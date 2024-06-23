Известны лишь 3 из 16. Заключительный тур Евро-2024 может отправить домой действующих чемпионов и призёров мундиаля

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вчера, 09:43

В последнем раунде много интриг.

Во всех шести группах Евро сыграны матчи второго тура. Уже кое-что начинает проясняться. Досрочно вышли в одну восьмую финала соревнования команды Германии, Испании и Португалии. Потеряла шансы на попадание в плей-офф сборная Польши.

Самая простая группа

Оставшиеся матчи

23 июня Германия — Швейцария

23 июня Шотландия — Венгрия

Сборная Германии уже вышла в плей-офф, правда, непонятно — с первого или второго места. Швейцарцы могут занять место с первого по третье. Учитывая уже четыре набранных очка, можно предположить, что команде Якина будет сложно пролететь мимо 1/8 финала. Самое непростое положение у венгров — ноль очков и плохая разница мячей.

Немцам достаточно сыграть вничью со швейцарцами, чтобы гарантировать себе первое место в квартете. Швейцарцы выиграют групповой турнир в случае победы над хозяевами. Ничья гарантирует им второе место. Проигрыш с минимальным счётом тоже. Вряд ли шотландцы исправят разницу мячей в игре с Венгрией.

Многое прояснит встреча в Штутгарте между шотландцами и венграми. Победа выводит островитян на третье место. Исправить разницу мячей шотландцам будет крайне сложно, но четыре очка — солидный аргумент в споре команд, занявших третье место. Венграм надо побеждать с как можно более крупным счётом, чтобы не только записать в таблицу первые очки, но и баланс мячей поправить. Ничья же утопит обе команды, ибо пройти в плей-офф с двумя очками и разницей минус четыре нереально.

Два часа истины для итальянцев и хорватов

Оставшиеся матчи

24 июня Хорватия — Италия

24 июня Испания — Албания

Испанцы уже вышли из группы, гарантировав себе первое место. Но это не означает, что можно махнуть рукой на игру с албанцами. Как показала практика, пренебрежение третьим туром в подобных ситуациях чревато неудачей в первом раунде плей-офф. И хотя соблазн сыграть резервистами велик, Луис де ла Фуэнте постарается не злить Фортуну.

Чемпионы Европы итальянцы рискуют стать бывшими в случае проигрыша хорватам. Шансы двух балканских сборных на второе место невелики, но можно и нужно бороться за третье.

Наибольший интерес представляет матч команд Хорватии и Италии, запланированный в Лейпциге. Для выхода из группы со второго места итальянцам достаточно сыграть вничью. Тогда у них будет 4 очка. Столько же теоретически могут набрать и албанцы, но Италия получит преимущество благодаря победе в личной встрече. Если же чемпионы Европы проиграют бронзовым призёрам чемпионата мира, то занявшей третье место сборной Италии придётся ждать завершения всего группового турнира. И имеется совсем плохой для команды Лучано Спаллетти расклад: в случае проигрыша хорватам и при условии победы албанцев в параллельном матче итальянцы никуда не идут, а едут домой, как занявшие четвёртое место.

Сборной Хорватии нужна только победа. Ничья равносильна поражению. С двумя очками и разницей мячей минус 3 (она останется таковой в случае ничьей) претендовать на выход с третьего места наивно. Нужны три очка и албанцам, которые, несмотря на текущее третье место, выглядят главными кандидатами на выход с вещами.

Если команды Хорватии и Албании выиграют свои матчи и наберут 4 очка, то придётся учитывать дополнительные показатели. Пока преимущество на стороне албанцев. У них разница мячей лучше — минус один против минус три, и в отборочном турнире они выступили лучше — вышли с первого места. А хорваты были вторыми.

Шансы есть у всех

Оставшиеся матчи

25 июня Англия — Словения

25 июня Дания — Сербия

Довольно непростая ситуация сложилась в квартете С. Даже четыре очка не гарантируют англичанам выхода из группы. При этом три остальные команды не утратили возможности выйти со второй позиции, не говоря уже о третьей.

У англичан задача самая простая. Ничья со словенцами принесёт им минимум второе место. Если команда Гарета Саутгейта проиграет в третьем туре, то может оказаться третьей. Это рискованно, несмотря на четыре имеющихся очка и пока положительный баланс голов. Словенцы в случае выигрыша наберут 5 очков, а это минимум второе место. Ничья — не лучший исход для подопечных Матьяжа Кека. В споре с командами, занявшими третье место, будет учитываться количество побед, а у Словении в этой графе останется ноль. Если команды Дании и Словении завершат турнир с одинаковыми показателями, а такой вариант вполне возможен в случае ничьих в обеих встречах, то датчане, выигравшие отборочный турнир, будут выше. Кстати, соперники играли в одной квалификационной группе.

Победа над сербами сулит сборной Дании минимум второе место и выход в плей-офф. Если ютландцы наберут столько же очков, сколько и англичане, при равенстве остальных показателей предпочтение будет отдано последним из-за более высокого рейтинга. Проигрыш не даст датчанам ничего хорошего. С двумя очками и без побед сложно куда-то пройти. То же самое касается и словенцев.

Сербы, на первый взгляд, находятся в самом затруднительном положении. Всего одно очко. Но балканские футболисты — кузнецы своего счастья. Одна победа может всё изменить. Англичан они уже не обгонят из-за проигрыша в первом туре, но второе или крепкое третье место занять способны. Четыре очка и как минимум нейтральный баланс голов (он станет таким даже в случае минимальной победы) станут весомым аргументом в споре третьих команд.

На первый-второй-третий — рассчитайся

Оставшиеся матчи

25 июня Нидерланды — Австрия

25 июня Франция — Польша

Поляки своим досрочным вылетом изрядно облегчили жизнь компаньонам по группе D. Три остальные команды близки к выходу в следующий этап. Правда, непонятно, кто какое место в итоге займёт. Возможны любые комбинации.

Французы в случае выигрыша у сборной Польши станут минимум вторыми. Их могут обойти голландцы, если завершат третий тур с лучшей разницей мячей. Ничья может отбросить команду Франции на третье место, но с пятью очками им не следует переживать за путёвку в 1/8 финала. Да и проигрыш не должен стать трагедией — 4 очка серьёзная подушка безопасности. Другое дело, моральный аспект — не пристало французам выходить с третьего места.

Австрийцы могут выиграть групповой турнир при двух условиях: собственной победе над голландцами и невыигрыше французов в параллельном матче. Если команда Франции победит, то сборная Австрии останется третьей. Ничья сулит австрийцам также только третье место. Коллектив Дидье Дешама будет выше при равенстве очков за счёт успеха в очной встрече. Но третья позиция с четырьмя очками при положительной разнице мячей вполне удовлетворит команду Ральфа Рангника. Даже проигрыш и финиш с тремя баллами может стать для Австрии пропуском в плей-офф. Главное, чтобы это поражение не было сокрушительным.

У сборной Нидерландов всё и просто, и сложно одновременно. Простота в том, что любой положительный исход в третьем туре означает выход с первого или второго места. Проигрыш — скорее всего, третье место и виртуальный спор с ещё пятью командами, занявшими третьи места. А сложность в том, что судьба «оранжевых» во многом зависит от французов, которым играть с утратившими все шансы подняться полякам. Не исключено, что придется считать забитые мячи, чтобы определить, кто будет выше — Франция или Нидерланды.

Сплошные ребусы

Оставшиеся матчи

26 июня Словакия — Румыния

26 июня Бельгия — Украина

Все четыре участника группы Е после двух туров набрали по 3 очка. Если в третьем туре обе встречи завершатся вничью, то лишней останется команда Украины. Крупный проигрыш румынам — тяжёлая гиря на ногах. Бельгийцы опередят румын за счёт победы в очной встрече, а словаков — благодаря разнице мячей. Ну а румынская сборная выше словацкой выше за счёт мячей. Тут всё ясно.

Выигрыш в третьем туре гарантирует победителю или победителям выход с первого места. Если счастливчиков будет двое, то в ход пойдут дополнительные показатели. Как и для определения третьего места. Может сложиться парадоксальная ситуация, когда «хорошее» третье место сможет занять команда, проигравшая два матча.

Что же сулит последний тур участникам этой компании? Бельгийцы в случае победы станут первыми, если в параллельном матче будет ничья или выиграют румыны. Ничья — минимум третье место, ибо у команды Доменико Тедеско разница мячей лучше, чем у украинцев. Проигрыш — в целом не трагедия, но при условии, что румыны тоже проиграют.

Сборная Румынии выйдет с первого или второго места в случае победы. Положительный баланс мячей — хороший аргумент при ничейном исходе. Тогда команда Эдварда Йордэнеску будет выше словаков. Если сборная Румынии проиграет, то ей понадобится успех бельгийцев. В этом случае они окажутся выше Украины.

Сборная Словакии станет первой при условии победы над командой Румынии и выигрыша бельгийцев в параллельной встрече. Если же в Штутгарте выиграет команда Сергея Реброва, то она может стать первой. После оглушительного проигрыша в первом туре.

Игольное ушко для Грузии

Оставшиеся матчи

26 июня Чехия — Турция

26 июня Грузия — Португалия

Португальцев уже не сдвинуть с первого места. Турки выглядят фаворитами в споре за вторую строчку. Чехам нужна только победа. Как и грузинам.

Турки, несмотря на крупный проигрыш Криштиану Роналду и его товарищам, находятся в лучшем положении, чем чехи, не говоря уже о грузинах. Даже ничьей достаточно для успешного завершения первой стадии турнира. Но если проиграют, то могут оказаться за бортом и с третьим местом. Разница мячей способна подкачать.

Сборной Чехии нужно непременно выигрывать. Тогда второе место, считай, в кармане. Сборная Грузии, конечно, теоретически способна переиграть португальцев. Но крупная победа закавказской команды, которая поможет отрицательной разнице мячей стать положительной — фантастика. А грузины могут опередить чехов при равенстве очков только за счёт этого соотношения.

Допустим, произошло чудо. Сборная Грузии обыграла португальцев и набрала 4 очка. Смогут ли на Кавказе рассчитывать на продолжение банкета? Могут, если Турция и Чехия сыграют вничью. И то, лишь после окончательного подсчёта показателей третьих команд. Мы ещё не знаем, каким будет проходной балл в плей-офф. Если в Гамбурге будет зафиксирована ничья, то сборная Турции останется выше грузинской команды за счёт победы в личной встрече. Что будет, если Чехия и Грузия наберут одинаковое количество очков, написано в предыдущем абзаце.

Если грузины сыграют с португальцами вничью, а чехи проиграют, то команда Вилли Саньоля завершит групповой турнир третьей. Но без побед и с отрицательной разницей мячей вряд ли куда-то выйдет. Так что шанс у Грузии есть, но далеко не самый большой.

В завершение — ещё одна таблица. Седьмая виртуальная группа Евро, где собраны команды, идущие пока третьими. Ясно, что жизнь этой таблицы коротка и в ней появятся новые участники. Но пока дела обстоят так.