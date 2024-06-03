Форварды «Спартака» и «Зенита», чемпионский якорь «Краснодара». Худшие трансферы в РПЛ

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вчера, 14:15

Футболисты, которые задолжали фанатам сильную игру.

Манфред Угальде («Спартак») – 13 млн евро

Самый дорогой трансфер зимы в РПЛ , промах директора Амарала и тренера Абаскаля. Взяли лидера «Твенте», а тот не повторил успех ещё одного бывшего футболиста голландского клуба – Промеса. Подписали парня на замену Квинси, а у Манфреда 0 голов и 0 ассистов в РПЛ на данный момент. Ужасный старт, поэтому «Спартак» не чемпион. Также не выиграли Кубок России у «Зенита». У петербуржцев первый в истории требл, а у их давних врагов – Угальде, над стоимостью трансфера которого потешался Аршавин. Не стоило злорадствовать, но промах налицо.

Кевин Кастаньо («Краснодар») – 7.3 млн евро

Кастаньо смотрелся чемпионским парусом, а оказался якорем. Классный центральный хавбек из сборной Колумбии мог стать новичком в стиле Барриоса. Вильмар на старте карьеры в РПЛ изменил игру «Зенита» Семака. Помог создать чемпионский состав, ведь колумбиец добавил баланса в центре поля. Кастаньо оказался не таким зрелым мастером, поэтому «Краснодар» потерял верный шанс на титул глупыми осечками против слабых соперников. Но у Кевина будет второй шанс, так как летом Сперцян и Черников могут покинуть «Краснодар».

Вильсон Изидор («Зенит») – аренда за 1.35 млн евро

Фантастически нелепый трансфер. Как можно заплатить 1.35 млн евро за запасного игрока «Локомотива», но представлять его как надежду европейского футбола? Вильсон Изидор намного дальше от заявки сборной Франции, чем старик Кантона. Дешам хотя бы знает Короля Эрика. Крайний форвард не заиграл в связке с Кассьеррой, хотя колумбийцу удобнее играть с напарником в атаке. Вильсон не составил конкуренцию на фланге. Латералем тоже не стал, поскольку Семак прекрасно понимает, что «дыхалки» новичку на полноценные поединки на краю не хватит.

Жерзино Ньямси («Локомотив») – 3.5 млн евро

Можно попросить Лантратова оценить работу обороны «Локомотива» в прошедшем сезоне. Только приготовьтесь к матерным выражениям. Тикнизян слева умеет только атаковать. Фассон не всегда здоров. Морозова заменили на Ньямси – не стало лучше. Карпукас и Баринов провели не лучший сезон в опорной зоне, а один Сильянов не может сыграть за всех. Опытный Ньямси приехал зимой, чтобы стать вожаком обороны «Локомотива», но много месяцев набирал форму. Когда согнал жирок, то несколько раз играл грамотно, но Жерзино точно не впечатлил.

Марио Фернандес («Зенит») – 0.365 млн евро

Не смотрите на стоимость, в Санкт-Петербурге выдали 32-летнему латералю хорошую зарплату. Возможно, даже заплатили подъемные за выбор в пользу «Зенита», а не знакомого ему ЦСКА . В Москве обиделись и забрали свободным агентом Кругового. В ответ в «Зените» отправили своего парня в резерв, а в заявке держали бразильского россиянина Фернандеса. Марио не горит желанием играть в футбол, хотя ему нравится зарплата в Санкт-Петербурге. У Фернандеса мало сильных матчей, а планы клуба – ищут латераля, это лучшая оценка дебюта Марио.

Олег Рябчук («Спартак») – 6 млн евро

У «Зенита» был такой большой запас прочности, что даже неудачные трансферы – а в списке много новичков команды Семака, не помешали на финишном рывке собрать трофеи. Пришлось страдать и проигрывать, но «Зенит» взял кубки и медали. А «Спартак», который похожим образом ошибался на трансферном рынке, не выиграл ничего. Угальде и Рябчук – точно не худшие легионеры в РПЛ по уровню мастерства, но они удивительным образом не попали в игру команды Абаскаля. У Слишковича тоже не забегали как Зобнин. Латераль из Молдовы разочаровал.

Александр Коваленко («Зенит») – 2 млн евро

Бедняга перебрался в «Зенит». Формально выиграл трофеи, но оказался за бортом футбольного развития. Зачем Коваленко соглашался на переезд в Санкт-Петербург, если были другие варианты? Деньги, конечно же. В результате в Самаре получили свои 2 миллиона евро, хороший процент осел в карманах агента. А молодой футболист оказался настолько лишним в «Зените», что даже на замену не появляется. Ведущим клубам РПЛ надо сто раз думать, прежде чем приглашать молодых россиян. Преступно мариновать 20-летних парней на скамейке.

Хесус Медина («Спартак») – 6 млн евро

Вместо Медины за ЦСКА играл Файзуллаев, которого подписали за 500 тысяч евро. Аббосбек стал «Открытием сезона», а Хесус не повторил его успех, не оказался лидером «Спартака». Конечно, у парагвайца больше успешных эпизодов за сезон, чем у многих коллег. Но за 6 млн евро в нынешней РПЛ надо подписывать звезду под основу. Такой игрок должен возглавлять командный прогресс. Медина даже не смог выйти в финал Кубка страны со «Спартаком», вылетели от скромной «Балтики». Хесус Медина оказался «троянским конем» в «Спартаке».

Артур («Зенит») – 15 млн евро

Комментатор Черданцев думает, что у телезрителей нет интернета. Поэтому с большим энтузиазмом зачитывал во время трансляции финала против «Балтики» полные имена бразильцев из «Зенита». Артура зовут Виктором Гимараешем. Но даже если бы его звали де Асисом Морейрой, как Роналдиньо, то его дебют не получил бы высокие оценки. Артур не сыграл на 15 млн евро ни в атаке, ни по всему флангу. Это явно не худший футболист в РПЛ , но невысокий юркий бразилец ниже классом, чем Вендел и Клаудиньо, пускай опытные чемпионы играли вполноги.