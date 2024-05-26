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Гвардиола намерен покинуть «Манчестер Сити» летом 2025 года

26 мая 2024, 23:23

Пеп Гвардиола может покинуть должность главного тренера «Манчестер Сити».

По данным источника, испанец планирует уйти из манчестерского клуба летом 2025 года.

Отмечается, что руководство «горожан» хочет сохранить Гвардиолу, предложив ему новый контракт.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:28
Потому что ему все условия создают.
С Баварией онтак и не выиграл ЛЧ.
Знаешь почему? Потому что Бавария не дала миллиард на трансферы
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 15:43, ред.
Есть такое.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 13:26
Поэтому Перес активно работает с судейским комитетом, чтобы помогали им в ЛЧ. Иначе защатают кресло. Даже когда мяч в воздухе атаку прерывают, чтобы отвести угрозу от ворот сливочных. Кто разбирается в футболе прекрасно это видит. Тянут профессионально!
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 13:21
Он вам не Мауринью, не Анчелотти.
Гвардиола сделал лучшую Барселону в истории, а теперь МС переписал все рекорды в лиге. Почему он должен в среднем клубе тренировать, если он создан для топов?
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 11:57, ред.
Клуб принадлежит болельщикам («socios»), ежегодно выплачивающих достаточно большие членские взносы, имеющих статус «членов клуба», структура похожее на общество с ограниченной ответственностью, они избирают президента путём голосования.

Извините это как-то меняет суть сказанного мною.
Перес избирается так как впервую очередь болельщики Реала не видят альтернатив к нему. Как выяснилось кандидаты просто не подали свои заявки, возможно по этой причине, так как Перес все равно наберёт большее количество голосов.

Это я к чему, к тому что если Гвардиола не выиграет ЛЧ в течение 3 сезонов как в Баварии, то кресло Переса зашатается, на очередных выборах. А Гвардиоле не дадут столько времени как в МС, то есть 7 сезонов.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 04:39
Увидеть бы этого рекордсмена в среднем клубе один раз и посмотреть что он из себя представляет.
Cules2013
Cules2013 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
27 мая в 19:48
Очень смешно. Последний раз, когда Переса реально выбирали - это был 2004 год. С 2009 года он выбирается и переизбирается безальтернативно. Более того, памятуя о том, как он в 90-х проигрывал выборы и как в 2006 ему пришлось уйти в отставку, в 2012 он переписал устав под себя так, что соперники изначально не допускались к выборам, потому что нужно иметь больше 20 лет членского стажа и состояние в 15% от бюджета Реала, т.е. более 100 млн евро. В Реале уже 15 лет всё решает только один человек - Флорентино Перес.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ AgamagA_______ (раскрыть)
27 мая в 18:37, ред.
Я всего лишь предположил такой вариант, так как не исключено. Болельщики Реала играют не последнюю роль в Реале, захотят Гвардиолу он будет тренером Реала или если не захотят его не будет. Перес избирается болельщиками, поэтому слово болельщиков имеет вес.
112910415
112910415
27 мая в 18:27
нет смысла загадывать заранее
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 1580556558 (раскрыть)
27 мая в 15:51
Фантазировать можно сколько угодно на эту тему.
Говорить нужно на поле. Этот МС вынес Реал в одну калитку. Уровень игры у команды Гвардиолы запредельный, поэтому и переписывают рекорды.
1580556558
1580556558 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
27 мая в 15:24
Не меньше? Разве что в последние пару-тройку лет. Но сколько они еще в судейскую заносят не известно. Ну и дело на МС все пытаются завести, но никак не могут, почему? Наверное тоже откупаются. А вот на конкурентов то дела даже заводить не пытаются.
альсато
альсато
27 мая в 12:43
до лета 25го еще дожить нужно)))))
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
27 мая в 12:17
Конкуренты тратят не меньше, а рекорды переписывает только Гвардиола.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Rafael Benitez (раскрыть)
27 мая в 12:14
Болельщики Реала что-то решают разве? Кто их вообще спрашивает? Или они были против перехода Фигу? Приняли как своего и ходили в майках с его фамилией.
Приняли иуду без проблем. Не важно он воспитанник Барселоны или нет, просто иуда.
Гвардиола туда не пойдёт. Но даже если представить и такой вариант, они будут рады.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Indzaghi (раскрыть)
27 мая в 12:09
Гвардиола туда никогда не пойдёт.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 мая в 09:18
Если Сити снова покажет, что даёт ещё один миллиард долларов на усиление состава, то он останется.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Indzaghi (раскрыть)
27 мая в 08:12
Маловероятно хотя все возможно.
Просто Пеп воспитанник Барселоны, болельщики Реала могут быть против.
Тем более с МС кубок ЛЧ пришлось ждать 7 сезонов, а в Реале столько ждать не будут.
qgjprzghbgm9
qgjprzghbgm9
27 мая в 07:04
Он просто хочет, что бы его начали усиленно уговаривать остаться.
b7xyw2b2vmu8
b7xyw2b2vmu8
27 мая в 05:27
Ещё есть время для уговоров
Igo0rek
Igo0rek
27 мая в 05:21
Гвардиола явно устал, но все же надеюсь, что удастся продлить с ним контракт.
Франц Кафка
Франц Кафка
27 мая в 05:08
Никуда он не уйдёт. Выбивает себе новый контракт
Indzaghi
Indzaghi ответ AgamagA_______ (раскрыть)
27 мая в 04:43
Может, Гвардиола таким образом дает понять Пересу , что он в след. году будет свободен и готов перейти в Реал Мадрид .
Шишанутый
Шишанутый
27 мая в 00:47
Почуел лысый шарлатан что Сити сдувается и первым побежал с тонущего корабля. Куда теперь он намылился?? Наверно в ПСЖ будет побеждать чемпеонат и кубок Франций разводя шейхов на сто милионные трансферы.
AgamagA_______
AgamagA_______
27 мая в 00:33
Всего лишь слухи, пока не продлит контракт.
Гвардиола в АПЛ сотворил историю. Этот гений мог бы и в Барселоне задержаться на десять лет, если не бездарное руководство.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
26 мая в 23:35
Гвардиола и Гасперини два революционеров в футболе.
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