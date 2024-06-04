Пришёл, увидел, победил по-бельгийски. Как стать чемпионом, отставая на 19 очков

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вчера, 23:53

Подводим итоги чемпионата Бельгии.

Первенство Бельгии выиграл «Брюгге» из одноимённого города. В 19-й раз и после годичного перерыва. Казалось бы, что ничего удивительного. Но после первого этапа «Брюгге» отставал от лидера «Юниона» на 19 очков и меньше всего напоминал будущего чемпиона.

Чемпионат Бельгии состоит из двух частей. Сначала 16 команд играют в два круга. Затем шесть сильнейших разыгрывают титул и путёвки в еврокубки. На старт второго этапа команды вышли с очками, набранными в матчах между собой. Вторая шестёрка также проводит свой мини-турнир, победитель которого спорит с пятой командой первого секстета за билет в Лигу конференций. Наконец, четверо слабейших определяют двух неудачников и участника переходных матчей.

Подождите до юбилея

Если бы чемпионат Бельгии разыгрывался по той же формуле, что и Российская Премьер-Лига, то «Юнион» бы выиграл с большим преимуществом. Это был бы 12-й титул «апачей» и первый за 89 лет. «Динамо» с его 48-летним периодом ожидания стоит в сторонке. Когда-то «Юнион» из столичного района Сент-Жиллуаз был сильнейшим клубом не только Бельгии, но и всей Европы. В 30-е годы он три раза подряд выигрывал первенство страны, оставаясь непобедимым на протяжении 60 встреч. Всего же на счету «юнионистов» 11 титулов. Но потом клуб пришёл в упадок и докатился до самых низов бельгийского футбола. Но десять лет назад «Юнион» попал в хорошие руки, и началось стремительное восхождение. Впрочем, история «апачей» — тема отдельной статьи. Если кратко, то в 2021 году после 48-летнего перерыва «Юнион» вернулся в элитный дивизион. И сразу стал вторым. Через год — третьим. В Европе «юнионисты» тоже смотрелись вполне достойно.

«Юнион» не стал дожидаться 90-летнего перерыва со дня последнего чемпионства и блестяще провёл первый этап. «Андерлехт» отстал на 7 очков, а действующий чемпион «Антверпен» — на 18. «Брюгге», не лучшим образом проведший первый этап — на 19. После пересчёта у «Юниона» 35 очков, у «Андерлехта» — 33, у «Антверпена» и «Брюгге» — по 26. Казалось, «Юнион» должен довести дело до логического конца. Но в итоге остался только вторым. А банк сорвал «Брюгге», который на первом этапе меньше всего был похож на будущего чемпиона.

Радикальные меры

В чём же секрет преображения «Брюгге»? После первого этапа фламандцы отправили в отставку норвежского тренера Ронни Дейлу, который не проработал и года. Рискованный, если не авантюрный шаг. Как и назначение исполняющим обязанности главного тренера наставника молодёжной команды Никки Хайена. Искать нового тренера не было времени. Но на втором этапе «сине-чёрные» показали фантастический результат — 7 побед и только 3 ничьих в 10 матчах. Команда Хайена не смогла обыграть только соседей из «Серкль Брюгге» — 1:1 и 0:0. И «Юнион» на своём поле — 2:2. «Юнионисты» начали второй этап с четырёх поражений, «Андерлехт» тоже сорил очками. В итоге за два тура до финиша «Брюгге» вырвался вперёд и уже своего не упустил. На финише «сине-чёрные» опередили «Юнион» на одно, а «Андерлехт» — на 4 очка.

Кто же выиграл с «Брюгге» чемпионский титул? Ворота защищал опытнейший Симон Миньоле. Справа в обороне ганец Денис Одои, слева — Максим Де Кёйпер. Пару центральных защитников обычно составляли опытный Брендон Мехеле и юный Йорне Спилер. Пара опорников — норвежец Хуго Ветлесен и нигериец Рафаэль Оньедика. В шестой раз стал чемпионом страны капитан команды, атакующий полузащитник Ханс Ванакен. Крайние нападающие — поляк Михал Скораш и норвежец Андреас Сков Ольсен. И центральный нападающий — бразилец Игор Тиаго. Из всей этой компании Доменико Тедеско вызвал в сборную Бельгии только одного футболиста — Де Кёйпера. Представительство «Андерлехта» чуть больше — два защитника. Опытнейший Ян Вертонген и молодой Зено Дебаст. Зато «бело-лиловые» делегировали сразу четырёх человек в сборную Дании — вратаря Каспера Шмейхеля, полузащитника Томаса Дилейни и форвардов Каспера Дольберга с Андреасом Дрейером. Последний когда-то неплохо играл в «Рубине».

Утешение в виде Кубка

Но «Юнион» не остался без трофея. «Апачи» выиграли Кубок Бельгии. В четвертьфинале был обыгран со счётом 2:1 «Андерлехт». Полуфинал состоял из двух встреч. Первая осталась за «Брюгге» (2:1), но в ответной игре «юнионисты» взяли реванш (2:0). В финале «Юнион» играл с уже бывшим чемпионом и прошлогодним владельцем трофея «Антверпеном» и победил 1:0. Это первый за 110 лет Кубок Бельгии, завоеванный клубом из Брюсселя. Команда немецкого тренера Александера Блессина может занести сезон в актив. В отличие от «Антверпена», который занял итоговое шестое место и остался без еврокубков.

Лавры лучшего бомбардира достались Кевину Денкею из «Серкль Брюгге». На счету тоголезца 27 голов. Три года назад «зелёно-чёрные» приобрели африканца у французского «Нима» за 2,5 миллиона долларов. Наверняка стоимость 23-летнего нападающего подскочила в разы. Говорят, Кевином активно интересуется клуб Российской Премьер-Лиги. Пока не будем уточнять, какой именно. Уже упомянутый бывший рубиновец Андреас Дрейер забил на 8 мячей меньше. А приз лучшему вратарю неожиданно достался Мартену Вандеворту из «Генка». Но в будущем сезоне 22-летний голкипер отправится в «РБ Лейпциг».

Раз уж мы вспомнили «Генк», то надо вспомнить и клуб с похожим названием — «Гент». Команды завершили первый этап с одинаковым количеством очков — по 47. Но разница мячей оказалась лучше у «Генка» — +20 против +15. Поэтому он отправился в первую шестёрку, а «Гент» — во вторую. «Генк» в итоге финишировал пятым, а «Гент» выиграл утешительный турнир. В прошлое воскресенье соперники встретились вновь и разыграли путёвку в Лигу конференций. «Гент» выиграл 1:0 и будет представлять Бельгию в третьем по значимости еврокубке. «Брюгге» и «Юнион» выступят в Лиге чемпионов, а «Андерлкхт» и «Серкль Брюгге» возьмут старт в Лиге Европы.