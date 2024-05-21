«Я видел гол Форлана». Отличный пример, почему «Спартаку» не стоит списывать со счетов Угальде

Притча о результативности, деньгах и терпении.
Наверное, нет сейчас в Российской Премьер-Лиге футболиста, более критикуемого, чем дорогой спартаковец Манфред Угальде. Купленный за 15 миллионов евро у «Твенте» коста-риканский нападающий сыграл 11 матчей в чемпионате страны и не совершил ни одного результативного действия.
Плач по 15 миллионам
Нет, Манфред не валяет дурака на поле, старается, прессингует, отходит назад и помогает обороне. Но Угальде – нападающий, а его дело забивать. Но голов нет. Только в Кубке латиноамериканец смог поразить ворота «Зенита». А в чемпионате ноль забитых мячей и ноль результативных передач. И КПД соответственно близок к нулю.
Спартаковским болельщикам эта ситуация тоже начинает надоедать. Ведь Угальде купили, чтобы он забивал. Вон неизвестный Сауль Гуарирапа из «Сочи» за тот же период положил 7 штук в 9 матчах. А Манфред никак не может отличиться. Как тут не расстраиваться.
Специалисты и эксперты вовсю трубят о 15 миллионах, выброшенных на ветер. Кто-то с сочувствием, кто-то со злорадством вспоминает другие большие и неэффективные покупки «красно-белых». Бывшие руководители «Спартака» тоже плеснули на вентилятор, словно они были безупречны в трансферной политике. И, как водится, рекомендации — поскорее избавиться от новичка, который не оправдал надежды.
В спартаковской среде тоже проводят параллели. Кто-то вспоминает Жафара Ирисметова, забивавшего по три десятка мячей в чемпионате Узбекистана, но ни разу не отличившегося в официальных матчах за московский клуб. Вспоминается Фернандо Кавенаги, который забил несколько красивых мячей, но явно не отработавший затраты «Спартака» — 10 миллионов не то долларов, не то евро. Или Иван Саенко, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года и заметный игрок Бундеслиги. За всё время пребывания в команде Иван забил два или три мяча, а потом ушёл и из команды, и из футбола вообще.
Инородное тело в команде Фергюсона
Но мне видится иная параллель. С одной историей, случившейся в Английской Премьер-Лиге. В январе 2002 года «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с 22-летним уругвайцем Диего Форланом, который недавно завершил карьеру. «Красные дьяволы» перечислили аргентинскому «Индепендьенте» 7 миллионов фунтов за нападающего. В Аргентине рослый блондин зарекомендовал себя с хорошей стороны, забив за четыре сезона около сорока мячей. Для молодого нападающего — неплохой результат.
В Манчестере тепло приняли южноамериканца. Естественно, что в Англии рассчитывали, что в умелых руках сэра Алекса Фергюсона Диего расцветёт. Конечно, тягаться с Рудом ван Нистелроем (тогдашним лидером нападения «Юнайтед») Форлану было сложно. Но уругваец получал игровое время. Однако в 13 матчах некогда результативный футболист не смог отличиться ни разу.
«Манчестер Юнайтед» в очередной раз стал чемпионом, а ван Нистелрой забрал себе приз лучшего бомбардира. На нулевую результативность Форлана пока не обращали внимания. Сделали поправку на адаптацию. Но и в новом сезоне семимиллионный новичок продолжал работать в холостую. И уже показатели уругвайца стали изрядно напрягать. Где-то в августе 2003 года некий остряк из Манчестера надел на себя футболку с портретом Диего и надписью: «Я видел гол Форлана». Выучившийся к тому времени читать по-английски южноамериканец вскоре узнал о творчестве болельщиков своей команды. А после футболки и свитера с надписью «Я видел гол Форлана» стали весьма распространены в Манчестере. Конечно, Диего переживал. Старался, но никак не мог забить.
И только в своём 27 (!) матче за «Манчестер Юнайтед» гол Форлана увидели не только на предметах атрибутики. Диего поразил ворота «Маккаби» в Лиге чемпионов. И снова замолчал. До декабря. Дубль в ворота «Ливерпуля», конечно, хорошо, но ситуацию он не изменил. Алекс Фергюсон ещё давал шансы уругвайцу, а Форлан их транжирил. «Создайте мне условия, тогда я может быть забью». В итоге терпение сэра Алекса иссякло. А тут ещё в «Эвертоне» появился коренастый парнишка по имени Уэйн Руни. В итоге «Юнайтед» приобрёл юное дарование из Ливерпуля, а незабивного Форлана без особого сожаления отправили в испанский «Вильярреал». Всего же в ста матчах за английский клуб Диего наковырял 17 голов.
Преображение Диего
А через год светловолосый южноамериканец заработал «Золотую бутсу». А его новая команда впервые в истории пробилась в Лигу чемпионов. И тут-то в Манчестере спохватились. Как же мы его проворонили? Или Диего подменили по дороге? Фергюсон вдруг призадумался, какой эффективной могла стать связка Форлан — Руни. «Манчестер Юнайтед» даже хотел снова приобрести уругвайца, но уже за большую сумму, да Диего не захотел. Также были отвергнуты предложения «Ливерпуля» и «Челси». Уругваец предпочёл остаться в Испании. Отыграл три года за «Вильярреал», а потом четыре роскошных сезона в «Атлетико». Выиграл Лигу Европы и Суперкубок Европы. Да и в сборной Уругвая Диего выглядел более чем достойно.
А нераспроданные майки «Я видел гол Форлана» где-то пылятся на складах или ушли на половые тряпки. Может, не стоило их выпускать, напротив — проявить терпение к молодому нападающему. Глядишь, Диего стал бы легендой «Манчестер Юнайтед», а не «Вильярреала» и «Атлетико».
А мораль сей басни такова. Если «Спартак» проявит терпение и мудрость, даст Угальде второй шанс, то он может получить сильного бомбардира на долгие годы. А потом сможет выгодно продать латиноамериканца, отбив затраты. В «Твенте» Манфред исправно забивал, да и в сборной Коста-Рики поражал ворота соперников. Тем более парню всего 21 год, скоро будет 22. А если поставить на нём крест сейчас, то Манфред будет забивать за другую команду.
И на прощание два примерчика из нашей жизни. В прошлом году только ленивый не костерил другого спартаковца — Алексиса Дуарте. И ведь было за что. А сейчас этот парень один из лидеров обороны «красно-белых». Это пример номер раз. А пример номер два — это лучший бомбардир текущего чемпионата Матео Кассьерра, пребывающий в отличной форме прямо сейчас. Он немало забивал в «Сочи», за что и был приглашён в «Зенит». И сколько забил колумбиец в своём первом питерском сезоне? 2 в чемпионате и 4 в Кубке. Тоже называли ошибкой селекции. Но каков второй сезон!
У нас в РПЛ был такой футболист. Смолов - помнится сильно его критиковали, не забивал, не забивал. И только потом он раскрылся.
У нас в РПЛ был такой футболист. Смолов - помнится сильно его критиковали, не забивал, не забивал. И только потом он раскрылся.
Всего же в ста матчах за английский клуб Диего наковырял 17 голов. Не самая плохая статистика на самом деле. Ведь нужно убрать сразу первые 26 матчей в которых он не забивал.
И получается, что 17 голов он забил за последние 74 матча за клуб.
Посмотрите на статистику нынешних напов МЮ. Хёйлунда, Рэшшфорда, Марсиаля. Она ничем не лучше.
Но есть ещё один важный нюанс. Вероятно, Форлан играл больше на подмене, а не проводил полные матчи. Поэтому цифра 74 ещё меньше будет. А голов 17 .
Всего же в ста матчах за английский клуб Диего наковырял 17 голов. Не самая плохая статистика на самом деле. Ведь нужно убрать сразу первые 26 матчей в которых он не забивал.
И получается, что 17 голов он забил за последние 74 матча за клуб.
Посмотрите на статистику нынешних напов МЮ. Хёйлунда, Рэшшфорда, Марсиаля. Она ничем не лучше.
Но есть ещё один важный нюанс. Вероятно, Форлан играл больше на подмене, а не проводил полные матчи. Поэтому цифра 74 ещё меньше будет. А голов 17 .
А вот сделает ли Станкович из Угальде Этоо это вопрос
А вот сделает ли Станкович из Угальде Этоо это вопрос