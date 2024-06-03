УЕФА назвал лучшего игрока сезона в Лиге чемпионов

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вчера, 14:19

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2023/2024. Напомним, «сливочные» в финале обыграли дортмундскую «Боруссию».

На счету Винисиуса 10 матчей, в которых он забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.