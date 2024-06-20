Сербы обожают обыгрывать соседей. Со словенцами устроили камбэк с 0:3 на Евро

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вчера, 13:48

Готовы к новой серии балканской классики?

Сербы отыгрались со Словенией в меньшинстве на Евро

Сборная Словении под руководством Сречко Катанеца и со Златко Заховичем в качестве главной звезды умела пощекотать нервы фаворитам. На Евро-2000 дебютанты такого рода турниров попали через квалификацию. Там сенсационно обыграли обидчиков сборной России и вратаря Филимонова – команду Украины с Шевченко и Ребровым. Напомним, в 1999-м киевское «Динамо» играло в полуфинале Лиги чемпионов. Словенцы сломали футболистов, которые погоняли «Баварию» в 1/2.

Но лимит везения крепкая команда исчерпала, когда забивали с космического расстояния в ворота Шовковского. На самом Евро-2000, где ещё были всего 16 сборных, Словения начинала матчем против команды Югославии. На 57-й минуте матча Захович сделал дубль, а между голами Златко отличился хавбек Павлин. Для полноты эффекта Синиша Михайлович получил на 60-й минуте красную карточку. Безнадежная ситуация, соперник ведёт 3:0, играют вдесятером. Но у сербов был Саво Милошевич.

Нападающий «Сарагосы» сделал дубль, а ещё один гол добавил Друлович. Выдающийся камбэк сербов. Ещё в первом тайме того матча заменили Станковича, а вместо него появился Драган Стойкович. Нового тренера «Спартака» заменил нынешний наставник сборной Сербии. Вот такие совпадения накануне новой серии противостояния сербов против словенцев. Если учесть все матчи многократно переименованной сборной Югославии, то получим 8 поединков, и лишь один матч товарищеский.

Шесть из восьми поединков завершились результативными ничьими. Один раз Сербия разгромила Словению в Лиге Наций 4:1, случилось это два года назад. У словенцев лишь одна победа – 1:0 в отборе к Евро-2012. В итоге провал пережили обе команды. Сербия набрала 15 очков и уступила Италии и Эстонии, а команда Словении оказалась на одну строчку ниже, взяли 14 пунктов. Для сербов игры с другими балканскими сборными в порядке вещей. Напомним, как складываются эмоциональные противостояния.

Для ближайших соседей игры с Сербией – матчи всей жизни

Албанцы, боснийцы, хорваты и черногорцы принципиально относятся к поединкам против Сербии. Объяснения не нужны, матчи вызывают огромный интерес. Сербы хотели бы стать главной балканской сборной, но этот поезд давно ушел. Три призовых места Хорватии на чемпионатах мира делают «клетчатых» самой футбольной нацией полуострова. В матчах между сербами и хорватами увидели победу Модрича в Загребе 2:0 и ничью в Белграде. Дело было в отборе к ЧМ -2014, на который сербы не попали.

Также было два матча Хорватии против Югославии в отборе к Евро-2000. Как понятно из предыдущей главы, где рассказано о приключениях Милошевича против словенцев, хорваты не прошли на турнир. Четверть века назад сборная Югославии была звездной, выиграли отборочную группу. А вот Хорватию после колоссального успеха на ЧМ во Франции ждало жесткое приземление. Шукер и Ярни не добрались до Евро-2000, ведь заняли скромное третье место после двух ничьих против опасных тогда сербов.

С боснийцами начали с товарищеских матчей. А дальше был чемпионат мира 2006-го. Разумеется, в Германию отправилась команда, которая тогда называлась Сербия и Черногория. В первом поединке была нулевая ничья, а в Белграде хозяева победили 1:0. Что полезно из этой ретроспективы для понимания нового матча? Во-первых, все соседи серьезно относятся к поединкам против сербов. Во-вторых, команда Стойковича исторически неплохо справляется. Хотя не обходилось без жестких эксцессов.

С черногорцами четыре матча и четыре победы, а вот против Албании был скандал. У них самая древняя история противостояния. Играли ещё на Балканских кубках после Второй мировой войны. Потом встречались в отборе к Евро-1968. Разумеется, албанцы тогда были тотальными аутсайдерами, проиграли по сумме двух игр 0:6. Но в 21-м веке команда, за которую болеет всемирно известная певица Дуа Липа, переиграла Сербию благодаря дикости фанатов. Играли в отборе Евро-2016, матч напоминал драку.

Футболисты завелись, фанаты оскорбляли соперника ксенофобскими выкриками. На 42-й минуте при счете 0:0 на поле опустился дрон с флагом некой «Великой Албании». Серб его сбросил, началась потасовка между игроками. Повезло, что на трибунах не было ультрас албанцев, иначе могли пролить кровь. Английский арбитр Аткинсон увел команды с поля. Тренер Сербии Дик Адвокат из-за плохих результатов был отправлен в отставку, хотя изначально техничное поражение выписали Албании.

Затем был спортивный арбитраж. В результате наказали сербов за поведение фанатов и несоблюдение техники безопасности. Волевая Албания тогда впервые пробилась на Евро, а сербы, хотя обыграли соперника в ответном поединке 2:0, не вышли из группы. Матч Сербии и Албании в Белграде – точно самый скандальный в истории отношений между командой из сербской столицы и соседями. Причем провокация была настолько дикой, что албанцы в Косово едва не атаковали сербов, живущих на соседних улицах.

Сербия и Словения сегодня сражаются за путёвку в плей-офф

У Словении нет общей границы с Сербией. Отношения народов чуть проще, чем в случае с боснийцами и хорватами. Балканские команды редко обыгрывают Сербию. У хорватов, македонцев и словенцев по одной победе. Команда Матьяжа Кека попробует сегодня огорчить приличную по именам сборную, которой не удалось выжать ничью в матче с рациональной Англией. А вот Облак пропустил только от бессмертного Эриксена. Расклад в группе интересный, ничего пока не ясно.

Англия – фаворит, но у них матч с Данией чуть позже. В 16:00 встречаются Сербия и Словения. Если будет победитель, то сделает шаг в сторону плей-офф. А проигравшему светит последнее место. Команде Стойковича пришлось открыть турнир поединком против фаворита группы, а теперь нужны три очка. Без них в очередной раз сербам придется паковать чемоданы на крупном первенстве. А вот на Евро-2000, с которого начали разговор, Югославия вышла из группы, обыграв норвежцев.