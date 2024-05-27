«Манчестер Юнайтед» связался с представителями Франка и Почеттино

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вчера, 15:38

На этой неделе руководители «Манчестер Юнайтед» тщательно проанализируют прошедший сезон и определят будущее главного тренера .

По информации источника, клуб провёл переговоры с представителями из «Брентфорда» и , который ранее покинул «Челси».

На прошлой неделе официальные представители МЮ также провели переговоры с представителями , который с июля 2018 по декабрь 2021 года работал в тренерском штабе первой команды манкунианцев. В данный момент североирландец возглавляет «Ипсвич», с этой командой он по итогам сезона-2023/24 вышел в АПЛ .

Некоторое время назад «Ман Юнайтед» также контактировал с окружением Томаса Тухеля, который летом покинет «Баварию». Однако в английском клубе есть некоторые сомнения относительно того, является ли немецкий специалист подходящим вариантом на данный момент.