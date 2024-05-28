Готовый тренер для топ-клуба. «Брайтон» зря решил расстаться с Де Дзерби – теперь это цель «Челси» и МЮ

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вчера, 09:16

Итальянец отлично работал с «чайками».

Череда тренерских отставок – составляющая итогов сезона. «Бернли» уже прощается с Венсаном Компани, которого неожиданно зовут в «Баварию». «Брайтон» тоже расстаётся с наставником – об уходе Роберто Де Дзерби сообщили ещё в мае. Потенциально это серьёзная ошибка, которая превратит клуб в аутсайдера АПЛ .

Удержал «чаек» после ухода Поттера

До этого Грэм Поттер творил историю в «Брайтоне». Команда долго болталась на окраине турнирной таблицы, участвовала в борьбе за выживание. Два сезона потребовалось менеджеру на отстройку коллектива, зато на третий «чайки» вдруг заскочили на 9-е место. Понятно, что до борьбы за еврокубки было ещё далеко, но команде уже не приходилось высчитывать расклады в подвале. Да и игра выстраивалась интересная – Поттер успевал готовить план под каждого соперника. Благодаря этому даже с грандами «Брайтон» набирал очки. В сезоне-21/22 были ничья и победа над «Арсеналом», ничья с «Ливерпулем», победа и ничья с «Лестером», две ничьи с «Челси».

Когда Грэм решил отправиться в «Челси», спасать ситуацию пригласили Роберто Де Дзерби. Тогда единственный длительный отрезок на топ-уровне у него был в «Сассуоло» – 3 сезона в Серии А. Англичане рисковали: нужно было вписаться в насыщенный график АПЛ и выдержать высочайший уровень конкуренции.

И «чайки» стали даже лучше. Итальянец поддержал заданный предшественником темп и стартовал с 3:3 против «Ливерпуля». После пробуксовки на первых порах «Брайтон» ударно вернулся зимой: 1 поражение в 7 турах после паузы. Снова разобрали мерсисайдцев – 3:0.

Так команда закрепилась в борьбе за топ-5 и финишировала на 6-й строчке, обогнав «Астон Виллу». Даже это позволило «Брайтону» попасть в Лигу Европы. Таким образом, клуб выдал свой лучший сезон в Премьер-Лиге.

Даже нынешний результат – прыжок выше головы

В ожиданиях от команды отталкиваться от прошлогоднего результата нельзя. На поверхности сразу несколько причин. Во-первых, тот максимум они показали, не играя в еврокубках – график был не такой насыщенный, его «чайки» выдерживали. Во-вторых, клуб в межсезонье занимался распродажей лидеров и закупкой новых активов, но никак не усилением под ЛЕ . Ушли два лидера в центре поля – опорник Мойсес Кайседо и центрхав Алексис МакАллистер, а основного вратаря Роберта Санчеса отдали в «Челси». Так к дебюту в еврокубках не готовятся. Вдобавок к этому «Брайтон» оставался во второй половине лиги по зарплатной ведомости (13-е место).

Поэтому в новый сезон коллектив входил даже более слабым по сравнению с предыдущим. «Чайки» до октября ещё держали марку – но тогда началась групповая стадия ЛЕ , плюс посыпались травмы. Де Дзерби постоянно не хватало кого-то из стартовой обоймы: то Уэлбека, то Эступиньяна, то Митомы, то Фергюсона, то ещё кого-то.

Конечно, нынешний результат в виде 11-го места в чемпионате, вылета из ЛЕ в 1/8 финала – не оверперформанс. Но и точно не провал. Коллектив финишировал примерно там, где и должен быть, даже чуть выше, учитывая риск развалиться по ходу сезона.

Появились разногласия

Такой откат никакому тренеру не понравится. И ладно, если причина крылась бы в игровой плоскости – но команда топталась на месте из-за избранного руководством вектора развития. Список потерь уже описали. Де Дзерби потерял системообразующих опытных полузащитников и вратаря. Можно списать на необходимость как-то жить – финансы у клуба скромные, а «Челси» и «Ливерпуль» предлагали солидные деньги. Но под еврокубковую кампанию требовалось усиление.

Руководство же закупилось новой партией молодых талантов, которые в будущем могут выстрелить. Состав «Брайтона» пополнили 22-летний форвард Жоао Педро, 20-летний опорник Карлос Балепа, 21-летний вратарь Барт Вербругген. Другая крайность – 38-летний Милнер. Достаточно опытный, но уже прошедший пик. Он отыграл только 15 матчей в минувшем чемпионате.

По слухам, у Де Дзерби накопились разногласия с руководством клуба по поводу развития команды. Боссы делали акцент на трансферах ветеранов и молодых перспективных игроков. Первые должны были передавать опыт, вторые – активно его перенимать, что ускоряло бы процесс развития. Роберто же хотел более зрелых исполнителей в систему, чтобы удержать взятую планку в новом сезоне. Компромисс так и не нашли, во многом этим объясняется решение расстаться.

Итальянца хотят пригласить топы

В любом случае Роберто набил достаточно шишек, чтобы двинуться по карьерной лестнице дальше. Ещё в предыдущем сезоне его причисляли к молодым тренерам, которые в перспективе могут зайти в топ-клуб. Тем более АПЛ – отличная школа, которая даёт огромный запас прочности.

Поэтому весной итальянца сватали более-менее во все европейские гранды, которые в межсезонье собирались менять тренера. Роберто был в списках «Баварии», «Барселоны», «Ювентуса», «Милана». Ни с кем в итоге до соглашения дело не дошло – хотя с мюнхенцами были предметные переговоры.

К лету активизировались «Манчестер Юнайтед» и «Челси». «Аристократы» вдруг решили расстаться с Маурисио Почеттино, хотя тот улучшил показатели команды по сравнению с предыдущим сезоном, оформил структуру игры. Вторые всё ещё думают по поводу тен Хага. Сам голландец говорит о доверии со стороны руководства, инсайды сигнализируют об обратном.

Роберто предстоит выбирать. Оба варианта довольно токсичны – может, лучше и отпуск взять.