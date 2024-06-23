Роналду, Гюндоган и Ямаль досрочно в плей-офф. У их крутых сборных много общего

1719142286

вчера, 14:31

Выводим формулу досрочного успеха в группах Евро.

Впечатлили зрелые мастера

Боэли из «Челси» предложил 100 млн евро сборной Испании за Кукурелью. А потом американцу напомнили, что 25-летний левый латераль уже играет за лондонский клуб. Просто в сборной Марк смотрится намного лучше, чем получалось в расхлябанной команде Почеттино. Первых участников плей-офф – досрочно туда попали Германия, Испания и Португалия, объединяет форма зрелых футболистов. Кукурелья даже слишком молодой для этого списка опытных мастеров и звезд.

Есть ведь уникальный ветеран Пепе, Киммих Гюндоган, Бернарду, Карвахаль, Бруно, Руис и Кроос. А ещё голкипер Симон, которому 27 лет. Не все здесь статуса Тони Крооса, который удачно вернулся в сборную Германии. И не каждый носится полем, как Гюндоган. Не каждый отдаст 95 % точных передач, как у Киммиха. Зато все на своем месте, даже Альваро Мората в сборной Испании. Гармоничная работа зрелых игроков помогла трём фаворитам второй волны удачно открыть турнир.

Выручила яркая молодёжь

Мусиала и Вирц в 21 год кажутся «стариками» рядом с 16-летним Ямалем, но они тоже юные футболисты. Юные, но со зрелой игрой. А в основе сборной Португалии найдете 22-летнего крайнего защитника ПСЖ Нуно Мендеша. В центре поля невероятно важен Витинья, которому всего 24 года. Вратарю Коште тоже 24 года, а сын Консейсау – Франсишку, вышел на замену и забил победный мяч в ворота чехов. Атакующему хавбеку «Порту» всего 21 год, у него полно сил.

У немцев квоту молодых закрывают два плеймейкера. А вот у Испании есть не только школьник Ямаль. Хавбеку Педри из «Барселоны» 21 год. И это ещё бедняга Гави вынужден смотреть Евро-2024 как зритель из-за травмы. Зато без него больше времени получит на левом фланге атаки Уильямс, невероятно одаренный парень. Его родители ради успеха детей в Европе прошли страшную пустыню, где хоронили друзей в песке, ведь их обманули по пути из Африки.

Проявили гибкость в тактике

Путь Германии кажется лёгким – разгром Шотландии, «сухая» победа над Венграми. Но в двух случаях Нагельсманн активно работал, особенно во втором туре. Де ла Фуэнте посягнул на святое для Испании – «тики-таку», чтобы вторым номером разгромить Хорватию. К Роберто Мартинесу – тренеру Португалии, намного больше вопросов. Но в поединке против Турции Монтеллы испанец сработал намного лучше, чем против чехов.

Помогают замены. В атаке опасны все – от Роналду с голевым пасом и пока неудачными ударами, до шустрого Бернарду. Силва побаловал себя голом в ворота Турции. Трём досрочным участникам плей-офф пришлось подстраиваться под неприятных соперников. Особенно Испании, ведь они образцово провели оба матча в «группе смерти». «Красная фурия» заслуженно переиграла Италию, ведь по ударам в створ счет 9:1.

Уважали каждого соперника

Франция и Англия считают, что полуфинал между ними – запрограммированное событие на Евро-2024. Дешам и Саутгейт выбирают рациональный футбол. Не исключаем, что их ставка правильная. Но больше по душе искренность немцев, которые идут забивать новые голы, желание молодых ребят из Испании и агрессивный футбол Португалии, запугавшей Турцию прессингом до автогола. Три команды стараются.

Эти сборные забили больше всех на Евро. Три команды умеют владеть мячом. Также никто не допустил недооценку оппонентов, разве что португальцы играли с огнём против чехов. Но это ведь достойный и физические крепкий соперник. Можно понять, почему забегали немцы – были провалы на крупных турнирах, играют дома. Но также приятно видеть, что настройки португальцев и испанцев включают и рациональность, и творчество.

Разожгли костёр амбиций

Нагельсманн, де ла Фуэнте и Мартинес не были чемпионами Европы. Роберто страдал с Бельгией. Германия последний раз выигрывала Евро в 1996-м. Испания двенадцать лет назад. У Португалии победа свежее, но прошло восемь лет. В заявке достаточно людей, которые не выигрывали у Франции в овертайме. У каждого есть амбиции. И есть команды, которые хотят развиваться по ходу турнира и играть ещё лучше.

Хавбек Руис в 28 лет ощутил себя важным в сборной Испании. Палинье – опорнику из Португалии, тоже 28 лет. И он лишь сейчас пытается найти себе место в твердой основе, хотя конкуренция очень высокая. У немцев есть похожий пример. Для баланса Кроосу и Гюндогану нужен третий хавбек, не такой тонкий, зато жесткий Андрих. И от этих ребят прямо зависит успех в плей-офф. Германия сегодня защищает первое место в группе, а Испания и Португалия забронировали себе вершину.

Готовятся к сложностям

Германия, Испания и Португалия могут вылететь в первом раунде плей-офф. Это не отменит комплименты по итогам группового этапа. Зато напоминание подчеркивает, что это лишь завязка турнира. Просто грамотнее подошли к матчам, чем две сборные, от которых ждали большего – Англия и Франция. Нголо Канте сыграл без вопросов – 33-летний хавбек выкладывается. А вот к его напарникам и англичанам хватает вопросов. К немцам, испанцам и португальцам претензий намного меньше.

Но кто их всех ждёт в плей-офф? Испания и Португалия в одной части сетки, но не смогут встретиться до полуфинала. У Роналду удобный потенциальный путь, хотя рискует сыграть с Нидерландами через раунд. Германия пока не гарантировала победу в группе. Но если справится, то в потенциальном четвертьфинале может встретить именно Испанию. А для начала хозяев ждёт вторая сборная квартета С. У датчан, словенцев или спорных сербов до сих пор есть шансы на эту строчку.