпцига, Бирмингема, Милана, Вены, Кёльна, Базеля, Загреба, Копенгагена и Лозанны. 12 городов, 10 стран. Главный и единственный критерий — проведение в этих городах международных ярмарок. Предусматривался групповой этап — 4 группы по 3 команды, полуфиналы и финалы. На всех стадиях по два матча.

Триумф Барселоны

Но ещё до старта состав участников понёс потери. Снялись с розыгрыша команды Вены и Кёльна, поэтому в группах А и С остались по два претендента. Возникли и трения внутри самих соискателей. Например, «Милан» отказался отпускать своих игроков в сборную города. Поэтому пришлось отдуваться «Интеру». «Астон Виллу» не устроила квота в сборной Бирмингема. Договориться с соседями из «Бирмингем Сити» не получилось, поэтому «Вилла» последовала примеру «Милана». «Барселона» любезно согласилась предоставить одно место игроку «Эспаньола». Поэтому Барселона, участвовавшая в первом Кубке ярмарок, отличалась от «Барселоны» разве что отсутствием кавычек. Ответственно отнёсся к турниру Лондон. В сборную английской столицы вошли посланцы сразу 12 команд.

Групповой турнир оказался вялотекущим. Если вы помните, первый матч был сыгран 4 мая 1955-го, второй 26 октября, а заключительный 12 июня 1957-го. «Реал» к тому времени успел взять два Кубка чемпионов при куда более насыщенных графиках. А тут играли когда получится.

В группе А первой стала Барселона, обошедшая Копенгаген. Из группы В в полуфинал пробился Бирмингем, обыгравший в заключительном матче «Интер» и опередивший миланцев на 2 очка. Сборная Загреба все четыре встречи проиграла. Коротким, но богатым на голы выдался турнир в группе С, где после самоотвода Кёльна остались два участника. Лейпциг выиграл у Лозанны 6:3 и уже чувствовал себя победителем. Ан нет. Швейцарцы в ответной встрече победили 7:3 и продолжили борьбу в турнире, придуманном их земляком. В группе D лондонцы выиграли 3 встречи из 4, уступив в гостях Франкфурту, в составе которого было немало футболистов «Айнтрахта». Но в заключительном туре Франкфурт подвергся жёсткому разгрому в Базеле 2:6. Швейцарцам эта победа не принесла ничего. Зато Лондон занял первое место в этом трио.

Матч в Базеле был сыгран 12 июня 1957-го, после чего розыгрыш был снова поставлен на паузу. До сентября. Лозанна выиграла у Лондона 2:1. Ответная игра совпала с первым матчем Бирмингема и Барселоны, в котором верх взяли англичане 4:3. Лондонцы же, в свою очередь, взяли реванш у Лозанны 2:0 и стали первыми финалистами. Ждать второго соискателя пришлось долго. Барселона обыграла Бирмингем 1:0. Но мячи, забитые в гостях, не давали преимущества. Прямо, как сейчас. Поэтому понадобилась переигровка на нейтральном поле. В Базеле барселонцы сумели одержать непростую победу 2:1, причём Ладислав Кубала провёл победный гол на 84-й минуте.

Финалисты стали известны 27 ноября 1957-го, но первый из решающих матчей был сыгран только 5 марта нового 1958 года. На лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» сборная солянка из столичных клубов свела вничью встречу с Барселоной 2:2. Гости дважды вели в счёте, но упустили победу. В ответном финале, который пришёлся на 1 мая, тренер лондонцев Джо Мирз обновил состав на 2/3. Возможно, напрасно, ибо Барселона, фактически «Барселона» Эленио Эрреры, разнесла гостей со счётом 6:0. По два гола записали на свой счёт Луис Суарес и Эваристо Маседа, по разу отличились Эулохио Мартинес и Марти Вергес. При счёте 0:4 получил травму вратарь Джек Келси, делегированный «Арсеналом». Замен тогда не полагалось, поэтому ещё два мяча пропустил полевой игрок Дэйв Боуэн.

Турниру быть

Итак, первый в истории Кубок ярмарок отправился в Барселону. Долгий и сумбурный розыгрыш, непонятный критерий отбора участников и ряд иных факторов привели к тому, что Кубок ярмарок вчистую проиграл конкуренцию Кубку чемпионов. И, несмотря на то, что первый блин выдался комом, было решено провести ещё один. Снова с участием сборных городов. Но в этот раз это правило соблюдалось формально. Например, Лондон не стал собирать с бору по сосенке, а делегировал «Челси». Только югославы — Белград и Загреб сумели собрать сборные своих городов. Было решено обойтись без группового этапа, а сразу начать с 1/8 финала. Ибо набралось 16 участников и никто из них не соскочил. Конечно, не обошлось без странностей. Турнир снова выдался затяжным — в сентябре 1958 года начали, в мае 1960-го закончили. Причём «Барселона», снова овладевшая трофеем, успела параллельно поучаствовать и в Кубке чемпионов 1959/60. Так можно было.