УЕФА назвал лучшего игрока сезона в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2023/2024. Напомним, «сливочные» в финале обыграли дортмундскую «Боруссию».
На счету Винисиуса 10 матчей, в которых он забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.
Я лично думал, что дадут Кроосу, как дань уважения карьеры немца, но выбрали Винисиуса. Из него лепят обладателя ЗМ. Если еще осенью было много разных его выходок, то весной ведет себя сдержанно, не провоцирует и не ввязывается в скандалы. Видно в Реале поработали над имиджем.
Хотя, не всё так однозначно. ЗМ вполне может получить Мбаппе. Ему достаточно выиграть Евро и отлично начать сезон. Пиар-служба Реала сделает всё остальное. Уже было такое с Роналдо и Каннаваро в 2002 и 2006 соответственно.
Я лично думал, что дадут Кроосу, как дань уважения карьеры немца, но выбрали Винисиуса. Из него лепят обладателя ЗМ. Если еще осенью было много разных его выходок, то весной ведет себя сдержанно, не провоцирует и не ввязывается в скандалы. Видно в Реале поработали над имиджем.
Хотя, не всё так однозначно. ЗМ вполне может получить Мбаппе. Ему достаточно выиграть Евро и отлично начать сезон. Пиар-служба Реала сделает всё остальное. Уже было такое с Роналдо и Каннаваро в 2002 и 2006 соответственно.