Мората не впечатлил в раю для форвардов. Симеоне нашёл нового напарника для Гризманна

1718217155

вчера, 21:32

Договорились с результативным нападающим.

«Девятки» обожают играть за «Атлетико»

Счастливое место для форвардов. Можно не вспоминать успехи легендарного для «Атлетико» испанца Луиса Арагонеса в бытность игроком. Можно не прокручивать винтажные ролики с голами мексиканца Уго Санчеса в красно-белой футболке. Даже Вьери и Хассельбайнк уже древние примеры, когда есть Суарес, Форлан, Фалькао, Агуэро и многие другие центральные нападающие. У Фернандо Торреса и Диего Косты случались разные отрезки в других клубах, но за «Атлетико» оба играли результативно.

Даже Альваро Мората, хотя у него проблемы с реализацией моментов из-за психического состояния, в последнем сезоне Ла Лиги забил 15 раз и отдал 3 ассиста. Но испанец ломался морально, не выдерживал давления профессионального спорта. С ним «Атлетико» на четвертом месте в чемпионате, ниже «Жироны». А в составе каталонцев есть форвард Артем Довбик, который создал 32 гола ударами и пасами, завоевал престижный трофей Пичичи. Неплохой вариант для усиления атаки перед сезоном в Лиге чемпионов.

Довбика сегодня назвали лучшим игроком сезона в каталонском клубе. «Жирона» тоже сыграет в Лиге чемпионов, но до этого потеряет некоторых лидеров. Уход Артема не удивит. Говорят, хитрый Симеоне получил устное согласие на переход Довбика ещё до старта Евро-2024. На всякий случай. Ведь если украинец на турнире выступит результативно, то покупателей станет больше. Для футболиста переезд в Мадрид выгоден тем, что не нужно менять чемпионат и страну проживания. Также у «Атлетико» есть ещё один козырь.

Стиль Гризманна помогает нападающим

На первый взгляд странно, что Антуан не заиграл в «Барселоне». Это идеальный подыгрывающий. Антуан помогает Жиру и Мбаппе забивать и побеждать в составе сборной Франции. Ради успехов команд Дешама и Симеоне второй форвард готов стелиться в подкатах на своей половине поля. Гризманн очень крутой напарник. Но в «Барселоне» человеку его амплуа не нашли идеальной позиции. Маленькому принцу нужна свобода, какая была у Коутиньо в «Ливерпуле». В «Барселоне» бразилец и француз не задержались.

Зато у Симеоне, где вроде бы регламентированный и рациональный футбол, Антуан снова чувствует голевую жажду и верит в свободу действий. В «Барселоне» Гризманн тоже создавал голы в Ла Лиге, но не был лидером. В Мадриде у него два сезона подряд с шикарными голевыми показателями. В позапрошлом чемпионате отдал 16 голевых передач, теперь забил 16 мячей. Ассистов стало меньше, но 33-летний ветеран сделал всё, чтобы Корреа, Мората и Депай не чувствовали себя одинокими в нападении «Атлетико».

Вот только никто из этой тройки не отличается стабильностью. Симеоне прекрасно помнит, как ветеран Луис Суарес, обиженный на «Барселону» за метод расставания, после провала сделки с «Ювентусом» сделал «матрасников» чемпионами Испании. Уругваец пытался подкупить итальянских чиновников, сдавая тест на знание языка, чтобы избавиться от статуса легионера, поэтому в Турин не попал. Зато оказался в раю для форвардов. Даже в почтенном для футбола возрасте Луис забил 21 мяч в «золотом» для клуба сезоне.

Довбик подходит для успеха в Примере

Артем физически крепкий, умеющий оттянуться в глубину поля и отдать умную передачу на напарника. В нём нет столько чистого таланта, как у Торреса в юности, или наглости крошки Агуэро, но в 26 лет Довбику тоже можно расти и развиваться в команде, где Симеоне работает больше десяти лет. При переходе в клуб вроде «Челси» всегда большой риск нарваться на частую смену наставников. Мудрик может рассказать коллеге по сборной, с чем столкнулся в Лондоне – Мареска стал пятым тренером после трансфера Михаила.

Довбику повезло в «Жироне» с Мичелом, но у форварда скромная сумма отступных. Для него переход в «Атлетико» будет правильным шагом. Особенно если Мората с женой выберут возвращение в Италию. Альваро говорит, что год назад его звали в «Интер», «Милан» и «Рому». С командой Жозе Моуриньо год назад почти договорились. А голландец Депай, который готовится сейчас к Евро-2024, официально объявил об уходе из «Атлетико». Для любого новичка в центр нападения это хорошие новости из Мадрида.

Гризманн на год останется. И это тоже прекрасно, чемпион мира поможет адаптироваться. Бывают клубы, где игроки определенной позиции часто страдают. У «Челси» это как раз центральные форварды. Не только Мората, Игуаин, Шевченко и Креспо испытали на себе «проклятие». Сейчас промахивается бывший нападающий «Вильярреала» Джексон. Довбик допустит ошибку, выбрав клуб вроде «Челси», если можно перейти в «Атлетико», играть в Лиге чемпионов и остаться в Ла Лиге, которая ему подходит по стилю футбола.

«Атлетико» не устраивает четвёртая строчка

Клуб из Мадрида с декабря ищет инвестора. Четвёртое место для них – это плохой результат. Зато сезон в Лиге чемпионов дарует ещё один шанс понравиться богатым американцам, которые засматриваются на 65 % акций президента клуба Сересо и директора Хиля. Тяжело быть третьим лишним в чемпионате имени «Реала» и «Барселоны». Зато у «Атлетико» финансовая ситуация лучше, чем у каталонцев. А «Жирона» должна думать об удачных продажах, ведь шейхи из «Манчестер Сити» не будут одаривать их дармовыми миллионами.

Переход Довбика в «Атлетико» станет классической для клуба сделкой. Они умеют пригласить правильного для себя нападающего. Риск всегда присутствует, особенно если Симеоне решит оставить в команде Морату и устроит тест-драйв для новичка в условиях серьезной конкуренции с нападающим сборной Испании. В любом случае будет интереснее, чем в прошлом сезоне. «Атлетико» ждут перемены. Заговорили об уходе голкипера Облака. Важно перенастроить оборону, защищаться стали заметно хуже.