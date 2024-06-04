ЦСКА Федотова называли самым здоровым конкурентом «Зенита». Несмотря на провал, расстаются друзьями

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вчера, 17:58

Слишком яркий первый сезон и обвал во втором.

От союза ЦСКА и Владимира Федотова ждали многого – казалось, тренер идеально подходит «армейцам». «Красно-синие» живут по средствам, не так просто даются трансферы – но и Федотов даёт результат в условиях дефицита. У Чалова были проблемы с психологией – специалист отлично работал с этой составляющей, раскрывал застоявшихся игроков. И тем обиднее, что москвичи решили расстаться со специалистом – объективно в этом едва ли есть вина самого Федотова. В любом случае, его 2 года в ЦСКА надо осмыслить – этот период подарил огромный спектр эмоций.

Взялся за возрождение Чалова и Облякова, выжимал максимум из Медины

Фёдор не мог вернуть голевое чутьё и рефлексировал сорвавшийся трансфер в «Кристал Пэлас», Облякову уделяли неоправданно мало внимания – он был незаметным хребтом команды. Федотов раскрыл и того, и другого. Форвард почувствовал, что тренер ему доверяет, стал хладнокровнее – и весь сезон 22/23 он поддерживал статус лидера «красно-синих». Плюс обновил свой рекорд результативности – 19 голов и 5 ассистов (15+7 в сезоне 18/19).

Универсальность Ивана же позволила Федотову заполнять пробелы на любых позициях – кто ожидал, что Обляков будет играть левого латераля? Затем он возвращался в центр поля, пока адаптировались Зделар и Мендес. Потом раскрылся в качестве инсайда. И в этом сезоне Федотов использовал его даже активнее.

Шикарный старт, просадка осенью – и феерия весной 2023

Чалов и Обляков – одни из тех, кто обеспечил «армейцам» яркий старт сезона 22/23 (ещё были Карраскаль и Медина). Команда сразу включилась в погоню за «Зенитом» – и первые 9 туров выдерживала темп гегемона. Проиграла петербуржцам в 5-м туре – но уже тогда было видно, что при Федотове ЦСКА ещё поборется. А вот на ударное продолжение осени сил не хватило. «Армейцы» теряли очки в 5 из 6 последних матчей.

Зато весной ответили на скепсис. В этот период «красно-синие» подкараулили спад «Спартака» с «Ростовом», ворвались в топ-3 и взяли серебро. А потом ещё и взяли Кубок, обыграв «Краснодар» Ивича – грамотной обороной перевели матч в серию пенальти, где надёжно сыграл Акинфеев.

Из-за Кубка и медалей ЦСКА называли самым здоровым и перспективным конкурентом «Зенита»

Потому что была надёжная основа – сыгравшийся костяк, системный тренер, который быстро интегрировал в команду свои идеи, гибкость исполнителей. Вдобавок Федотов знал, как играть против «Зенита». Хотя уже тогда «Спартак» стагнировал с Абаскалем, от «Ростова» не ждали повторения феноменального сезона, а у «Локомотива» и «Динамо» были туманные перспективы, ЦСКА считали единственным конкурентом чемпиону.

Новый сезон – снова опоздание с новичками, молодёжь в старте

Несмотря на обретённый статус, в новый сезон ЦСКА вступал с опасениями. Повторилась история с поздними трансферами – в клубе так и не нашли механизм, который бы обеспечил перевод денег за трансферы. В то же время недосчитались сразу нескольких ключевых игроков – Медины, Карраскаля и Зайнутдинова.

Поскольку клуб доверял тренеру, эти решения не назовёшь ошибочными – другое дело, что альтернативу надо было подготовить заранее. На деле Давила и Келвен приехали уже по ходу сезона и постепенно подводились к составу. В этот период Федотову приходилось ротировать состав молодёжью – тогда мы увидели на поле юных Кисляка, Лукина, Глебова. Не от лучшей жизни доверились Файзуллаеву – чудо, что он заиграл.

Неудачная попытка повторить прошлогодний перформанс

29 очков по итогам первой части чемпионата-22/23, 28 – по итогам первой части минувшего. ЦСКА при Федотове проводил осень примерно одинаково. И после паузы, казалось, снова оказался готов к рывку. Тем более опять назревал кризис команд в топ-3 – «Краснодар» потерял баланс и характер при Мусаеве, «Динамо» грешило поражениями, когда надо было сокращать отставание. Да и «Зенит» был не в лучшей форме. Параллельно продвигались по Кубку.

Например, по итогам 23 туров «армейцы» отставали от «Динамо» всего на 4 балла – и это с учетом, что последних лихорадило, отрыв можно было сокращать. На этот раз пограничная ситуация разрешилась не в пользу «красно-синих» — важные матчи они проиграли, завершив сезон без Кубка и на 6-й строчке.

Очередное затмение Чалова – с игроками часто возникали проблемы

Ещё раз – график был примерно одинаковый. Но невозможно раз за разом сводить спорные ситуации в свою пользу, когда для этого нужно выжимать максимум. У Чалова, в отличие от прошлого сезона, весна не задалась – на фоне разбирательств с новым контрактом он потерял место в старте, потом просела и результативность.

Такая ситуация при Федотове – не новость. Это жёсткий наставник, который не позволит оспаривать свой авторитет. Когда это попробовал сделать Карраскаль, он оказался на скамейке. С Мединой произошло то же самое. Но парагваец прислушался – и вернул себе статус лидера весной-2023. Просто теперь сложности возникли у Чалова.

В клубе решили, что импульс эффективнее доверия