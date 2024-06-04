Финал Кубка и вылет из РПЛ. «Балтика» не смогла угнаться за двумя зайцами

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вчера, 09:33

Балтийцы покинули элиту, а Игнашевич — Калининград.

Четверть века не было в элитном дивизионе «Балтики». И вот в прошлом году калининградцы шагнули в Премьер-Лигу. Команда Сергея Игнашевича оставила очень приятное впечатление, особенно во второй части чемпионата. Но в итоге заняла предпоследнее место и покинула класс сильнейших. Балтийцы могли выиграть Кубок страны. Но вы всё видели. Хрустальный трофей отправился в Санкт-Петербург.

Заложники схемы «осень — весна»

Как ни крути, а сезон «Балтики» оказался неудачным. Главная задача — закрепиться в Премьер-Лиге, — не выполнена. Вторая — выиграть Кубок, — тоже. И вылет балтийцев из высшего общества во многом обусловлен неудачной игрой в осенней стадии первенства. Калининградцы ушли на зимнюю паузу предпоследними, проиграв 11 встреч из 18 и забив меньше всех в лиге — 12 мячей. Зимой состав команды пополнили сразу 12 футболистов. Среди них Кевин Андраде, Диего Луна, Данила Козлов, Виталий Лисакович, Юрий Ковалёв, Кирилл Капленко, Алекс Фернандес, Дмитрий Рыбчинский. По сути, на втором этапе играла совершенно новая команда, которую успел собрать и сделать сыгранной Сергей Игнашевич. Но наверстать упущенное новая «Балтика» не сумела.

Уверен, что если бы чемпионат России проводился по адекватной для нашей страны схеме «весна — осень», балтийцы бы остались в Премьер-Лиге. Клуб смог бы укрепить состав, а Игнашевич — подготовить сильную команду. Но у нас действует система «осень — весна». Перерыв между двумя чемпионатами чрезвычайно мал, особенно для дебютантов. Повышение в классе требует качественных изменений в составе. Например, можно увеличить количество легионеров в заявке, да и просто подобрать исполнителей имеющих опыт игры на высшем уровне. Другой новичок — «Рубин», смог провести ремонт на ходу, а «Балтика» в силу разных причин — нет. Поэтому и большие потери в первой части сезона.

Во второй части первенства балтийцы выглядели куда солиднее. Новички влились в состав. Команда стала много забивать. Были одержаны яркие победы, например 7:1 над «Ахматом» или 3:1 над ЦСКА в Калининграде. Параллельно калининградцы продвигались в Кубке и добрались до финала. Но четыре заключительных матча чемпионата и кубковый финал «Балтика» проиграла, причём в обновлённом составе. В итоге — неутешительный результат. И дело не только в формуле чемпионата.

Нельзя объять необъятное

Вспомните, сколько раз «Балтика» проигрывала, пропуская на последних минутах. В Екатеринбурге пропустили на пятой добавленной, а в домашней игре с «Динамо» — сразу два — на 93-й и 99-й. А это четыре потерянных очка, которых так не хватило на финише. Если бы не эти неудачи, то можно было бы побороться в переходных матчах. «Зенит» тоже забил победный мяч, когда 90 истекли. И в этих встречах балтийцам явно не хватило сил в концовке. Всё же скамейка у калининградцев коротковата. Особенно для борьбы на два фронта.

Тогда, скажите на милость, зачем был нужен «Балтике» этот Кубок? Нет, речь не идёт о сознательном сливе турнира. Но можно было поставить в кубковых матчах резервистов. Пусть бы не дошли до финала. В следующем, возможно более спокойном сезоне, можно было бы побороться. А в ситуации, где каждое очко на вес золота и каждый боец на счету, распылять силы на два турнира было опрометчиво. Победы над «Ростовом» и «Спартаком» в Кубке отобрали столько сил физических и моральных. К тому же эйфория от выхода в финал тоже не пошла на пользу. Не согласны? Посмотрите на результаты последних туров чемпионата. В итоге «Балтика» осталась без Премьер-Лиги и без Кубка. Как в известной пословице, вынесенной в заголовок.

Что будет дальше?

«Балтика», впрочем, как и два других аутсайдера сезона — «Сочи» и «Урал», не производит впечатления развалин, какими были команды, покинувшие элиту в прошлом — будь то «Тамбов», «Химки», «Торпедо», «Арсенал», «Анжи». Команда очень симпатичная и перспективная. В таком составе и с таким тренером балтийцы способны вернуться в Премьер-Лигу через год. Но такого тренера в новом сезоне больше не будет. Сразу после финала Кубка России Сергей Игнашевич объявил о своём уходе из команды.

Причину своего ухода Сергей Николаевич объяснять не стал. Конечно, первым делом подумалось, что Игнашевич возглавит ЦСКА , где провёл 14 замечательных сезонов в качестве игрока. В подтверждение этой версии говорила отставка тренера армейцев Владимира Федотова, случившаяся в понедельник. Но пока «красно-синие» хранят молчание. Более того, приходят инсайды, что ЦСКА склоняется к кандидатуре Марко Николича. Поживём-увидим. Но из «Балтики» Игнашевич ушёл.