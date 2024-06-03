В АПЛ дико успешный трансферный сезон. Райс и Палмер покорили сердца в новых клубах

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вчера, 19:13

Много удачных подписаний.

Деклан Райс («Арсенал»)

«Арсенал» не поскупился, «Вест Хэму» заплатили огромные деньги – 105 млн евро, чтобы Деклан чаще наведываться на стадион «канониров». Артета получил идеального центрального полузащитника. Пусть лондонцам второй год подряд не хватило дыхания на финише, чтобы опередить «Манчестер Сити», Деклан доказал правильность ставки директора «Арсенала» Эду. Сомневались, стоит ли делать центральной фигурой парня из сборной Англии. Но нынешнее поколение радует, ирландский британец Райс стал звездой мирового масштаба.

Коул Палмер («Челси»)

Пришла помощь откуда не ждали. Палмер стал героем сезона, получил ценную награду. Только низкая позиция «Челси» в таблице АПЛ не позволила Коулу выиграть приз лучшему футболисту сезона, звание досталось Филу Фодену. У Палмера много голов и умные передачи. Умение хладнокровно реализовать пенальти и пробить издали выручали «Челси». «Манчестер Сити» отдал невероятного футболиста. Палмер раскрылся, но теперь надо доказывать на Евро и в АПЛ , что речь о стабильно растущем мастере, а не секундном герое.

Мики ван де Вен («Тоттенхэм»)

У скаутов «шпор» хороший вкус на центральных защитников. Правильно прочитали потенциал Ромеро, а теперь подписали молодого голландца ван де Вена. Мики недавно дебютировал за первую сборную Нидерландов, у него там достойные конкуренты вроде Де Лигта. Но в «Тоттенхэме» новичок из «Вольфсбурга» мгновенно показал класс. Можно отметить также Мурильо в «Ноттингем Форест» и Пау Торреса в «Астон Вилле», тоже классно сыграли в центре с оттяжкой на левый полуфланг. Но «шкаф» Микки перспективнее, ему всего 23 года.

Алексис МакАллистер («Ливерпуль»)

Клопп начал реформы, а Слот подхватит. И такие трансферы, как подписание у «Брайтона» чемпиона мира МакАллистера, помогут в будущем на непростом этапе перестройки после завершения эры Клоппа. Случайные и удачные для «Ливерпуля» отказы Кайседо и Лавии от переезда на «Энфилд Роуд» тоже помогли Алексису. Не оставили выбора, пришлось тащить команду. Аргентинец с характером, у него получается связывать линии, не забывая о результативности. У хавбека 5 голов и 5 ассистов. Не худший результат для первого сезона.

Жереми Доку («Манчестер Сити»)

Яркий, техничный, взрывной, быстро адаптировался, отогнал Грилиша от железной основы. Невысокий молодой бельгиец заслужил минуты на поле. Доку среди лучших новичков сезона, ведь левый вингер с порога начал обыгрывать сильных защитников АПЛ один в один. И добавил к технике умение отдать результативную передачу. У молодого футболиста 8 голевых пасов в АПЛ . Ещё три раза порадовал себя забитыми мячами. Доку будет прогрессировать, ведь ему всего 22 года. Грамотное подписание Гвардиолы.

Мохаммед Кудус («Вест Хэм»)

Вингер «Аякса» и сборной Ганы мог оказаться в более статусном клубе. Но гранды сомневались. А «Вест Хэм» доверился Кудусу и не прогадал. Мохаммед раньше не играл в лигах топ-5, выступал в Дании и Нидерландах. Но у 23-летнего вингера был опыт игры в Лиге чемпионов. Поэтому не удивляет бодрый старт – 8 голов и 6 ассистов. Появление Кудуса и ещё одного новичка Уорда-Прауса помогло «молотобойцам» в атаке, где уже были бразилец Пакета и англичанин Боуэн. Но останется ли Мохаммед в лондонском клубе?

Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»)

Травма сбила Мэддисона, его «шпоры» не попали в Лигу чемпионов. Зато Джеймс может занести себе в актив старт в новой футболке. Ушел из «Лестера» после вылета команды из АПЛ , спокойно сработался с толковым тренером Постекоглу, дарил фанатам радостные моменты. Сделал 9 голевых передач, забил 4 мяча. После травмы уже не было разговоров, что это лучший новичок сезона, но такое впечатление оставил в дебюте. Джеймс играет круто, пригодится «Тоттенхэму» в будущем сложном сезоне.

Росс Баркли («Лутон»)

«Лутон» вылетел, как и было предначертано бюджетами клубов АПЛ . Но скромная команда не заняла последнее место. Одна из причин – классная игра Баркли. Бывший игрок сборной Англии и «Эвертона» не стал звездой «Челси». Зато после непростых приключений Баркли дали ещё один шанс. Росс порадовал в «Лутоне», забил 5 голов, отдал 4 ассиста. «Астон Вилла», где Баркли когда-то играл в аренде, может забрать футболиста. Баркли мечтает о еврокубках, для него это идеальный вариант, даже если практики станет меньше.

Кай Хаверц («Арсенал»)

Хаверц метил в список разочарований сезона. А потом гол за голом, эксперимент за экспериментом — и завоевал симпатии публики. Разумеется, за немца постоянно переплачивают. Кай в «Челси» и «Арсенале» не стал главной звездой. И одновременно не испортил «канонирам» сезон. Хаверц плох как «девятка», но играл также в центре поля. Забил 13 голов, сделал 7 ассистов в АПЛ . У Кая по-прежнему хватает слабых поединков, но он втащил себя в этот список. Огорчал «Челси», «Тоттенхэм» и МЮ . Странный футболист, но принес пользу.

Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»)

Как и Хаверц, попадает сюда за наличие характера и воли. Гвардиол не сдался после сложного дебюта. На решающем отрезке сезона хорватский крепыш, который закрывал проблемную для «горожан» позицию левого защитника, показал себя в атаке. У Йошко 4 гола и 1 ассист. Были позиционные ошибки без мяча, но Гвардиол набрал форму. В двадцать два года не каждый футболист заиграет так зрело. И хотя Гвардиол не инвертированный фулбек, как любят в АПЛ , Гвардиола доволен отношением хорвата в первом сезоне.

Джеймс Уорд-Праус («Вест Хэм»)