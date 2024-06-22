Генеральский сын у руля сборной. Команда-сенсация сыграет против Тедеско

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вчера, 17:44

Знакомимся с главным тренером сборной Румынии.

В субботу сборная Румынии проведёт свой второй матч на чемпионате Европы. Румынские футболисты сыграют с командой Бельгии. Тренер бельгийцев Доменико Тедеско нам хорошо известен. А вот его оппонента Эдварда Йордэнеску мало кто знает за пределами его страны. Хотя фамилия у него очень известная.

Знаменитый Ангел

В последний раз румыны участвовали на крупных турнирах в 2016 году. На чемпионате Европы во Франции они выступили неудачно — ничья и два поражения — последнее место в группе. Но после непопадания на два следующих чемпионата мира и первенство Европы даже такой результат казался удачей. И в последний раз на крупные турниры сборную Румынии выводил тренер Йордэнеску. Ангел Йордэнеску.

Вообще-то футбольный генерал Ангел Йордэнеску завершил карьеру тренера в 2007 году и решил посвятить себя политике. Но после многочисленных неудач румын знаменитого тренера попросили вернуться. Точнее упросили. Отборочный турнир команда Йордэнеску-старшего преодолела, но дальше…

Неудача не преуменьшает заслуг Йордэнеску перед футболом своей страны. В прошлом блестящий нападающий «Стяуа» и сборной Румынии. Лучший бомбардир сильнейшего румынского клуба. На закате карьеры Ангел вернулся из греческого ОФИ в Бухарест, где стал помощником Эммериха Енея в «Стяуа». К выдающемуся успеху румынского клуба — победе в Кубке чемпионов 1985/86 Йордэнеску приложил не только руку, но и ногу. Будучи играющим тренером, он вышел на поле за 18 минут до конца основного времени и был весьма полезен. В дополнительное время мог отличиться. Ангел готовился к серии пенальти, но до него очередь не дошла. Вратарь Хельмут Дукадам обеспечил «Стяуа» досрочную победу над «Барселоной».

Далее Йордэнеску уже не играл сам, но прославился как тренер. За работу в «Стяуа» (четыре чемпионских титула и три Кубка) он получил звание генерал-майора. Могу ошибиться, но в мире был только ещё один футболист-генерал — знаменитый защитник ЦСКА Юрий Александрович Нырков. Под руководством Йордэнеску румыны добились наивысшего успеха в истории чемпионатов мира — дошли до четвертьфинала в 1994 году. Тогда все футболисты сборной Румынии (за исключением лысого вратаря Богдана Стели) перекрасили волосы в жёлтый цвет. Генералу Йордэнеску было не с руки красить свою шевелюру, но в знак солидарности обрил голову.

Неказистый футболист и перспективный тренер

Сын Ангела Йордэнеску — Эдвард также начинал в «Стяуа» на позиции полузащитника. В отличие от своего знаменитого отца Эдди, как называют Йордэнеску-младшего в Румынии, не был сильным игроком. Скорее наоборот. За восьмилетнюю карьеру Эдди сыграл не более 30 матчей за клубы средней руки и забил один мяч. В возрасте 28 лет Йордэнеску решил не позорить фамилию и закончил выступления. Занимал разные должности в родном «Стяуа», даже исполнял обязанности главного тренера в нескольких матчах. Потом были «Васлуй», «Фортуна», «Тыргу-Муреш». Первые успехи пришли в клубе «Пандурий», который Эдвард вывел в элиту. Были в его карьере и болгарский ЦСКА , «Астра», «Клуж», «Газ-Метан». Свой первый трофей Йордэнеску выиграл на восьмом году тренерской карьеры — взял Суперкубок с «Клужем». Через два года он выиграл с «Клужем» чемпионат и ещё один Суперкубок, после чего осуществил свою мечту — вернулся в «Стяуа» (точнее уже ФКСБ ) в качестве главного тренера. Через месяц болельщики «Звезды» были готовы носить Эдди на руках. Впервые в истории бухарестского дерби «Стяуа» забил в ворота «Динамо» шесть безответных мячей. А ещё через несколько месяцев тренер разругался с взбалмошным владельцем клуба Георге Бекали и покинул свой пост.

Почти год Эдвард Йордэнеску отдыхал от футбола, занимался воспитанием трёх детей, а потом ему предложили расстрельную должность главного тренера сборной Румынии. И 44-летний на тот момент специалист согласился. Под его руководством румыны наконец-то смогли пробиться на крупный турнир, чего им не удавалось со времён Йордэнеску-старшего.

Аппетит, приходящий во время еды

Футбольный мир так привык к хроническому кризису сборной Румынии, что не обратил особого внимания на её попадание на Евро. Вышли, да вышли. Тем более что у соперника румын Израиля возникли далеко нефутбольные проблемы. Команде Эдварда Йордэнеску сулили роль статиста.

Но после того как сборная Румынии разгромила в стартовом матче сборную Украины, всё резко изменилось. Эксперты обратили внимание, что не обладающая звёздными футболистами команда играет в грамотный, современный, атакующий футбол. Игроки очень любят импровизировать и что-то придумывать на поле. Наставник им этого не запрещает, лишь требует не отвлекаться. Команда любит атаковать флангами, но и умеет разрывать оборону соперника по центру. Из перспективных и просто добротных игроков Йордэнеску сделал зубастую, озорную команду. Которой по силам выйти из группы. А может, и вообще сотворить сенсацию. Обратили внимание и на тренера. А кто там тренер? Йордэнеску? Так про Эдди узнали за пределами его родной страны. Теперь не исключено, что его позовут в зарубежный клуб.

За успехом Йордэнеску-младшего наверняка наблюдает ещё одна тренерская династия — Луческу. 79-летний Мирча и его 55-летний сын Рэзван, который недавно выиграл с ПАОКом чемпионат Греции. Отцы были оппонентами. Наверняка соперничество продолжат и сыновья.