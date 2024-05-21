«Я видел гол Форлана». Отличный пример, почему «Спартаку» не стоит списывать со счетов Угальде

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вчера, 17:59

Притча о результативности, деньгах и терпении.

Наверное, нет сейчас в Российской Премьер-Лиге футболиста, более критикуемого, чем дорогой спартаковец Манфред Угальде. Купленный за 15 миллионов евро у «Твенте» коста-риканский нападающий сыграл 11 матчей в чемпионате страны и не совершил ни одного результативного действия.

Плач по 15 миллионам

Нет, Манфред не валяет дурака на поле, старается, прессингует, отходит назад и помогает обороне. Но Угальде – нападающий, а его дело забивать. Но голов нет. Только в Кубке латиноамериканец смог поразить ворота «Зенита». А в чемпионате ноль забитых мячей и ноль результативных передач. И КПД соответственно близок к нулю.

Спартаковским болельщикам эта ситуация тоже начинает надоедать. Ведь Угальде купили, чтобы он забивал. Вон неизвестный Сауль Гуарирапа из «Сочи» за тот же период положил 7 штук в 9 матчах. А Манфред никак не может отличиться. Как тут не расстраиваться.

Специалисты и эксперты вовсю трубят о 15 миллионах, выброшенных на ветер. Кто-то с сочувствием, кто-то со злорадством вспоминает другие большие и неэффективные покупки «красно-белых». Бывшие руководители «Спартака» тоже плеснули на вентилятор, словно они были безупречны в трансферной политике. И, как водится, рекомендации — поскорее избавиться от новичка, который не оправдал надежды.

В спартаковской среде тоже проводят параллели. Кто-то вспоминает Жафара Ирисметова, забивавшего по три десятка мячей в чемпионате Узбекистана, но ни разу не отличившегося в официальных матчах за московский клуб. Вспоминается Фернандо Кавенаги, который забил несколько красивых мячей, но явно не отработавший затраты «Спартака» — 10 миллионов не то долларов, не то евро. Или Иван Саенко, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года и заметный игрок Бундеслиги. За всё время пребывания в команде Иван забил два или три мяча, а потом ушёл и из команды, и из футбола вообще.

Инородное тело в команде Фергюсона

Но мне видится иная параллель. С одной историей, случившейся в Английской Премьер-Лиге. В январе 2002 года «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с 22-летним уругвайцем Диего Форланом, который недавно завершил карьеру. «Красные дьяволы» перечислили аргентинскому «Индепендьенте» 7 миллионов фунтов за нападающего. В Аргентине рослый блондин зарекомендовал себя с хорошей стороны, забив за четыре сезона около сорока мячей. Для молодого нападающего — неплохой результат.

В Манчестере тепло приняли южноамериканца. Естественно, что в Англии рассчитывали, что в умелых руках сэра Алекса Фергюсона Диего расцветёт. Конечно, тягаться с Рудом ван Нистелроем (тогдашним лидером нападения «Юнайтед») Форлану было сложно. Но уругваец получал игровое время. Однако в 13 матчах некогда результативный футболист не смог отличиться ни разу.

«Манчестер Юнайтед» в очередной раз стал чемпионом, а ван Нистелрой забрал себе приз лучшего бомбардира. На нулевую результативность Форлана пока не обращали внимания. Сделали поправку на адаптацию. Но и в новом сезоне семимиллионный новичок продолжал работать в холостую. И уже показатели уругвайца стали изрядно напрягать. Где-то в августе 2003 года некий остряк из Манчестера надел на себя футболку с портретом Диего и надписью: «Я видел гол Форлана». Выучившийся к тому времени читать по-английски южноамериканец вскоре узнал о творчестве болельщиков своей команды. А после футболки и свитера с надписью «Я видел гол Форлана» стали весьма распространены в Манчестере. Конечно, Диего переживал. Старался, но никак не мог забить.

И только в своём 27 (!) матче за «Манчестер Юнайтед» гол Форлана увидели не только на предметах атрибутики. Диего поразил ворота «Маккаби» в Лиге чемпионов. И снова замолчал. До декабря. Дубль в ворота «Ливерпуля», конечно, хорошо, но ситуацию он не изменил. Алекс Фергюсон ещё давал шансы уругвайцу, а Форлан их транжирил. «Создайте мне условия, тогда я может быть забью». В итоге терпение сэра Алекса иссякло. А тут ещё в «Эвертоне» появился коренастый парнишка по имени Уэйн Руни. В итоге «Юнайтед» приобрёл юное дарование из Ливерпуля, а незабивного Форлана без особого сожаления отправили в испанский «Вильярреал». Всего же в ста матчах за английский клуб Диего наковырял 17 голов.

Преображение Диего

А через год светловолосый южноамериканец заработал «Золотую бутсу». А его новая команда впервые в истории пробилась в Лигу чемпионов. И тут-то в Манчестере спохватились. Как же мы его проворонили? Или Диего подменили по дороге? Фергюсон вдруг призадумался, какой эффективной могла стать связка Форлан — Руни. «Манчестер Юнайтед» даже хотел снова приобрести уругвайца, но уже за большую сумму, да Диего не захотел. Также были отвергнуты предложения «Ливерпуля» и «Челси». Уругваец предпочёл остаться в Испании. Отыграл три года за «Вильярреал», а потом четыре роскошных сезона в «Атлетико». Выиграл Лигу Европы и Суперкубок Европы. Да и в сборной Уругвая Диего выглядел более чем достойно.

А нераспроданные майки «Я видел гол Форлана» где-то пылятся на складах или ушли на половые тряпки. Может, не стоило их выпускать, напротив — проявить терпение к молодому нападающему. Глядишь, Диего стал бы легендой «Манчестер Юнайтед», а не «Вильярреала» и «Атлетико».

А мораль сей басни такова. Если «Спартак» проявит терпение и мудрость, даст Угальде второй шанс, то он может получить сильного бомбардира на долгие годы. А потом сможет выгодно продать латиноамериканца, отбив затраты. В «Твенте» Манфред исправно забивал, да и в сборной Коста-Рики поражал ворота соперников. Тем более парню всего 21 год, скоро будет 22. А если поставить на нём крест сейчас, то Манфред будет забивать за другую команду.

И на прощание два примерчика из нашей жизни. В прошлом году только ленивый не костерил другого спартаковца — Алексиса Дуарте. И ведь было за что. А сейчас этот парень один из лидеров обороны «красно-белых». Это пример номер раз. А пример номер два — это лучший бомбардир текущего чемпионата Матео Кассьерра, пребывающий в отличной форме прямо сейчас. Он немало забивал в «Сочи», за что и был приглашён в «Зенит». И сколько забил колумбиец в своём первом питерском сезоне? 2 в чемпионате и 4 в Кубке. Тоже называли ошибкой селекции. Но каков второй сезон!