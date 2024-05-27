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«Манчестер Юнайтед» связался с представителями Франка и Почеттино

вчера, 15:38

На этой неделе руководители «Манчестер Юнайтед» тщательно проанализируют прошедший сезон и определят будущее главного тренера Эрика тен Хага.

По информации источника, клуб провёл переговоры с представителями Томаса Франка из «Брентфорда» и Маурисио Почеттино, который ранее покинул «Челси».

На прошлой неделе официальные представители МЮ также провели переговоры с представителями Кирана Маккенны, который с июля 2018 по декабрь 2021 года работал в тренерском штабе первой команды манкунианцев. В данный момент североирландец возглавляет «Ипсвич», с этой командой он по итогам сезона-2023/24 вышел в АПЛ.

Некоторое время назад «Ман Юнайтед» также контактировал с окружением Томаса Тухеля, который летом покинет «Баварию». Однако в английском клубе есть некоторые сомнения относительно того, является ли немецкий специалист подходящим вариантом на данный момент.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 18:57
35 млн бюджет который МЮ может предоставить на следующий сезон.
Кто возьмётся за такой МЮ? Немногие. Продать одновременно всех МЮ не сможет, придётся играть с теми кто есть. А накупил Тен Хаг непонятно для чего и продал хороших игроков. Теперь чтобы продать того же Антони хотя бы за 50 млн, если его возьмут, то вопрос ещё будет с зарплатой, которую Антони не захочет сокращать и тем самым останется до окончания контракта в МЮ. Продлили вроде Марсьяла который играет по настроению.
В общем перечислять всех не буду, но МЮ даже шёл на 1 месте по фонду заработной платы в МЮ, когда играл Роналду, после идёт МС. И продать некоторых игроков будет сложно, тем более в одно окно. А строить заново в такой ситуации команду кто будет, учитывая что болельщики МЮ платят за абонемент также как болельщики МС и ждать результатов никто не будет. Тогда болельщики потребуют снизить цены, а МЮ так не сможет, ведь у них огромный долг. Сейчас МЮ это уже не тот МЮ, где Фергюсону предоставили 6 сезонов, сейчас будут требовать результат за 2 сезона.
Поэтому Тен Хага оставят или он сам уйдёт когда не выдержит давление болельщиков.
И мало кто согласится заменить Тен Хага, если хоть немного сомневается.
5uynjh3qe99y
5uynjh3qe99y
вчера в 17:53
В этом сезоне тренер был не на высоте.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:17, ред.
Рэтклиф тоже не конкретный как глейзеры. Уволил уже бы ЭТХ. Зачем за его спиной проводить переговоры???
me97hu9tsu4t
me97hu9tsu4t
вчера в 16:01
Это они зря хотят их пригласить
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:45
Кого нибудь да выберут,без тренера не останутся.
Гость
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