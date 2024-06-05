Беллингем признан лучшим игроком «Реала» по итогам прошедшего сезона

Полузащитник Джуд Беллингем получил приз Mahou Five Star Player, поскольку был признан лучшим игроком «Реала» по итогам прошедшего сезона.
Футболист одержал победу в голосовании болельщиков. В 42 играх за «сливочных» хавбек забил 23 гола.
Полузащитник Джуд Беллингем получил приз Mahou Five Star Player, поскольку был признан лучшим игроком «Реала» по итогам прошедшего сезона.
Футболист одержал победу в голосовании болельщиков. В 42 играх за «сливочных» хавбек забил 23 гола.
Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2023/2024
Реал Мадрид выиграл 15 ЛЧ
Такие громкие заголовки, на фоне прохладного перехода Мбаппе в Реал, раньше музыку заказывал, теперь его танцуют!!!
Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2023/2024
Реал Мадрид выиграл 15 ЛЧ
Такие громкие заголовки, на фоне прохладного перехода Мбаппе в Реал, раньше музыку заказывал, теперь его танцуют!!!