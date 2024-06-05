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Беллингем признан лучшим игроком «Реала» по итогам прошедшего сезона

вчера, 22:22

Полузащитник Джуд Беллингем получил приз Mahou Five Star Player, поскольку был признан лучшим игроком «Реала» по итогам прошедшего сезона.

Футболист одержал победу в голосовании болельщиков. В 42 играх за «сливочных» хавбек забил 23 гола.

Беллингем признан лучшим игроком «Реала» по итогам прошедшего сезона

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:27
Что-то в Реале совсем не ценят Винисиуса. Он их тащит, а вся слава достается Беллингему, который вторую половину сезона откровенно провалил.
амурец
амурец
сегодня в 00:28
Ну что же заслужил, хотя Вини был не хуже
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 23:08
Вы уверены, что Вини получит ЗМ?
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:07
И это в 20 лет!!! А у нас в 26 молодые, всё подающие надежды...
Маг_тм
Маг_тм ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:06
Да просто все понимают что Вини дадут ЗМ, вот и проголосовали за него, пусть тоже будет личная награда, хороший сезон провел
Capral
Capral
вчера в 23:02
Спорное решение. На мой взгляд- Вини больше достоин. Он играл стабильнее, ярче, постоянно напрягал оборону соперника, обострял. Ладно, выбрали Беллингена- значит, так тому и быть.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:55, ред.
Беллингем признан лучшим игроком «Реала» по итогам прошедшего сезона

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2023/2024

Реал Мадрид выиграл 15 ЛЧ
Такие громкие заголовки, на фоне прохладного перехода Мбаппе в Реал, раньше музыку заказывал, теперь его танцуют!!!
Гость
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