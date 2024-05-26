Гвардиола намерен покинуть «Манчестер Сити» летом 2025 года

Пеп Гвардиола может покинуть должность главного тренера «Манчестер Сити».
По данным источника, испанец планирует уйти из манчестерского клуба летом 2025 года.
Отмечается, что руководство «горожан» хочет сохранить Гвардиолу, предложив ему новый контракт.
С Баварией онтак и не выиграл ЛЧ.
Знаешь почему? Потому что Бавария не дала миллиард на трансферы
С Баварией онтак и не выиграл ЛЧ.
Знаешь почему? Потому что Бавария не дала миллиард на трансферы
Гвардиола сделал лучшую Барселону в истории, а теперь МС переписал все рекорды в лиге. Почему он должен в среднем клубе тренировать, если он создан для топов?
Гвардиола сделал лучшую Барселону в истории, а теперь МС переписал все рекорды в лиге. Почему он должен в среднем клубе тренировать, если он создан для топов?
Извините это как-то меняет суть сказанного мною.
Перес избирается так как впервую очередь болельщики Реала не видят альтернатив к нему. Как выяснилось кандидаты просто не подали свои заявки, возможно по этой причине, так как Перес все равно наберёт большее количество голосов.
Это я к чему, к тому что если Гвардиола не выиграет ЛЧ в течение 3 сезонов как в Баварии, то кресло Переса зашатается, на очередных выборах. А Гвардиоле не дадут столько времени как в МС, то есть 7 сезонов.
Извините это как-то меняет суть сказанного мною.
Перес избирается так как впервую очередь болельщики Реала не видят альтернатив к нему. Как выяснилось кандидаты просто не подали свои заявки, возможно по этой причине, так как Перес все равно наберёт большее количество голосов.
Это я к чему, к тому что если Гвардиола не выиграет ЛЧ в течение 3 сезонов как в Баварии, то кресло Переса зашатается, на очередных выборах. А Гвардиоле не дадут столько времени как в МС, то есть 7 сезонов.
Говорить нужно на поле. Этот МС вынес Реал в одну калитку. Уровень игры у команды Гвардиолы запредельный, поэтому и переписывают рекорды.
Говорить нужно на поле. Этот МС вынес Реал в одну калитку. Уровень игры у команды Гвардиолы запредельный, поэтому и переписывают рекорды.
Приняли иуду без проблем. Не важно он воспитанник Барселоны или нет, просто иуда.
Гвардиола туда не пойдёт. Но даже если представить и такой вариант, они будут рады.
Приняли иуду без проблем. Не важно он воспитанник Барселоны или нет, просто иуда.
Гвардиола туда не пойдёт. Но даже если представить и такой вариант, они будут рады.
Просто Пеп воспитанник Барселоны, болельщики Реала могут быть против.
Тем более с МС кубок ЛЧ пришлось ждать 7 сезонов, а в Реале столько ждать не будут.
Просто Пеп воспитанник Барселоны, болельщики Реала могут быть против.
Тем более с МС кубок ЛЧ пришлось ждать 7 сезонов, а в Реале столько ждать не будут.
Гвардиола в АПЛ сотворил историю. Этот гений мог бы и в Барселоне задержаться на десять лет, если не бездарное руководство.
Гвардиола в АПЛ сотворил историю. Этот гений мог бы и в Барселоне задержаться на десять лет, если не бездарное руководство.