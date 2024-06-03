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УЕФА назвал лучшего игрока сезона в Лиге чемпионов

вчера, 14:19

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2023/2024. Напомним, «сливочные» в финале обыграли дортмундскую «Боруссию».

На счету Винисиуса 10 матчей, в которых он забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

УЕФА назвал лучшего игрока сезона в Лиге чемпионов

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:54
Мну бы лучшего дал Пересу!)
Из налоговой выходит с улыбкой!
Из воды сухим!
В базарный день лучше цыгана... торгует футболистами...))
arsenVS
arsenVS
вчера в 17:35
Как кто то писал выше лучший игрок Реала это их президент Флорентино Перес. Кто бы как бы к нему не относился это лучший президент клуба который только может быть. Он действительно способен собрать под свои знамена лучших игроков и очень грамотно вести финансовую политику . Поэтому кризисы , спад экономик и тд и тп не страшны Реалу. Пока у руля такой грамотный управленец Реал будет на коне.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 17:07
Карвахаль или Кроос больше заслужили, отдали этому персонажу только из-за скандалов вокруг него.
112910415
112910415
вчера в 16:01
да, заслужил !
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:51
Кросс больше всех заслужил,этот тип противный,ненавистный многими из за своей надменности,пиаром.Возвеличивают мерзавца.
Сильнее всех М Сити но Перес умнее всех,поэтому Реал обязан благодарить только Переса и больше никого.Я бы отдал ЗМ Пересу.
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:28
В принципе, любому из Реала могли бы дать. Реал выиграл именно командными усилиями, а не благодаря перфомансу одного из игрока. Даже Хоселу, который выходил на 5-10 минут, внес вклад в победу (дубль Баварии).

Я лично думал, что дадут Кроосу, как дань уважения карьеры немца, но выбрали Винисиуса. Из него лепят обладателя ЗМ. Если еще осенью было много разных его выходок, то весной ведет себя сдержанно, не провоцирует и не ввязывается в скандалы. Видно в Реале поработали над имиджем.

Хотя, не всё так однозначно. ЗМ вполне может получить Мбаппе. Ему достаточно выиграть Евро и отлично начать сезон. Пиар-служба Реала сделает всё остальное. Уже было такое с Роналдо и Каннаваро в 2002 и 2006 соответственно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:43
Кроос снова в пролете к сожалению
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 14:38
Пока Кейн и Мбаппе делят пальму первенства в гонке бомбардиров, Винисиус Жуниор забил почти столько сколько они, но и передач отдал не меньше, награда нашла своего героя!!!
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:32
Винисиус должен взять золотой мяч,это очевидно
Хотя многое будет зависеть от Евро
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:30
Действительно он был лучшим
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:26
Вполне заслуженно получил награду.
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