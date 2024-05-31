«Куяба» – «Интернасьонал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Куяба» – «Интернасьонал», который состоится 1 июня 2024 года
«Куяба»
«Золотые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бразилии находятся на последней строчке. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Куябы» за последнее время. В рамках матча 1/16 Кубка Бразилии с общим счётом 1:2 по сумме двух встреч «Куяба» проиграла «Гоясу».
30 мая с минимальным счётом на выезде «Золотые» взяли верх над «Ланусом» из Аргентины.
«Интернасьонал»
«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице бразильской Серии A занимают десятое место. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Золотыми», вспомним недавние матчи с участием «Интернасьоналя». В рамках матча 4-го тура чемпионата Бразилии на своём поле со счётом 1:1 вничью сыграли «Красные» с командой «Атлетико Гойаненсе».
29 мая в рамках матча 6-го тура группового этапа Южноамериканского кубка со счётом 2:1 «Бельграно» выиграло на выезде у «Интернасьоналя».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Куяба» – 3.20
- Ничья – 3.15
- Победит «Интернасьонал» – 2.38
- Победит «Интернасьонал» с форой -1.5 гола – 4.50
- Тотал голов больше 1.5 – 1.50
- Тотал голов меньше 1.5 – 2.45
Статистика
- Четыре победы одержали «Золотые» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Красные» выиграли своих соперников в двух встречах
- Четыре очные игры команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за матч.
Прогноз
С коэффициентом 3.15 в предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на ничью. Ни одна из команд не уйдёт с поле побеждённой в будущей встрече.