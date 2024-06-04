ЦСКА Федотова называли самым здоровым конкурентом «Зенита». Несмотря на провал, расстаются друзьями

Слишком яркий первый сезон и обвал во втором.
От союза ЦСКА и Владимира Федотова ждали многого – казалось, тренер идеально подходит «армейцам». «Красно-синие» живут по средствам, не так просто даются трансферы – но и Федотов даёт результат в условиях дефицита. У Чалова были проблемы с психологией – специалист отлично работал с этой составляющей, раскрывал застоявшихся игроков. И тем обиднее, что москвичи решили расстаться со специалистом – объективно в этом едва ли есть вина самого Федотова. В любом случае, его 2 года в ЦСКА надо осмыслить – этот период подарил огромный спектр эмоций.
Взялся за возрождение Чалова и Облякова, выжимал максимум из Медины
Фёдор не мог вернуть голевое чутьё и рефлексировал сорвавшийся трансфер в «Кристал Пэлас», Облякову уделяли неоправданно мало внимания – он был незаметным хребтом команды. Федотов раскрыл и того, и другого. Форвард почувствовал, что тренер ему доверяет, стал хладнокровнее – и весь сезон 22/23 он поддерживал статус лидера «красно-синих». Плюс обновил свой рекорд результативности – 19 голов и 5 ассистов (15+7 в сезоне 18/19).
Универсальность Ивана же позволила Федотову заполнять пробелы на любых позициях – кто ожидал, что Обляков будет играть левого латераля? Затем он возвращался в центр поля, пока адаптировались Зделар и Мендес. Потом раскрылся в качестве инсайда. И в этом сезоне Федотов использовал его даже активнее.
Шикарный старт, просадка осенью – и феерия весной 2023
Чалов и Обляков – одни из тех, кто обеспечил «армейцам» яркий старт сезона 22/23 (ещё были Карраскаль и Медина). Команда сразу включилась в погоню за «Зенитом» – и первые 9 туров выдерживала темп гегемона. Проиграла петербуржцам в 5-м туре – но уже тогда было видно, что при Федотове ЦСКА ещё поборется. А вот на ударное продолжение осени сил не хватило. «Армейцы» теряли очки в 5 из 6 последних матчей.
Зато весной ответили на скепсис. В этот период «красно-синие» подкараулили спад «Спартака» с «Ростовом», ворвались в топ-3 и взяли серебро. А потом ещё и взяли Кубок, обыграв «Краснодар» Ивича – грамотной обороной перевели матч в серию пенальти, где надёжно сыграл Акинфеев.
Из-за Кубка и медалей ЦСКА называли самым здоровым и перспективным конкурентом «Зенита»
Потому что была надёжная основа – сыгравшийся костяк, системный тренер, который быстро интегрировал в команду свои идеи, гибкость исполнителей. Вдобавок Федотов знал, как играть против «Зенита». Хотя уже тогда «Спартак» стагнировал с Абаскалем, от «Ростова» не ждали повторения феноменального сезона, а у «Локомотива» и «Динамо» были туманные перспективы, ЦСКА считали единственным конкурентом чемпиону.
Новый сезон – снова опоздание с новичками, молодёжь в старте
Несмотря на обретённый статус, в новый сезон ЦСКА вступал с опасениями. Повторилась история с поздними трансферами – в клубе так и не нашли механизм, который бы обеспечил перевод денег за трансферы. В то же время недосчитались сразу нескольких ключевых игроков – Медины, Карраскаля и Зайнутдинова.
Поскольку клуб доверял тренеру, эти решения не назовёшь ошибочными – другое дело, что альтернативу надо было подготовить заранее. На деле Давила и Келвен приехали уже по ходу сезона и постепенно подводились к составу. В этот период Федотову приходилось ротировать состав молодёжью – тогда мы увидели на поле юных Кисляка, Лукина, Глебова. Не от лучшей жизни доверились Файзуллаеву – чудо, что он заиграл.
Неудачная попытка повторить прошлогодний перформанс
29 очков по итогам первой части чемпионата-22/23, 28 – по итогам первой части минувшего. ЦСКА при Федотове проводил осень примерно одинаково. И после паузы, казалось, снова оказался готов к рывку. Тем более опять назревал кризис команд в топ-3 – «Краснодар» потерял баланс и характер при Мусаеве, «Динамо» грешило поражениями, когда надо было сокращать отставание. Да и «Зенит» был не в лучшей форме. Параллельно продвигались по Кубку.
Например, по итогам 23 туров «армейцы» отставали от «Динамо» всего на 4 балла – и это с учетом, что последних лихорадило, отрыв можно было сокращать. На этот раз пограничная ситуация разрешилась не в пользу «красно-синих» — важные матчи они проиграли, завершив сезон без Кубка и на 6-й строчке.
Очередное затмение Чалова – с игроками часто возникали проблемы
Ещё раз – график был примерно одинаковый. Но невозможно раз за разом сводить спорные ситуации в свою пользу, когда для этого нужно выжимать максимум. У Чалова, в отличие от прошлого сезона, весна не задалась – на фоне разбирательств с новым контрактом он потерял место в старте, потом просела и результативность.
Такая ситуация при Федотове – не новость. Это жёсткий наставник, который не позволит оспаривать свой авторитет. Когда это попробовал сделать Карраскаль, он оказался на скамейке. С Мединой произошло то же самое. Но парагваец прислушался – и вернул себе статус лидера весной-2023. Просто теперь сложности возникли у Чалова.
В клубе решили, что импульс эффективнее доверия
Объективно решающее влияние на результат ЦСКА оказали короткая скамейка, просадка лидеров атаки, неполноценная замена для ушедших. Ответственность лежала скорее на селекции. Поэтому перед клубом встал выбор. Не факт, что Федотов прервёт спад, но факт – что придётся работать в прежних условиях, ничего не изменится. Остаётся либо довериться тренеру – он уже привык к такой обстановке и даёт результат с переменным успехом. Либо пойти на риск, чтобы встряхнуть команду. Выбрали второй вариант – теперь команду возглавит Марко Николич.