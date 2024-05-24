Матч Уэльс — СССР 30 мая 1981 года: история с медицинским уклоном

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24 мая 2024, 22:09

Практически 43 года назад, в субботу 30 мая 1981 г. сборная СССР проводила свой первый в том году официальный матч. Дело было в Уэльсе, в городе Рэксем. Предстояло провести отборочный матч ЧМ -82.

Уэльс выиграл все свои 4 матча до этого, причём выиграл у 3 команд в группе (всего было 5 команд). Со сборной СССР это был у них первый матч. У сборной Советского Союза были два выигрыша в 2 матчах, с аутсайдером сборной Исландии.

В Уэльс отправились 17 футболистов. По регламенту на матч заявлялось только 16, но чуть подстраховались, взяли одного «туриста». Им оказался спартаковец Фёдор Черенков.

Вот состав, который отправился на ответственную игру в Уэльс:

Тренером сборной СССР был Константин Иванович Бесков.

Помощниками у него были Владимир Федотов и Геннадий Логофет. Начальником команды являлся Николай Петрович Старостин. Люди все известные, поигравшие, повидавшие.

Матч, как известно, завершился нулевой ничьей.

В ходе матча с противоположной трибуны (хорошей оптикой) было сделано фото скамейки сборной СССР . На скамейке 10 человек — 5 запасных игроков и 5 членов делегации, включая медицину.

Вот это фото (оно есть в интернете и в усечённом виде, смотрите обложку данной статьи):

Футболисты, конечно, узнаваемы для тех, кто помнит те годы. В группе «Футбол СССР Ностальгия» в VK было ранее это фото (22 октября 2022), некоторых определили в лицо. Но не всех.

Слева направо сидят на «банке» Юрий Суслопаров, вратарь Виктор Чанов и Сергей Шавло.

Далее два специалиста с чемоданчиками в ногах, по всему — доктора-массажисты.

Сам Константин Иванович Бесков сидит в центре.

Николай Петрович Старостин знаком каждому, одно слово — патриарх. А вот между Бесковым и Старостиным оказался защитник Александр Андрющенко.

С ним связана одна занятная история. В его данных значится всего 1 матч за сборную СССР . Было это 10 марта 1982 г. в Греции, товарищеский матч с нестандартным количеством замен по договорённости.

По крайней мере греки произвели 5 замен. В сборной СССР в одних протоколах указано 4 замены, в других только 3. «Пропала» как раз замена Андрющенко. Если греки все 5 замен производили в разное время, то в сборной СССР было использовано, как сейчас говорят, всего два временнЫх слота — на 60-й и 87-й минутах. В первом слоте вышли Сергей Андреев и Юрий Гаврилов. А во втором — сменили вратаря, выпустив Виктора Чанова вместо Рината Дасаева. И плюс вышел Андрющенко вместо Хорена Оганесяна.

Но вот один из тренеров Сергей Мосягин утверждал, что Андрющенко так и простоял на бровке, паузы в игре так и не нашлось. Это очень странно. Для замены вратаря время было, а полевому игроку ещё ближе идти. В греческой газете все 4 замены в сборной СССР указаны.

Но это немного отвлеклись. Андрющенко мало знаком в лицо, но знатоки его опознали на скамейке сборной СССР в матче в Рэксеме 30 мая 1981 года.

Юрия Гаврилова также уверенно определили, не смотря на позу «глубокой задумчивости» справа на скамейке.

Юрий Гаврилов оказался единственным игроком резерва, кто сыграл в том матче. На 83-й мин он заменил травмированного Кипиани. К сожалению, Давид Кипиани сломал ногу в конце 1981 и завершил карьеру в 1982 году. Великий был игрок. Но со сборной не сложилось, ни на одном крупном турнире этот футболист так и не сыграл.

Одного «медика» из двух тоже опознали быстро. Самым низким из сидящих оказался легендарный массажист Олег Викторович Соколов.

Его соседа с чемоданчиком пообъёмней не опознали. Не опознали и мужчину в светлом костюме при усах и чёрных очках.

Давайте разберёмся с «инкогнито» в чёрных очках. В фейсбуке совсем недавно пользователь по имени Иван, а по фамилии Эгинссон выложил усечённый вариант фото (6 человек, от Суслопарова до Бескова только). Объявил конкурс на идентификацию матча и людей на снимке.

Немного покопавшись в теме, всплыла фамилия Геннадия Логофета. Вот для примера фото с другого матча сборной СССР того периода, скорее всего домашнего матча.

К.И. Бесков и Н.П. Старостин активно жестикулируют, вовлечённые в происходящее на поле. Рядом с Николаем Петровичем сидит Владимир Федотов, с микрофоном в руках, он на работе. А вот стоит как раз Геннадий Логофет, при тех же усах, но без чёрных очков. По крайней мере, разительно похожи эти два человека при усах.

Была ли скамейка на стадионе «Рэйскорс Граунд» в Рэксеме подлиннее, и был ли слева ещё и Владимир Федотов — сказать затруднительно. Скамейки запасных вообще редко попадают в кадр.

Вернёмся к двум «медикам».

Олег Викторович Соколов — массажист от Бога. Закончил медучилище и попал по распределению в лечебно-физкультурный диспансер Лужников. Прошёл двухмесячную подготовку по массажу и всю жизнь посвятил этому делу.

С 1961 года начал привлекаться к работе с различными сборными СССР по футболу. В его послужном списке работа с нашими футболистами на 6 чемпионатах мира, первый был в 1966 году. Массировал советских игроков на 3 Олимпиадах. Плюс 4 турнира чемпионата Европы, в том числе при Гусе Хиддинке в успешном 2008.

Вот тренерская скамейка скорее всего в 1982, накануне ЧМ -82:

Слева сидит всё с тем же саквояжиком с красным крестом и с непрозрачной тарой Олег Соколов. В тренерский штаб включён теперь Валерий Лобановский. Да и доктора заменили. Здесь уже между двумя корифеями тренерского цеха сидит другой корифей — врачебного дела, Савелий Евсеевич Мышалов, заслуженный врач РФ .

Он в футбольной сборной СССР был с 1970 года, проработал 24 года, 4 ЧМ и 2 ЧЕ .

На ЧМ -82 в матче СССР — Польша (второй этап), момент матча:

Трио тренеров себя не оправдало. На фото Валерий Лобановский, Нодар Ахалкаци и Савелий Мышалов. К. Бесков в объектив не попал.

Олег Соколов и Савелий Мышалов оба покинули этот мир в 2022 году. Олегу Соколову было 84 года, а Савелий Евсеевич ушёл в возрасте 90 лет.

Но если фото Савелия Мышалова и Олега Соколова можно встретить довольно часто, особенно в связи с игрой нашей сборной на крупных турнирах, то вот определить второго «медика» на фото со стадиона в Уэльсе было не просто.

Признанные спецы по идентификации навскидку не вспомнили фамилию доктора. Хотя несколько лет назад уверенно делали это на других фото.

На скамейке на матче Уэльс — СССР 30 мая 1981 г. рядом с К.И. Бесковым сидит Иван Михайлович Боднарук. Подсказал это имя уже упоминавшийся Иван Эгинссон из фейсбука, с которым на чистом русском письменном я обсуждал фото со стадиона из Уэльса.

И.М. Боднарук работал в команде ЦСКА . Его фото 1968 г. было в советской прессе, он оказывал на бровке помощь игроку ЦСКА (лица доктора было не видно, оба — и док, и пострадавший — смотрели на поле).

В 1970 ЦСКА стал чемпионом страны, аж 6 декабря только, в переигровке «золотого» матча в Ташкенте против Динамо (Москва).

Владимир Федотов забил победный гол на 84 минуте, ЦСКА выиграл 4:3, проигрывая после первого тайма 1:3.

Вот фрагмент командного фото победителей на ташкентском стадионе:

Один из тренеров Алексей Мамыкин, форвард Борис Копейкин и врач команды Иван Боднарук. А Владимир Федотов был в нижнем ряду на этом фото.

Есть фото команды ЦСКА в сезоне 1972 года, там присутствует доктор Иван Боднарук (и Владимир Федотов тоже):

Боднарук стоит крайний справа:

В том же 1972 г. Иван Михайлович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Восстановление спортивной работоспособности у футболистов после травмы».

Его фото присутствует и на постере команды ЦСКА 1975 года, вот так он выглядел:

В конце 1975 года (ноябрь-декабрь) олимпийская сборная СССР под руководством Константина Бескова совершила вояж в далёкую Австралию. Было необычное турне — играть пришлось 6 матчей с одним и тем же соперником, первой сборной Австралии.

Советская команда по сути представляла собой сборную общества Динамо. К преобладающим по количеству игрокам московского Динамо были добавлены Александр Дамин от Киева, Манучар Мачаидзе, Давид Кипиани и Владимир Гуцаев от Тбилиси. Ещё один защитник был взят из ЦСКА , это Валентин Уткин.

Из ЦСКА же был взят и врач — Иван Боднарук. Так что К.И. Бесков работал с этим кандидатом наук уже давно, в сборных.

Турне в Австралию оказалось непростым. В первом городе страдали от нашествия местных мух, или буш-флай как их там называют. Мухи эти облепляли все части тела на открытом воздухе, в помещения не залетали. На первой тренировке вся энергия тратилась только на работу руками, чтобы отогнать этих пустынных мух. Местные же на них не обращали внимания, так и ходили по улицам с мухами на физиономиях.

Боднарук разузнал о каком-то местном снадобье против этих мушек, потратились, закупились. Но не пригодилось. Налетел ураган, и мухи самоликвидировались. Но играли в дождь и с штормовым ветром.

Австралийцы во всех 6 матчах лупили по ногам наших игроков без зазрения совести. У многих были ушибы. И лишь мастерство Ивана Боднарука помогло быстро восстанавливаться игрокам — как-никак кандидат медицинских наук, да ещё и тема его.

Дальнейший путь Ивана Боднарука в сборной СССР или в клубах мне не удалось проследить. Но вот в 1981 вновь Иван Михайлович оказался вместе с К.И.Бесковым на одной скамейке.

И теперь на этой скамейке нет «свободных мест» — всех установили, всех опознали.